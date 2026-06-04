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掛毛公仔已過時？張員瑛同款Medicube氣墊梳、蝴蝶結唇膏，3款日韓爆紅手袋掛飾推薦！
Makeup
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掛毛公仔已過時？張員瑛同款Medicube氣墊梳、蝴蝶結唇膏，3款日韓爆紅手袋掛飾推薦！

Lazy Girl Beauty Hacks
Jessica CC
Lazy Girl Beauty Hacks

　　近年時尚圈流行掛手袋掛飾，但如果你仍然在手袋掛上各款軟綿綿的毛公仔，恐怕在炎炎夏日下顯得有點格格不入。想成為今季最時尚的Lazy Girls，不妨將美妝產品化身為手袋掛飾，既能為小手袋騰出更多空間，又能點綴整體造型。今次就為大家介紹3款在日韓美妝界討論度高的美妝吊飾。

 

FOREVER:CHERRY x Medicube 櫻桃琉璃氣墊梳

 

　　由韓國女團IVE成員張員瑛親自主理的個人品牌 FOREVER:CHERRY，與知名護膚品牌Medicube的首次聯乘產品Ribbon Cherry Glass Hair Brush櫻桃琉璃氣墊梳。張員瑛早前在機場被粉絲拍到，就是將這把氣墊梳掛在白色的 MIU MIU 手袋上，瞬間在Threads上引起討論，大家都問這個可愛的吊飾在哪裏買。

 

 

 

　　這把氣墊梳不但外型可愛吸睛，更是一把具功能性的梳子。氣墊梳採用4 層緩衝按摩氣墊結構與特製梳齒，能在梳頭時減少對頭皮的摩擦和刺激，輕鬆梳開打結的髮線。

 

Keym by Kim 蝴蝶結潤唇膏 (Ribbon Lip Balm)

 

　　Keym by Kim是去年尾才在韓國竄紅的小眾美妝品牌，單憑一支唇膏就在當地掀起搶購潮，完美演繹了如何將彩妝化身成時尚配飾。就連韓國女團ILLIT成員的 Youngseo也有用。

 

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KEYM by kim（@keymbykim）分享的貼文

 

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웁씨ㅣupsimagzine（@upsimag）分享的貼文

 

　　Keym by Kim的唇膏顛覆傳統的管狀設計，直接將唇膏外殼做成立體的蝴蝶結，頂部還貼心地自帶掛鉤，可以掛在手袋上或牛仔褲上，隨時都能補唇膏，是一個實用兼存在感高的吊飾。

 

 

ReFa HEART BRUSH charm 心形隨身美髮梳掛飾

 

　　ReFa愛心梳一直是品牌的熱賣產品，筆者早前也在其他文章介紹過。這次品牌直接將愛心梳縮細，變成可以掛在手袋上的時尚配件，就像護身符一樣，讓用家隨時都能保持最佳狀態。

 

掛毛公仔已過時？張員瑛同款Medicube氣墊梳、蝴蝶結唇膏，3款日韓爆紅手袋掛飾推薦！

 

　　美髮梳掛飾的梳齒採用100%天然豚毛製作，有助撫平因風吹所導致的毛躁、增加髮線的亮澤感，美髮梳掛飾還附有小鏡子，方便補妝或梳理頭髮。

 

掛毛公仔已過時？張員瑛同款Medicube氣墊梳、蝴蝶結唇膏，3款日韓爆紅手袋掛飾推薦！

掛毛公仔已過時？張員瑛同款Medicube氣墊梳、蝴蝶結唇膏，3款日韓爆紅手袋掛飾推薦！

 

Tags:#張員瑛#medicube#FOREVER:CHERRY#Keym by Kim#ReFa#美妝吊飾
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