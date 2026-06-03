燕麥奶、消化餅能穩定血糖？拆解3類燕麥產品：選錯升糖指數反飆升！

關於燕麥與血糖的關係，社交媒體上常有兩極化的疑問。有人擔心：「燕麥碳水化合物含量高，糖尿病人可以吃嗎？」亦有人好奇：「市面上林林總總的燕麥產品，是否每一款都有助穩定血糖？」事實上，超市貨架上琳瑯滿目的「燕麥」產品，功效可能大相逕庭。今期就讓我解釋哪些燕麥產品是真正的穩血糖幫手，哪些只是徒具其名。

穩定血糖的關鍵：水溶性纖維「β-葡聚糖」

燕麥之所以能穩定血糖，關鍵在於它含有一種水溶性纖維 β-葡聚糖beta glucan。當β-葡聚糖進入腸道後，會形成黏稠的膠狀物質，有效減緩碳水化合物的消化與吸收，從而降低餐後升糖速度。一項2021年整合了103項臨床試驗的系統性綜述證實，燕麥中的β-葡聚糖能顯著降低餐後血糖反應。

然而，其功效取決於兩大條件：一是攝取量是否足夠；二是加工後β-葡聚糖的結構是否仍然完整。高溫烘焙、擠壓加工或與其他成分稀釋，都會削弱其效果。

歐洲食品安全局EFSA基於大量證據確認，每份燕麥食物必須含有至少3克β-葡聚糖，才具備降低餐後血糖反應的功效。這個建議份量約相當於40克燕麥麩或60克燕麥片，對於大多數市售的加工燕麥產品來說，是很難達到的門檻。

三類燕麥產品，穩糖效果大不同

第一類：無添加燕麥產品，真正有助穩定血糖

這類產品燕麥含量高、加工最少，β-葡聚糖結構基本完整。

• 燕麥麩 (Oat bran)：β-葡聚糖濃度最高，每100克含8至12克。僅需28克已達到每日3克的有效攝取門檻，升糖指數約55，屬於低。

• 鋼切燕麥 (Steel cut oats)：將整粒燕麥粒切碎，加工最少，升糖指數約42至55。

• 原片燕麥 (Rolled oats)：超市最常見的大片燕麥，經過蒸壓成片，β-葡聚糖大致保留，升糖指數約55至59。

• 瑞士燕麥 (Muesli)：由生燕麥片、果仁和種子混合而成，未經烘焙，升糖指數約40至56。選購重點：燕麥須列於成分表第一位，且無添加糖。

第二類：含燕麥成分的加工產品，效果有限

這類產品含有燕麥及其他加工成分，因燕麥含量低或含添加糖而削弱β-葡聚糖的功效。

• 燕麥消化餅：燕麥含量約在37%至40%之間，常混合小麥等其他成分。此類產品的膳食纖維（即β-葡聚糖）含量通常偏低（例如下圖產品每片纖維僅0.9克），穩糖效果有限。此外，消化餅多含多種添加糖及棕櫚油。可偶爾作為零食，但絕非健康的燕麥片早餐替代品。

• 早餐燕麥脆 (Granola)：燕麥含量因品牌差異甚大，但一般產品都含添加糖，升糖指數約56至70。選購重點：燕麥須排第一位，糖不應出現在成分表首三位。

第三類：幾乎無助穩定血糖

這類產品雖以燕麥為賣點，但β-葡聚糖含量極低或結構已被破壞。

• 燕麥奶：在製作過程中，常加入酵素將燕麥澱粉分解為麥芽糖，這可能導致其升糖指數上升。儘管植物奶通常是健康的飲品選擇，但燕麥奶不應被視為穩定血糖的食物來源。

• 燕麥棒 (Granola bar)：即使燕麥在成分表上排第一位，產品中往往含有高糖分或額外的含糖成分（如朱古力）。由於β-葡聚糖含量不確定，不能依賴燕麥棒來達到穩定血糖目的。