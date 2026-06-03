歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
燕麥奶、消化餅能穩定血糖？拆解3類燕麥產品：選錯升糖指數反飆升！
Eat Well
Keep Fit

燕麥奶、消化餅能穩定血糖？拆解3類燕麥產品：選錯升糖指數反飆升！

識食Hea住瘦
曾欣欣
識食Hea住瘦

　　關於燕麥與血糖的關係，社交媒體上常有兩極化的疑問。有人擔心：「燕麥碳水化合物含量高，糖尿病人可以吃嗎？」亦有人好奇：「市面上林林總總的燕麥產品，是否每一款都有助穩定血糖？」事實上，超市貨架上琳瑯滿目的「燕麥」產品，功效可能大相逕庭。今期就讓我解釋哪些燕麥產品是真正的穩血糖幫手，哪些只是徒具其名。

 

穩定血糖的關鍵：水溶性纖維「β-葡聚糖」

 

　　燕麥之所以能穩定血糖，關鍵在於它含有一種水溶性纖維 β-葡聚糖beta glucan。當β-葡聚糖進入腸道後，會形成黏稠的膠狀物質，有效減緩碳水化合物的消化與吸收，從而降低餐後升糖速度。一項2021年整合了103項臨床試驗的系統性綜述證實，燕麥中的β-葡聚糖能顯著降低餐後血糖反應。

 

　　然而，其功效取決於兩大條件：一是攝取量是否足夠；二是加工後β-葡聚糖的結構是否仍然完整。高溫烘焙、擠壓加工或與其他成分稀釋，都會削弱其效果。

 

　　歐洲食品安全局EFSA基於大量證據確認，每份燕麥食物必須含有至少3克β-葡聚糖，才具備降低餐後血糖反應的功效。這個建議份量約相當於40克燕麥麩或60克燕麥片，對於大多數市售的加工燕麥產品來說，是很難達到的門檻。

 

三類燕麥產品，穩糖效果大不同

 

第一類：無添加燕麥產品，真正有助穩定血糖

 

　　這類產品燕麥含量高、加工最少，β-葡聚糖結構基本完整。

 

　　•    燕麥麩 (Oat bran)：β-葡聚糖濃度最高，每100克含8至12克。僅需28克已達到每日3克的有效攝取門檻，升糖指數約55，屬於低。

　　•    鋼切燕麥 (Steel cut oats)：將整粒燕麥粒切碎，加工最少，升糖指數約42至55。

　　•    原片燕麥 (Rolled oats)：超市最常見的大片燕麥，經過蒸壓成片，β-葡聚糖大致保留，升糖指數約55至59。

　　•    瑞士燕麥 (Muesli)：由生燕麥片、果仁和種子混合而成，未經烘焙，升糖指數約40至56。選購重點：燕麥須列於成分表第一位，且無添加糖。

 

燕麥奶、消化餅能穩定血糖？拆解3類燕麥產品：選錯升糖指數反飆升！

 

第二類：含燕麥成分的加工產品，效果有限

 

　　這類產品含有燕麥及其他加工成分，因燕麥含量低或含添加糖而削弱β-葡聚糖的功效。

 

　　•    燕麥消化餅：燕麥含量約在37%至40%之間，常混合小麥等其他成分。此類產品的膳食纖維（即β-葡聚糖）含量通常偏低（例如下圖產品每片纖維僅0.9克），穩糖效果有限。此外，消化餅多含多種添加糖及棕櫚油。可偶爾作為零食，但絕非健康的燕麥片早餐替代品。

　　•    早餐燕麥脆 (Granola)：燕麥含量因品牌差異甚大，但一般產品都含添加糖，升糖指數約56至70。選購重點：燕麥須排第一位，糖不應出現在成分表首三位。

 

燕麥奶、消化餅能穩定血糖？拆解3類燕麥產品：選錯升糖指數反飆升！

 

第三類：幾乎無助穩定血糖

 

　　這類產品雖以燕麥為賣點，但β-葡聚糖含量極低或結構已被破壞。

 

　　•    燕麥奶：在製作過程中，常加入酵素將燕麥澱粉分解為麥芽糖，這可能導致其升糖指數上升。儘管植物奶通常是健康的飲品選擇，但燕麥奶不應被視為穩定血糖的食物來源。

　　•    燕麥棒 (Granola bar)：即使燕麥在成分表上排第一位，產品中往往含有高糖分或額外的含糖成分（如朱古力）。由於β-葡聚糖含量不確定，不能依賴燕麥棒來達到穩定血糖目的。

 

Tags:#燕麥奶#燕麥片#燕麥麩#消化餅#穩定血糖#糖尿病飲食#降血糖#健康飲食
Add a comment ...Add a comment ...
低鈉迷思破解：代鹽真能降血壓嗎？是否人人適合？
更多識食Hea住瘦文章
低鈉迷思破解：代鹽真能降血壓嗎？是否人人適合？
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處