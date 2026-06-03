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女人的第六感很準確？當然也有賴男人留下一堆出軌的蛛絲馬跡
Love Philosophy

女人的第六感很準確？當然也有賴男人留下一堆出軌的蛛絲馬跡

我單身但我快樂
Ayu 阿愚
我單身但我快樂

　　「最近我男友有點不妥，他洗澡時會把手機帶進浴室，雖然聽到水聲，但同一時間他的通訊軟件一直在線，不知道究竟是系統錯誤，抑或有別的問題……」一位朋友憂心忡忡地說。

 

　　我想，其實她心裡已經有底了，但還是希望從別人口中聽到其他可能性。當然，我也不可能一下子判定男方另有所圖，而她可以做的，就只有靜觀其變；萬一他真的出軌，自然會有更多的蛛絲馬跡逐漸浮面。

 

　　雖說女人的第六感很準確，但更多時候，男人不知道他們只是被自己的小動作出賣，例如下列這些：

 

電話不離身，包括上廁所和洗澡

一向習慣電話屏幕朝天擺放，忽然改為屏幕反蓋著

電話在響但不即時接聽，默默調成靜音

當你靠近時，他會下意識躲開和連忙按黑屏

走路時突然放慢速度滯後看電話

瞞著你偷偷藏起另一部電話

一起外出時，他上廁所的次數不尋常地頻密，懷疑正在回電或傳短訊

經常聯絡不上，藉口電話沒電、網路不通、睡著了、運動中、開會中

以往隨意讓你解鎖他的電話，突然更新設定不容許你擅自解鎖

假設可解鎖電話，通話紀錄內冒出你不曾聽他提及的女性/男性名字

假設可解鎖電話，與他人的短訊出現不順暢的對話，似曾刪除訊息

 

社交網站上隱藏關係，把情侶頭像換成其他照片

突然隱藏通訊軟件的最後上線時間，關閉顯示藍剔設定

減少安排你與他的家人及朋友見面，也經常缺席你和親朋的聚會

仔細詢問你與朋友在哪時、哪區、哪間餐廳聚餐，自己則在老遠的地方約會他人

 

晚上兄弟失戀要陪喝酒，預早告知不方便回電，甚至未必回家

突然說要早睡，其實是與女生通電或偷偷竄出門

工作突然變得忙碌，要加班，要應付上司不方便回電

忽然注重外表和體味，愛上健身、跑步和噴香水

你說想看某齣電影，他能立即評價好看或不好看

穿搭風格變年輕，添設大量簇新服飾，尤其「內衣褲！」

知道一些他本來不常關注的東西，如名牌價格、餐廳和酒店、景點、偶像資訊

 

車子的副駕座位角度被調整過

副駕安全帶上有種陌生的香水味，或汽車香精突然異常濃烈

置物空間屬於你的東西被移動過，似是被先收起來再重新放置

他突然頻繁洗車和深層清潔內籠

 

忽然送禮、變得體貼，似在減少罪疚感

親密行為減少，日常態度冷淡，變得不耐煩或故意挑剔

提到某位女生，顯得特別亢奮，興緻滿滿；或是特別煩躁，連忙改變話題

突然說你變高了、矮了、胖了、瘦了，其實腦裡正拿你與那女生比較

當你質疑他和那女生的關係時，他會先發制人怪責你有疑心病，並強調「我們只是朋友」。

 

真的只是朋友？

 

　　他值不值得信任，大概你心裡其實很清楚，但嚴重到要分手了嗎？你卻未必有答案。太愛了，有些人會把對方的爛藉口照單全收，甚至慶幸自己仍然有被瞞住的資格，即是他也不想失去我吧！

 

　　沒關係的，只要不是天真得毫無心理準備，你還是可以等到痛夠了才悻然離開。然而，別要忘記「無底線的包容等於縱容」；痛到盡處，你會發現，傷害你的不止有他，還有你自己。

Tags:#兩性#情感關係#愛情#Love Philosophy#出軌#婚姻
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