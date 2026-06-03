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從香港到三藩市：陳以琳如何在世界舞台改寫古典音樂的版圖
Culture

從香港到三藩市：陳以琳如何在世界舞台改寫古典音樂的版圖

香港‧寶‧藏
Alex Lai
香港‧寶‧藏

　　除了 Aristo Shum 揚名海外古典音樂界，香港這片彈丸之地正孕育著另一顆更為熾熱的指揮新星。前星期，古典樂壇投下一枚震撼彈：三藩市交響樂團（ San Francisco Symphony ）正式任命陳以琳（ Elim Chan ）為下一任音樂總監。這不僅是她個人事業的高峰，更為香港藝術史寫下光輝一頁。

 

題目：從香港到三藩市：陳以琳如何在世界舞台改寫古典音樂的版圖

 

　　現年39歲的陳以琳將於2027年正式接掌這個被譽為美國「七大交響樂團」之一的頂級樂團，開始展開六年任期，成為樂團115年歷史中首位女性音樂總監。這個任命讓她躋身世界前20大頂尖樂團的領導者之列，她也是首位達到這項成就的香港人。從當初那個在學校練大提琴練到廢寢忘餐的小女孩，到如今站在世界指揮台之巔，陳以琳用實力和堅持證明了「香港仔」的無限可能。

 

題目：從香港到三藩市：陳以琳如何在世界舞台改寫古典音樂的版圖

 

　　陳以琳在香港土生土長，中學畢業後負笈美國，先後就讀史密斯學院（Smith College）及密歇根大學（University of Michigan），最終於2015年獲得管弦樂指揮博士學位。她的音樂啟蒙源自迪士尼動畫《幻想曲》，其後在本地指揮家葉詠詩的啟發下，看見了女性站在指揮台上的可能。2014年，她成為倫敦多納泰拉‧弗利克指揮大賽（Donatella Flick Conducting Competition）史上首位女性冠軍，從此一鳴驚人。

 

從香港到三藩市：陳以琳如何在世界舞台改寫古典音樂的版圖

 

　　陳以琳的音樂視野，深深植根於她的「香港人」身份。她曾自豪地表示，香港人獨有的「混合特質」和「永不言敗」的精神，是她闖蕩國際樂壇的底氣。她形容自己的做事風格充滿了「Can-do spirit」，若有事需要完成，她必定做到最好。

 

題目：從香港到三藩市：陳以琳如何在世界舞台改寫古典音樂的版圖

 

　　然而，她並非只追求傳統意義上的完美。面對古典音樂圈的老派作風，她直言不諱批評樂團運作像「恐龍」一樣僵硬。她對三藩市的願景，是希望透過創新和連結社區，特別是龐大的亞洲人社群，將觀眾帶回音樂廳，讓音樂不再只是高不可攀的藝術。

 

　　無論身在荷蘭還是美國，陳以琳從未忘記自己來自香港。每當她回到香港與港樂（Hong Kong Philharmonic Orchestra）合作，總會特別提起這片土地對她的栽培。她曾說，看到三藩市的海岸，總讓她想起成長的香港，「水是往外流的，流至地平線。我就知道命運帶我到正確的地方」。她不僅在國際上打破了性別與族裔的雙重天花板，更讓世界看見，來自香港的音樂家，足以站在古典音樂的最高殿堂，引領未來。

 

題目：從香港到三藩市：陳以琳如何在世界舞台改寫古典音樂的版圖

 

Tags:#古典音樂#陳以琳#三藩市交響樂團#指揮#香港#史密斯學院#密歇根大學#管弦樂指揮#藝術#文化#San Francisco Symphony
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