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日本威士忌深度遊：在火山孤島的「冰封橡木桶」，於世界盡頭細嚐一杯帶著海風的酒
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日本威士忌深度遊：在火山孤島的「冰封橡木桶」，於世界盡頭細嚐一杯帶著海風的酒

玩味誌
蕭國仁 Henry SIU
玩味誌
PHOTO:Henry Siu

　　如果有人在2016年告訴你：「我要去日本最北端、一座長得像鯨魚的火山孤島上蓋威士忌蒸餾所。」你大概會建議他少喝點。但美國人Casey Wahl不僅做了，還把這場「瘋狂的浪漫」變成了現實。

 

日本威士忌深度遊：在火山孤島的「冰封橡木桶」，於世界盡頭細嚐一杯帶著海風的酒

Photo from KAMUI’s Website

日本威士忌深度遊：在火山孤島的「冰封橡木桶」，於世界盡頭細嚐一杯帶著海風的酒

 

　　這座坐落在利尻島邊緣的「神居蒸餾所」，活脫脫是場地理與酒精的雙重冒險。

 

日本威士忌深度遊：在火山孤島的「冰封橡木桶」，於世界盡頭細嚐一杯帶著海風的酒

 

　　當我們頂著時速四十公里的狂風站在廠房前，感覺自己不像是來品酒的，更像是來拜訪某位隱居在世界盡頭的科學怪人。這裡的混血基因非常有趣：骨子裡是美國肯塔基Vendome打造的銅製蒸餾器，外表卻披著日式的極簡外衣。

 

日本威士忌深度遊：在火山孤島的「冰封橡木桶」，於世界盡頭細嚐一杯帶著海風的酒

 

　　那些蒸餾器長得特別有個性，細長的脖子傲然挺立。這種「高挑」的設計可不是為了美觀，而是為了強迫酒氣在漫長的上升過程中不斷自我反省，最後只留下最輕盈、最純淨的靈魂。

 

日本威士忌深度遊：在火山孤島的「冰封橡木桶」，於世界盡頭細嚐一杯帶著海風的酒

日本威士忌深度遊：在火山孤島的「冰封橡木桶」，於世界盡頭細嚐一杯帶著海風的酒

 

　　在工廠經理Javier沉穩得如同修道士的帶領下，我們端起了一杯Kamui的新酒樣品。

 

　　這根本是一杯「固體化」的北太平洋風暴。

 

日本威士忌深度遊：在火山孤島的「冰封橡木桶」，於世界盡頭細嚐一杯帶著海風的酒

 

　　它雖然還沒穿上橡木桶的琥珀色外衣，卻已經把這座島嶼的秘密全盤托出。利尻火山岩過濾出的「麗峰之泉」給了它厚實的骨架，而舌尖上那一抹若有似無的微鹹，則是海風蠻橫留下令人難以忘懷的初吻。然而，它走的不是甜美討好的路線，反而像一本剛寫了序言的偵探小說，高冷、神祕，讓我們的味蕾忍不住想一頁頁讀下去。

 

日本威士忌深度遊：在火山孤島的「冰封橡木桶」，於世界盡頭細嚐一杯帶著海風的酒

日本威士忌深度遊：在火山孤島的「冰封橡木桶」，於世界盡頭細嚐一杯帶著海風的酒

 

　　在這裡，威士忌的熟成是一場「慢動作電影」。北方的冬夜長得讓人絕望，但也正因如此，那些波本桶、紅酒桶和高貴的島產水楢木，才能在極寒的呼吸中，把鹽分與礦物質像刺青一樣，深深地紋進每一絲木質纖維裡。

 

　　當晚，海浪化身為最嚴格的守門人，差點把社長Casey困在海中央。當他終於帶著一身海鹽味和一碗冰冷的蕎麥麵出現時，沒有西裝革履，也沒有精美的PPT要等著展示，我們就在海邊小店裡對著麵條暢談。他用一種談論天氣的平淡口吻，說著當初如何被這片荒涼擊中。他說：「好的威士忌，得先學會像島上的泉水一樣，學會享受孤獨與沉默。」

 

　　雖然2022年的處女作早已被全球的威士忌老饕搶購一空，但看著酒瓶上結合日式「金繼」與阿伊努族圖騰的設計——那是一種將破碎與不完美重新黏合的誠懇美學，我們深深吸了一口冰冷的空氣。

 

　　神居蒸餾所釀造的，從來不只是液體，而是一封寄給時間的北方情書。而這封信，才剛寫下第一行字。

Tags:#威士忌#日本威士忌#威士忌酒廠#神居威士忌#凱西·瓦爾#利尻島#肯塔基州#金繼#Casey Wahl#KAMUI
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