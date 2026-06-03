SUQQU 2026夏季限定彩妝開箱：限定粉紫漸變胭脂、迷人醉藍眼彩盤，如精靈般夢幻紫妝容！

每季最讓人期待的，除了季節限定的時裝單品，美妝產品當然也不例外！SUQQU 今年推出初夏系列後不久，便緊接著加碼推出 2026 夏季限定美妝系列《曙光暮影》——靈感源自日出與日落之間的絢麗時刻。今期就讓 DIVA 編輯部為大家開箱，包準讓你馬上加進購物車！

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今季系列不禁讓人聯想到，每當夏日日落時，天空總會披上一片醉人的藍調。漫天晚霞為這片藍天點綴著一絲絲醉橙與艷紅，如幻似真，彷彿正在為這段美好的夏日假期，劃上最完美的句號。

率先開箱的是 SUQQU 「晶采盈緻眼彩盤」，今次推出了兩款限定色：「154 暮相」與「155 藤二藍」——靈感源自暮色與黎明的夢幻光影，將這兩個魔幻時刻的迷人色調，悉數濃縮在經典的四色眼影盤中。一如既往，SUQQU 的眼影粉質極其細膩且不易飛粉，上妝觸感綿密細滑，顯色度表現相當優秀。最讓人驚艷的是其細緻的珠光效果，無論在任何角度或光源下，都能讓雙眼閃閃發亮，美艷動人。

編者個人最推介「155 藤二藍」中的那抹藍色調，既低調又帶點神秘感；這種偏冷調的色彩不僅不會流於誇張，反而能巧妙修飾亞洲人的暗黃膚色，而且提亮氣色，絕不顯得暗淡無光。

接下來的重頭戲，必然是品牌經典的「晶采韻妍胭脂」。向來 SUQQU 的漸變胭脂都是獨一無二的標誌性存在，市面上即使出現再多「平替款式」，也撼動不了這位實力派選手的地位，連編者自己也是品牌的忠實鐵粉！

今季限定推出了「116 曖空」與「117 淡宵葵」兩款色號。「116 曖空」以嫩橙色為主調，散發著初夏水蜜桃般的清甜氣息；而「117 淡宵葵」則由粉紅與嫩紫色交織，還原了夏日日落的光影美景，兩款限定色美得讓人瞬間引發選擇困難症！驚喜的是，上妝後粉體與肌膚完美融合、絕不顯生硬，隱隱透出的低調細閃效果，更是讓人愛不釋手。

這次的限定版「晶采潤艷唇膏」同樣以日出與夕陽的光影為靈感。最吸睛的是唇膏膏體採用了大理石紋理設計，不但能讓雙唇色彩更立體顯色，還能同時達到護唇效果，上唇滋潤度十足、完全不顯唇紋與乾燥。

另外，今季的指甲油更是驚喜滿分！編者私心推介限定色「174 黎旦」，冷紫色調中伴隨著細緻珠光的閃耀流動，彷彿讓指尖染上了夕陽落幕時的餘暉，為這個美好的夏天，點綴上浪漫的晚霞。

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