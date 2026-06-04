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對愛情的真實渴望：用直覺去選牌，聽聽內心深處最真實的愛情聲音
Horoscopes

對愛情的真實渴望：用直覺去選牌，聽聽內心深處最真實的愛情聲音

牌緣指引
身心靈塔羅師美子
牌緣指引

　　在愛情的旅程中，每個人都帶著自己獨特的視角與靈魂態度在前行。這一次，我們藉由三張經典塔羅牌的面貌，折射出三種截然不同的愛情心態。請閉上雙眼、調諧呼吸，在以下 A、B、C 三個選項中，憑直覺選出最觸動你當下心境的一張牌，看看你正處於哪一種愛情模式，以及如何迎接屬於你的成長契機。

 

邀請大家在以下3個選項中，以直覺選出認為最適合自己的塔羅牌。

 

對愛情的真實渴望：用直覺去選牌，聽聽內心深處最真實的愛情聲音

 

閱讀全文
Tags:#Horoscopes#占卜#塔羅#人生路徑#塔羅牌#2026年運勢#目標#計劃#挑戰#金牛座#雙子座#巨蟹座#獅子座#處女座#天秤座#天蠍座#人馬座#摩羯座#水瓶座#雙魚座#白羊座
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