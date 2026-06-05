維港夜景與老字號的極致浪漫：蝦籽黃燒鮮鰵花膠扒、鮑汁扣南非二十二頭吉品鮑魚，驚艷交織「永樂蝦籽吉品鮑魚宴」

最近來到擁有維多利亞港美麗景致，位於尖東Hotel ICON（維港薈）28樓的中菜廳「天外天」（Above & Beyond）食晚餐，為的不僅是那270度的維港天際線，更是為了主廚黃子其師傅悉心策劃的「永樂蝦籽吉品鮑魚精選套餐」，黃師傅特別找來在香港有50年歷史的永樂粉麵廠合作，運用永樂的「極品蝦籽」入饌，炮製出一道接一道的佳餚美饌，一切來得太期待。

未正式開始用餐前，侍應先送來幾碟香噴噴的極品蝦籽，讓我們之後可以在任何菜式上自由添加，務求達到一個完美的蝦籽體驗。

前菜三小碟 - 夜幕低垂，窗外的霓虹開始點亮海面，打頭陣的「前菜三小碟」於不知不覺間已經呈現眼前。蜜汁叉燒烤得邊緣微焦，入口肉質軟腍，甜度清爽而不膩；香蜜帶子沙律則以哈密瓜的清甜襯托出帶子的鮮美；最讓我驚喜是 蝦籽金網鮮蝦卷，金網酥脆得像一場輕盈的夢，蝦籽的鹹香在舌尖跳躍，簡單地獲取了我們的歡心。

配酒有Charles de Cazanove Tradition Tete de Cuvee Brut NV。這款香檳細膩的氣泡如珍珠般穿透油炸的膩感，果香與海鮮的甜味交織，瞬間喚醒了沉睡的味覺。

松茸竹笙燉響螺 - 來到期待的湯水時間，侍應送來了一款 松茸竹笙燉響螺，甫一上枱，松茸特有的香氣撲鼻而來，湯頭清澈見底，背後是長時間的燉煮功夫。響螺的韌度與竹笙的爽脆，在松茸的幽香中得到昇華，每一口都是對脾胃的溫柔撫慰，喝罷，暖身又暖心。

鮑汁扣南非二十二頭吉品鮑魚 - 接著來到重頭戲登場，只見鮑汁扣吉品鮑魚色澤亮麗，鮑魚扣得極好，溏心效果明顯，咬下去那種煙韌感正正是吉品鮑的靈魂所在，黃師傅調配的鮑汁濃而不鹹，蝦籽的加入更添上一層深邃的層次，美味道立即加倍提升。

出乎意料地，侍酒師為這道濃郁的鮑魚選配了來自普羅旺斯的Chateau Leoube 'Love by Leoube' Rosé。起初我略帶懷疑，但粉紅酒那清爽的礦物感與草莓餘香，竟然像一陣清風，化解了鮑汁的厚重，讓鮑魚的鮮味在口腔中顯得更加立體。

蝦籽黃燒鮮鰵花膠扒（另加HK$288） - 來到主菜時間，有和牛同花膠可以選擇，若你跟我一樣對膠原蛋白滿滿的花膠情有獨鍾，那額外加購升級的 蝦籽黃燒鮮鰵花膠扒 絕對不容錯過，厚身的花膠吸滿了用老雞、金華火腿熬煮的黃湯精華，蝦籽的鹹鮮與雞湯的醇厚完美交織，融合得如膠似漆，不分你我。

搭配的Arnaud Baillot Bourgogne Chardonnay，其迷人的橡木桶香氣與奶油感，完美銜接了花膠的滑糯質地，兩者在口中和諧共舞，是標準的「天作之合」。

蝦籽薑蔥雲吞撈蝦籽麵 - 主食時間回歸平實中的不平凡，侍應送來了一款賣相沒有花巧的 蝦籽薑蔥雲吞撈蝦籽麵，名副其實，名字出現了兩次蝦籽，這道菜絕對稱得上「蝦籽雙重奏」，本身已經用上永樂粉麵廠製作的極上靚蝦籽麵入饌，享用時可以根據自己口味加入烘香過的蝦籽，麵條爽口彈牙，沒有鹼水味，鋪天蓋地的蝦籽在熱力蒸騰下散發出誘人的鹹香，連雲吞都來得皮薄餡靚，是那種最傳統、最踏實、亦是最能征服廣東人味蕾的味道。

燕窩黑芝麻布甸配美點薈萃 - 甜品時間，來了一道 燕窩黑芝麻布甸配美點薈萃，黑芝麻布甸極其細滑，燕窩則增添了貴氣與口感。最後還有餐後點心點綴，感覺更加完美。

配酒有匈牙利的Château Pajzos Tokaj Sweet Szamorodni，貴腐酒特有的蜂蜜與乾果香氣，為這場「天外天」的味覺之旅劃上一個甜蜜而優雅的句號。

當晚菜單定價每位HK$1,388，配酒4杯定價每位HK$480。

天外天

地址：九龍尖沙咀科學館道17號唯港薈28樓

電話：34001318