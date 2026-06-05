《搞乜鬼奪命雜作》——搞乜鬼咁開心？

先旨聲明，看《搞乜鬼奪命雜作》（Scary Movie），開心到不得了。

而因為開心，自然會笑出來，估不到今時今日還可以被一些政治完全不正確的玩笑，引到發笑。

的而且確，有些玩笑，以前可以開，現在絕對開不得。

例如《整蠱專家》裏一個笑話——嚴格來說是一句對白，由古晶對Banana講的：「我都係染咗愛滋病先至索性做埋XX。」

「XX」是甚麼，不方便寫出來，如果你有看過，自然知道是甚麼。

當年我和同學以及其他觀眾，在戲院聽到這句對白時，立即笑到反艇（我故意用回一個有點年代感的形容）——其他人點諗我不知道，但我可以好肯定，自己的笑，絕不包含任何對「XX」的冒犯，而純粹因為那個情境、周星馳的語氣，以及對白之中的（錯誤）邏輯運用。

回到2000年，看《搞乜鬼奪命雜作》，純粹視為一齣拎恐怖片來玩的Parody Film，拿經典來肆意戲謔，並加入適量性笑料屎尿屁，務求營造無無聊聊笑一餐效果；問心，是成功的。

系列一直拍落去，同時衍生大量拿取不同類型片來玩的Parody Film，拍到拍無可拍，質素直插；而時間一直向前行，人類道德觀念也一直提高，高到一個前所未有的地步。

人類覺醒的地步。

覺醒過後，對於以前（那個不文明年代的）諸多玩笑，變得不能再容忍，不能再容許。世界變。

事隔十三年才終於有新一集的《搞乜鬼奪命雜作》，同樣以《奪命狂呼》（Scream）作為戲謔主軸，再順手拎近年的《完美物質》（The Substance）、《凶器》（Weapons）、《罪人們》（Sinners）、《長腿》（Longlegs）等等，以及沒在香港上映的極血腥Slasher Film《Terrifier 3》來玩——還未夠，甚至直接借用系列本身的人事變動（作為元祖創作主腦的The Wayans brothers有幾集被踢出局），做了一次帶有少少後設意味的自己寸自己，所以，講真，這一集門檻極高，要笑得透徹，必先有看過裏頭戲謔的恐怖片。

但就算未能笑得透徹，依然可以笑得出，尤其那些拿各種禁忌來笑的笑話——我實在估不到（在如此一個人類覺醒後的狀況下），竟然全場大笑，實在很不應該。

但有口話人，我自己也很不爭氣，有笑，不是一下起兩下止，而是笑到無法停止。

笑完，離開戲院，回到現實世界，我即刻做回一個時刻講求道德，開口埋口都在強調善良的覺醒月巴人。