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父親節禮物 20 best pick：LV、Dior、Prada 5大名牌銀包、Card holder 兼具實用與時尚  
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父親節禮物 20 best pick：LV、Dior、Prada 5大名牌銀包、Card holder 兼具實用與時尚  

TEXT:TheoPHOTO:官網

　　每年父親節，堪稱是為人子女最頭痛的節日。送衫送鞋怕款式被嫌棄，永遠被塞在衣櫃最深處，又或者淪為下樓買報紙的睡衣；送 Gadgets 產品？又怕他嫌麻煩，最後還是叫你退貨。結果到頭來，索性一家人豪食一餐當作交差。然而，今年不如直接從他每天最貼身的物件入手，在生活小物上不經意地提升他的品味。

 

　　坦白說，不少男人的銀包都有個共通點——皮角早已磨損、夾層嚴重變形，縱然外觀落得「甩皮甩骨」依然不肯換。不如趁今年的父親節，幫他換個新款吧！銀包或 Card holder 日常使用率極高，挑選一個既耐用、性價比高，而且能撐起場面的款式。因此，這次直接鎖定 Louis Vuitton（LV）、Saint Laurent（YSL）、Prada、Bottega Veneta（BV）及 Dior 五大品牌，精選出 20 款兼具品味與實用功能的 Best pick，讓家中那位默默付出的男人，也能帶點高級的虛榮感。

 

父親節禮物 20 best pick：LV、Dior、Prada 5大名牌銀包、Card holder 兼具實用與時尚

Souce/lvpradadior

 

　　如果爸爸是一個「一條褲可以著五年」的實用主義者，LV（Louis Vuitton） 絕對是不敗之選。帆布塗層出了名耐磨、防水，隨手與鎖匙放在一起，也完全不怕輕易刮花。經典雙摺設計的 Multiple Wallet (Monogram Canvas) 多個夾層，就算放滿卡片也不會變形，甚至還能燙上爸爸的縮寫名字，突顯獨一無二的專屬感；；若是想要內斂一點，黑灰棋盤格的 Multiple Wallet (Damier Graphite Canvas) 則具沉穩氣質。銀包以外，亦有這款可磁吸在電話背面的 Magnetic Card Holder 可放八達通及常用卡片，適合偏愛輕裝出門的爸爸；而信封式設計的 Enveloppe Carte de visite 用來收納卡片和八達通，使用非常方便。

 

父親節禮物 20 best pick：LV、Dior、Prada 5大名牌銀包、Card holder 兼具實用與時尚

LV Multiple Wallet $4,450

 

父親節禮物 20 best pick：LV、Dior、Prada 5大名牌銀包、Card holder 兼具實用與時尚

LV Multiple Wallet  $4,450

 

父親節禮物 20 best pick：LV、Dior、Prada 5大名牌銀包、Card holder 兼具實用與時尚

LV Magnetic Card Holder $3,200

 

父親節禮物 20 best pick：LV、Dior、Prada 5大名牌銀包、Card holder 兼具實用與時尚

LV Enveloppe Carte de visite $2,750

 

　　當 YSL 轉化在男裝皮具上，展現出一種毫不費力的法式紳士的質感，非常適合工作需要穿著西裝的爸爸。品牌標誌性的 Grain de Poudre 粒面皮革帶有微顆粒感，在光線下呈現出啞光光澤，內斂卻有存在感。縮小版金屬標誌的 TINY CASSANDRE bi-fold wallet 與橫向設計的 TINY CASSANDRE East/West wallet，雙層紙幣就算放再多也不顯臃腫。如爸爸習慣帶「散子」的話，選設有拉鏈格的 fragments zipped card case 便最方便；鍾情順滑手感的話，用小牛皮製成的 credit card wallet in smooth leather 絕對能滿足他的喜好。

 

父親節禮物 20 best pick：LV、Dior、Prada 5大名牌銀包、Card holder 兼具實用與時尚

YSL TINY CASSANDRE bi-fold wallet in grained leather $4,900

 

父親節禮物 20 best pick：LV、Dior、Prada 5大名牌銀包、Card holder 兼具實用與時尚

YSL TINY CASSANDRE East/West wallet in grained leather  $4,900

 

父親節禮物 20 best pick：LV、Dior、Prada 5大名牌銀包、Card holder 兼具實用與時尚

SAINT LAURENT PARIS fragments zipped card case in grain de poudre leather $2,850

 

父親節禮物 20 best pick：LV、Dior、Prada 5大名牌銀包、Card holder 兼具實用與時尚

SAINT LAURENT PARIS credit card wallet in smooth leather $2,900

 

　　Prada 的 Saffiano 十字紋皮革與 Re-Nylon 再生尼龍，向來都是男士們的情意結，如 LV 的帆布一樣硬挺、抗刮且防潑水，專屬粗枝大葉的爸爸們。經典海軍藍配上琺瑯三角牌的 Saffiano leather wallet 帶點航海度假風，拉鏈圍邊的 Small leather wallet 則給予老派男人最重要的安全感。放假喜歡 outdoor 活動的爸爸，可揀選輕巧的 Prada Speedrock Re-Nylon card holder ；若卡片極多的爸爸，多夾層的 Saffiano leather card holder 能幫他好好分門別類。

 

父親節禮物 20 best pick：LV、Dior、Prada 5大名牌銀包、Card holder 兼具實用與時尚

Prada Saffiano leather wallet $6,200

 

父親節禮物 20 best pick：LV、Dior、Prada 5大名牌銀包、Card holder 兼具實用與時尚

Prada Small leather wallet $5,950

 

父親節禮物 20 best pick：LV、Dior、Prada 5大名牌銀包、Card holder 兼具實用與時尚

Prada Speedrock Re-Nylon and leather card holder $3,050

 

父親節禮物 20 best pick：LV、Dior、Prada 5大名牌銀包、Card holder 兼具實用與時尚

Prada Saffiano leather card holder $4,900

 

 

　　如果不喜歡任何明顯品牌 Logo 的爸爸， BV 是不錯的選擇。 Intrecciato 編織皮革低調得來又不失精緻感。岩灰色的 Intrecciato Bi-Fold Wallet 細緻柔軟；三摺設計 Intrecciato Tiny Tri-Fold Wallet，外型夠細，卻有足夠空量。雙色編織的 Intrecciato Zipped Card Case 以及大格紋深綠色的 Cassette Credit Card Case 則帶有一種優雅的氣息。

 

父親節禮物 20 best pick：LV、Dior、Prada 5大名牌銀包、Card holder 兼具實用與時尚

BV Intrecciato Bi-Fold Wallet $5,500

 

父親節禮物 20 best pick：LV、Dior、Prada 5大名牌銀包、Card holder 兼具實用與時尚

BV Intrecciato Tiny Tri-Fold Wallet $4,900

 

父親節禮物 20 best pick：LV、Dior、Prada 5大名牌銀包、Card holder 兼具實用與時尚

BV Intrecciato Zipped Card Case $5,000

 

父親節禮物 20 best pick：LV、Dior、Prada 5大名牌銀包、Card holder 兼具實用與時尚

BV Cassette Credit Card Case $3,500

 

　　自從 Jonathan Anderson 接掌 Dior 創意總監後，成功打破傳統男裝皮具的沉悶感，有種讓人煥然一新的感覺，最適合一眾講求打扮的 modern 爸爸們。設計簡單，只湯上銀色 logo 的 Dior Archie Bifold Wallet 及  Card Holder 盡顯法式輕奢格調，而馬鞍弧形皮革配上 Oblique 提花上的 Saddle Wallet with Coin Pocket 則帶有品牌的辨識度；採用顆粒小牛皮及 Oblique 提花壓紋的 Bifold Card Holder，特別得來又不會太過花巧。

 

父親節禮物 20 best pick：LV、Dior、Prada 5大名牌銀包、Card holder 兼具實用與時尚

Dior Archie Bifold Wallet $5,100

 

父親節禮物 20 best pick：LV、Dior、Prada 5大名牌銀包、Card holder 兼具實用與時尚

Dior Saddle Wallet with Coin Pocket  $3,000

 

父親節禮物 20 best pick：LV、Dior、Prada 5大名牌銀包、Card holder 兼具實用與時尚

Dior Archie Bifold Card Holder $3,900

 

父親節禮物 20 best pick：LV、Dior、Prada 5大名牌銀包、Card holder 兼具實用與時尚

Dior Bifold Card Holder $3,900

 

父親節禮物 20 best pick：LV、Dior、Prada 5大名牌銀包、Card holder 兼具實用與時尚

Dior iviera Bifold Card Holder $4,100

 

Tags:#父親節2026#fathersday2026#LouisVuitton#LV#SaintLaurent#YSL#Prada#BottegaVeneta#BV#Dior
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