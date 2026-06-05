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仲夏的珠寶秘境：走進Tiffany & Co. Blue Book 2026—— 《Hidden Garden花語秘境》夏季系列
Jewelry

仲夏的珠寶秘境：走進Tiffany & Co. Blue Book 2026—— 《Hidden Garden花語秘境》夏季系列

TEXT:Angel SPHOTO:Angel S、官方圖片

　　寶石，是每位女性終其一生崇尚與渴求的終極奢華，不僅象徵著不凡地位，更承載著高雅品味。而在高級珠寶界中，Tiffany & Co. 無疑是其中的佼佼者，從超凡的匠心工藝到傳奇寶石，無一不展現頂級的巔峰造極。

 

　　談到 Tiffany & Co. 的高級珠寶，不得不提傳奇大師Jean Schlumberger。出身於紡織世家的他，在 1956 年受邀加入品牌擔任副總裁，憑藉著流淌在血脈中的線條美感，以大膽前衛的超現實手法，將大自然的動植物定格為永恆的璀璨。在傳統的年代，他破格地將斑斕的彩色寶石與當時尚未蔚為風潮的珍珠進行 Mix and Match來創作；而他筆下最經典的Bird on a Rock，更是將品牌在高級珠寶界的頂級地位與知名度推上更高一層樓。Jean Schlumberger 的作品不單只是推崇華麗與高雅的氣質，更為硬質的珠寶創造出流線型，令作品充滿線條美與動感，配戴後能更完美地突顯出人體與珠寶融合的靈動之美。

 

仲夏的珠寶秘境：走進Tiffany & Co. Blue Book 2026—— 《Hidden Garden花語秘境》夏季系列

 

　　今年，為慶祝坐落於銅鑼灣利園的全新專門店隆重開幕，品牌特別呈獻 Blue Book 2026: Hidden Garden 夏季系列，現場更同步展出 34 件Jean Schlumberger 的殿堂級著作，盛情引領觀者化身尋寶者，一同涉足這座由寶石交織而成的奢華秘密花園。

 

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Paradise Bird——翱翔空中的極樂鳥

 

　　鳥兒在天空翱翔，而腳下踏著珍貴寶石，寓意著自由與創作的深遠意境。在這次的新作中，品牌由澳洲礫石蛋白石及綠玉髓等獨特寶石配合，讓鳥兒身穿色彩豐富的寶石羽衣；羽毛的擺動與鳥兒的靈動姿態都被描繪得栩栩如生，令整件作品顯得更有生命力。

 

仲夏的珠寶秘境：走進Tiffany & Co. Blue Book 2026—— 《Hidden Garden花語秘境》夏季系列

 

Daisy篇章——細膩動感的藍色鋯石

 

　　若有留意今年的 Met Gala 紅地毯，可能會注意到 Amanda Seyfried 身上配戴的，正是Blue Book 中 Daisy篇章的鑽石項鍊。作品中，每顆祖母綠式切割的藍色鋯石，都與弧型的祖母綠形成一種獨特的對話，在寶石與寶石之間的聯繫上，以手工織成的金屬花瓣襯托著；細緻的網狀線條為整件作品注入流線型與動感，遠觀過去，更像是在微風下輕輕擺動的寶石花朵。

 

仲夏的珠寶秘境：走進Tiffany & Co. Blue Book 2026—— 《Hidden Garden花語秘境》夏季系列

仲夏的珠寶秘境：走進Tiffany & Co. Blue Book 2026—— 《Hidden Garden花語秘境》夏季系列

 

Blossom篇章——如艷紅花蕊的紅碧璽

 

　　在Blossom篇章中，濃郁艷麗的紅碧璽在世人眼中，化作了性感而高貴的紅玫瑰。設計師以弧面型與橢圓形狀的寶石拼砌出嬌嫩的花蕊，並由鑲鑽的金絲與鉑金花樣溫柔包圍，構造出一朵朵獨一無二的鮮花；觀者彷彿漫遊於璀璨的花海之中，甚至能隱約感受著空氣中散發的每一口香氣。

 

仲夏的珠寶秘境：走進Tiffany & Co. Blue Book 2026—— 《Hidden Garden花語秘境》夏季系列

仲夏的珠寶秘境：走進Tiffany & Co. Blue Book 2026—— 《Hidden Garden花語秘境》夏季系列

 

Petals篇章——微風中飄逸的橄欖石

 

　　翠綠的橄欖石清透如水，在盛夏光芒的照耀下閃耀無比，綻放著鮮艷明媚的黃綠色調。無數鑽石鑲嵌而成的奢華緞帶，輕輕環繞著枕形切割的橄欖石，花瓣與緞帶層疊交織，彷彿莊園內生長旺盛的葡萄樹藤，讓整件作品充滿了蓬勃的生氣與動人神韻。

 

仲夏的珠寶秘境：走進Tiffany & Co. Blue Book 2026—— 《Hidden Garden花語秘境》夏季系列

仲夏的珠寶秘境：走進Tiffany & Co. Blue Book 2026—— 《Hidden Garden花語秘境》夏季系列

 

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Tags:#珠寶#高級珠寶#寶石#Tiffany & Co.#Blue Book 2026#花語秘境#Hidden Garden#Jean Schlumberger
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