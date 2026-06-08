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出軌後不斷認錯道歉？感情修復的難度，往往超過預期
Love Philosophy

出軌後不斷認錯道歉？感情修復的難度，往往超過預期

性治療師手記
古錦榮
性治療師手記

　　有些傷口，輕輕觸碰就會劇痛，情緒在剎那間會斷崖式崩塌，那叫做創傷。

 

　　 過去幾個月，電話、Whatsapp訊息、面對面、甚至跪下來，他向她道歉超過百次。下班立即回家、交待每日行蹤、財政完全透明、假日待在家裏……他所做的，都是想爭取她的信任。

 

　　 她通常的回應是：

 

　　「同你結咗婚十年，信咗你十年，你咪一樣背住我去偷食！而家你做嘅嘢，點知係真定係扮？」

 

　　「你根本已經變咗心，如果唔係，點會做啲傷害我嘅事！你而家做嘅嘢，只係唔想離婚！」

 

　　「你話會對我好，但我感覺唔到喎。」

 

　　 面對太太的否定，他不斷重覆那些已經說了很多次的話：「係我錯、係我唔啱，我應承你會改。」

 

　　自從被太太揭發他有嫖妓及光顧「邪骨」服務，他形容自己每天都在誠惶誠恐中生活，不知太太何時情緒爆發、何時大興問罪？上一刻她仍是平和，下一刻會突然崩潰，令他不知所措。

 

　　「我幾乎每日都同佢道歉，但好似冇乜用，其實我可以做啲乜嘢，先可以令佢信返我。」他那天在輔導室內問我。

 

　　有些外遇者在出軌行為被揭發後，因為不想失去婚姻，會極力補救，但即使改變作息時間、減少社交活動、主動參與家務，時間投放很多，但被背叛者內心仍然有個被掏空了的地方。

 

　　生活行為改變，反映他想挽救婚姻，但效果不大；重覆道歉又似乎起不到任何作用，他不知道可以做甚麼才能達到目標？

 

　　有人以為道歉是修補關係的核心，其實並不是。

 

　　道歉，是告訴對方「我做錯了」，但受傷一方需要的，不只是你說做錯，而是你知道「你為甚麼令我受傷、令我傷心嗎」？如果問題性質和原因也沒弄清，道歉只是像將傷口上的血暫時凝結，但她的不信任還在、傷痛還在、內心的空洞還在。

 

　　說了不等於知道，知道不等於理解；知道是Cognitive Issue，理解是Emotional and Relational Issue。

 

　　對於理解太太的傷痛，他有點似明非明，於是我跟他討論這些問題：

 

- 道歉的時候，除了說「對不起，我錯了」，是否有理解到太太最大的受傷處是甚麼？理解，不是你說了甚麼，而是你聆聽了甚麼？

- 有沒有弄清自己的婚姻為甚麼會走到這一步？是甚麼原因導致你選擇出軌？

 

　　如果沒弄清這些問題，即使道歉千次，對方還是有著同一感受：你不明白甚麼是傷害，所以我很難相信你。

 

Tags:#兩性#情感關係#愛情#Love Philosophy#出軌#婚姻
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