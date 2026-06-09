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陽光是肌膚衰老元兇？物理 vs 化學防曬如何挑選最合適
Skincare
Body Care & Hair

陽光是肌膚衰老元兇？物理 vs 化學防曬如何挑選最合適

美麗同頻
Peggy Wong
美麗同頻

　　踏入六月，天氣酷熱，溫度高踞30度以上，陽光熾熱耀眼，紫外線指數升至極高水平，以皮膚醫學與細胞學的角度來看，可惡的紫外線（UV）正正是皮膚衰老的最大元兇！身為香薰治療師與美容店的主理人，容許我由衷的提醒大家，要對抗老化，必須要做好防曬，否則再昂貴的護膚品也是白費。就讓我分析一下各類防曬產品的特性，更會提供挑選貼士，大家一起對付紫外線這個「青春小偷」！

 

紫外線：健康肌膚的殺手

 

　　「光老化」（Photoaging），是指因陽光照射而導致的過早衰老。陽光中的UVA和UVB，可說是健康肌膚的兩大殺手，UVB會令皮膚曬傷、紅腫及發炎；UVA更可直達真皮層，破壞膠原蛋白與彈性纖維。據研究，高達80%的面部衰老跡象，包括細紋、深層皺紋、皮膚鬆弛以及色斑，都是由紫外線累積而造成。

 

　　紫外線無處不在，能穿透雲層與玻璃，默默地偷走肌膚的彈性。為了抗衰老，我極力主張不論是晴天、陰天、雨天，甚至是足不出戶的日子，都謹記要塗上防曬。

 

防曬兩大陣營：物理性 vs 化學性

 

　　市面上的防曬產品林林總總，到底哪款才適合自己呢？我們首先要了解各類產品的特點。防曬產品主要分為「物理防曬」與「化學防曬」兩大類，它們的成分及原理並不一樣，亦各有優點及缺點。

 

 物理防曬（Physical / Mineral） 化學防曬（Chemical）
主要成分  氧化鋅（Zinc Oxide）、二氧化鈦(Titanium Dioxide)  阿伏苯宗（Avobenzone）、氧苯酮（Oxybenzone）等
防禦原理 像一面鏡子，在肌膚表面反射及折射紫外線。 像一塊海綿，吸收紫外線後將其轉化為熱能釋放。
優點  安全性高、即塗即防曬、不易致敏。  質地輕薄清爽、不泛白、方便跟妝。
缺點 質地較厚重、容易泛白、有時稍嫌滋潤。   需提早塗抹、成分相對較易引起皮膚敏感或刺激。

 

挑選防曬的要訣

 

　　每種肌膚的皮脂分泌與耐受性都不同，我建議大家要根據自己的肌膚狀況，細心選擇適合的防曬。

 

1. 敏感肌、濕疹肌及孕婦

我會推薦使用物理防曬。物理防曬的成分不會滲入皮膚角質層，對肌膚的負擔最小。含有優質植物油（如帶有微量天然防曬力的荷荷巴油及覆盆子籽油）調配的物理防曬，在反射紫外線之餘，更能同時滋潤受損屏障。

 

2. 油性、暗瘡肌及戶外運動愛好者

我的首選是化學防曬或混合防曬。化學防曬的輕薄水感能減少毛孔堵塞的機會。至於結合「物理＋化學」的混合防曬，既擁有化學的清爽，又兼具物理的安全性，非常適合汗水過多或長期在戶外活動的人士。

 

3. 熟齡肌與乾燥肌

我建議注重產品的抗氧化附加成分。防曬只能阻隔外在傷害，紫外線產生的自由基仍需要抗氧化劑來收拾。我會推介添加維他命E、綠茶萃取或植物精油（如大馬士革玫瑰、乳香）的防曬霜，既可防曬同時具有修護功效。

 

　　還有一點我必須要提醒大家，塗防曬的分量絕不能馬虎，用量必須足夠，全臉約需要相當於一枚港幣一元硬幣大小的分量，在戶外時更要緊記每隔2-3小時補塗一次，才能充分發揮保護功能，全面與紫外線抗衡，讓大家一起在陽光之下優雅地抗老。

 

陽光是肌膚衰老元兇？物理 vs 化學防曬如何挑選最合適

防曬不只是為了「不曬黑」，更是為了：防禦紫外線：阻隔 UVA/UVB 對肌膚的深層傷害；維持膚色均勻：遠離曬斑、色素沉澱，保持淨透感；定格年輕：對抗光老化，預防細紋與鬆弛。



 

Tags:#Beauty hacks#肌膚#Skincare#防曬#骨膠原
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