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高光胭脂二合一？精選 DIOR專業後台水光塑顏棒、M·A·C 柔光透亮胭脂、NARS 原生光亮肌胭脂，為夏日注入滿滿多巴胺
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高光胭脂二合一？精選 DIOR專業後台水光塑顏棒、M·A·C 柔光透亮胭脂、NARS 原生光亮肌胭脂，為夏日注入滿滿多巴胺

TEXT:Angel SPHOTO:官方圖片

　　今年歐美美妝界掀起了一股新熱潮，將胭脂與高光融合，主打自然立體的紅潤感，不僅能修飾臉型，也能為整體妝容注入一種新鮮感！編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

 

#1 DIOR 專業後台水光塑顏棒

 

高光胭脂二合一？精選 DIOR 多用途高光棒、M·A·C 柔光透亮胭脂、NARS 原生光亮肌胭脂，為夏日注入滿滿多巴胺

 

　　今年Dior推出全新專業後台水光塑顏棒，輕輕抹在顴骨位置，就像折射光線的水光般的精緻妝效；當中成分更有24小時鎖水功效，打造出水光感美肌。棒狀設計不僅方便使用，外出補妝也完全不佔空間。

 

高光胭脂二合一？精選 DIOR 多用途高光棒、M·A·C 柔光透亮胭脂、NARS 原生光亮肌胭脂，為夏日注入滿滿多巴胺

DIOR 專業後台水光塑顏棒 $420

 

　　全系列共推出七款色調，適合所有膚色妝效。如果想融入於日常妝容，編者推介「001-Glazed Pink」和「041 Glazed Rosey」，色調自然且百搭；若像編者一樣喜歡冷調妝感，不妨大膽嘗試「036 Lavender」和「098 Glazed Mint」，這兩款也是今年在美妝潮流中討論度十足的色調，更是對暗黃肌膚友好的色調，走在美妝界尖端的你不容錯過！

 

高光胭脂二合一？精選 DIOR 多用途高光棒、M·A·C 柔光透亮胭脂、NARS 原生光亮肌胭脂，為夏日注入滿滿多巴胺

高光胭脂二合一？精選 DIOR 多用途高光棒、M·A·C 柔光透亮胭脂、NARS 原生光亮肌胭脂，為夏日注入滿滿多巴胺

左起：「001-Glazed Pink」、「041 Glazed Rosey」

 

高光胭脂二合一？精選 DIOR 多用途高光棒、M·A·C 柔光透亮胭脂、NARS 原生光亮肌胭脂，為夏日注入滿滿多巴胺

高光胭脂二合一？精選 DIOR 多用途高光棒、M·A·C 柔光透亮胭脂、NARS 原生光亮肌胭脂，為夏日注入滿滿多巴胺

左起：「098 Glazed Mint」、「036 Glazed Lavender」

 

查詢/購買：DIOR

 

#2-3 NARS Light ReflectingTM 原生光亮肌高光棒、原生光亮肌胭脂

 

高光胭脂二合一？精選 DIOR 多用途高光棒、M·A·C 柔光透亮胭脂、NARS 原生光亮肌胭脂，為夏日注入滿滿多巴胺

 

　　繼去年 NARS 推出胭脂棒後，今年再度帶來驚喜，推出全新的「原生光亮肌高光棒」高光棒主打一棒多用，不論是雙頰、眼周還是唇部，都能為妝容注入動人光芒。柔滑的膏狀質地在肌膚上易於推開，不用擔心卡粉結塊，輕鬆打造出剔透的透亮玻璃光澤！全系列共推出 5 款色調，從清透的透明色到深邃的古銅色一應俱全，貼心照顧到不同膚色與風格的愛美人士。

 

高光胭脂二合一？精選 DIOR 多用途高光棒、M·A·C 柔光透亮胭脂、NARS 原生光亮肌胭脂，為夏日注入滿滿多巴胺

Light ReflectingTM 原生光亮肌高光棒 $315

 

　　另外，NARS 同步推出了全新「原生光亮肌胭脂」，一如既往地以「一盤多用」作為美妝靈感。除了當作胭脂之用，還能兼作眼影與高光，讓眼妝與頰彩呼應，輕鬆打造充滿整體感的和諧妝容。配方注入 Light Reflecting™ Complex 聚光複合物，能隨著光線折射，讓肌膚看起來更加光滑細緻。全系列共推出 7 款色調，滿足不同的妝感需求。

 

高光胭脂二合一？精選 DIOR 多用途高光棒、M·A·C 柔光透亮胭脂、NARS 原生光亮肌胭脂，為夏日注入滿滿多巴胺

高光胭脂二合一？精選 DIOR 多用途高光棒、M·A·C 柔光透亮胭脂、NARS 原生光亮肌胭脂，為夏日注入滿滿多巴胺

Light ReflectingTM 原生光亮肌胭脂 $330

 

查詢/購買：NARS

 

#4 M.A.C 柔光透亮胭脂

 

　　聽說胭脂的色調，也能悄悄表達出當下的心情？身為女生，化妝檯上永遠少一盤能完美襯托心情的胭脂。若你想更多色調選擇，不能錯過今年M.A.C全新推出的柔光透亮胭脂，全系列共29種色調，豐富得讓人瞬間陷入選擇困難症！

 

高光胭脂二合一？精選 DIOR 多用途高光棒、M·A·C 柔光透亮胭脂、NARS 原生光亮肌胭脂，為夏日注入滿滿多巴胺

M.A.C 柔光透亮胭脂 $345

 

　　全新系列備有自然啞緻與光感煥亮兩種妝效，能隨心搭配不同妝感。胭脂質地輕盈，不會有厚重粉感，也能輕鬆暈染、完美疊加；最貼心的是，產品經皮膚科醫生測試，也適用於敏感肌。

 

 

查詢/購買：MAC

 

#5  SHISEIDO    炫光眼頰彩妝粉

 

高光胭脂二合一？精選 DIOR 多用途高光棒、M·A·C 柔光透亮胭脂、NARS 原生光亮肌胭脂，為夏日注入滿滿多巴胺

 

　　編者最近在 Threads 上看到不少人在討論：到底能不能只用一盤胭脂，就搞定眼影、胭脂、提亮和修容？今年 SHISEIDO 全新推出的「炫光眼頰彩妝粉」，或許就能完美實現這個懶人美妝願望！這款彩妝粉主打一色多用，質地乾爽易推。當中的「蜂蜜琥珀」色調，一盤就能包辦眼影、胭脂、提亮與修容，真正做到「一盤打天下」！而編者較為喜歡「星霧紫晶」色調，神秘的紫紅色調抹在眼皮與雙頰上十分精緻，不論是日常上班還是下班後的 Happy Hour，都能輕鬆駕馭。

 

高光胭脂二合一？精選 DIOR 多用途高光棒、M·A·C 柔光透亮胭脂、NARS 原生光亮肌胭脂，為夏日注入滿滿多巴胺

星霧紫晶

 

高光胭脂二合一？精選 DIOR 多用途高光棒、M·A·C 柔光透亮胭脂、NARS 原生光亮肌胭脂，為夏日注入滿滿多巴胺

高光胭脂二合一？精選 DIOR 多用途高光棒、M·A·C 柔光透亮胭脂、NARS 原生光亮肌胭脂，為夏日注入滿滿多巴胺

SHISEIDO 炫光眼頰彩妝粉 $330

 

查詢/購買：SHISEIDO

 

Tags:#美妝#胭脂#Dior#M.A.C#NARS#Shiseido#2026#2026春夏#Editor’s Pick#春夏美妝#眼影#提亮
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