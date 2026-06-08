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半價入手DIOR神級單品！打破尺碼迷思：日本入手大童外套、爆款配飾 
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半價入手DIOR神級單品！打破尺碼迷思：日本入手大童外套、爆款配飾 

先行入手
Onki Chan
先行入手

　　去日本買 DIOR 已經夠平？錯了！真正懂門道的時裝精，早就悄悄轉戰另一個「神秘特區」！近期時尚圈瘋傳一個終極慳錢秘技：果斷跳過成人女裝，直奔 DIOR 童裝部，隨時能以半價拿下人氣單品！

　　香港女生向來擁有敏銳的購物觸覺，在精打細算與追求高性價比上更是從不妥協。近期時尚圈與各大討論區熱傳一個讓 DIOR 迷為之瘋狂的日本掃貨秘訣——果斷跳過 DIOR 成人女裝區，直奔童裝部！先旨聲明，這絕非 Jayden 媽咪幫 Hailey 買新衫衫的育兒指南，而是一個可以令女生們用接近半價，輕鬆拿下經典 DIOR 單品的終極購物秘技！

 

半價入手DIOR神級單品！打破尺碼迷思：日本入手大童外套、爆款配飾

 

　　眾所周知，日本是亞洲地區入手 DIOR 的購物天堂，這早已是公開的秘密。趁著日圓低位與退稅優惠，現時在日本購買 DIOR 女裝本來就已經相當於香港定價的七、八折左右。然而，真正懂門道的時裝精，早就將目光鎖定在定價更為破格的 Kids Collection。弄明白點抵玩的最佳方法，就是同大家算一算帳：以 DIOR 鐵粉必備的經典背心為例，成人女裝版的定價動輒 14 萬日圓起跳；但設計相仿的大童款式僅需 58,000 日圓，扣除消費稅後，折合港幣約 $2,600，對比香港專門店高達 $3,100 的定價，中間的差額已足夠讓你在東京品嚐一頓精緻的美食。

 

半價入手DIOR神級單品！打破尺碼迷思：日本入手大童外套、爆款配飾

DIOR Kids Tank Top ￥58,000

Source/DIOR

 

半價入手DIOR神級單品！打破尺碼迷思：日本入手大童外套、爆款配飾

DIOR Kids Sweat Shirt ￥100,000

Source/DIOR

 

半價入手DIOR神級單品！打破尺碼迷思：日本入手大童外套、爆款配飾

DIOR Kids Jacket ￥190,000

Source/DIOR

 

　　不過，不少人或許會心生疑慮：成年女性真的能穿得下童裝嗎？事實上，DIOR 童裝的最大尺寸為 13Y（13歲），完美契合身高 155 至 160 厘米的亞洲女性骨架。對於平日穿著 S 或 XS 碼的細碼女生來說，這不僅毫無違和感，更能展現俐落的身段。最難得的是，大童系列完美承襲了品牌主線的奢華用料與高雅剪裁，例如經典的 Oblique 老花雙面外套向來是大受歡迎的王牌單品，成人版價格高昂；而童裝版不僅保留了同樣的高級面料與一衣兩穿的實用性，定價卻只需 200,000 日圓，價格直接砍半，堪稱買到賺到的隱藏版神級單品！

 

半價入手DIOR神級單品！打破尺碼迷思：日本入手大童外套、爆款配飾

DIOR Kids Reversible Cardigan ￥200,000

Source/DIOR

 

半價入手DIOR神級單品！打破尺碼迷思：日本入手大童外套、爆款配飾

DIOR Kids chouchou ￥49,000

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半價入手DIOR神級單品！打破尺碼迷思：日本入手大童外套、爆款配飾

DIOR Kids Star Bag ￥360,000

Source/DIOR

 

　　即使身型無法穿下童裝服飾，大童部的配飾區同樣充滿驚喜。今年掀起熱潮的 DIOR 大腸髮圈，在童裝部竟然推出了「一套三件」套裝，定價僅 49,000 日圓。用平時只能買到單個成人配飾的預算，一口氣包攬三款不同配色的髮圈，送禮自用一流。下次去日本掃貨時，大家記得要去逛 DIOR 童裝部！

 

半價入手DIOR神級單品！打破尺碼迷思：日本入手大童外套、爆款配飾

DIOR Kids Zip Up Hooded Cardigan ￥135,000

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半價入手DIOR神級單品！打破尺碼迷思：日本入手大童外套、爆款配飾

DIOR Kids Tee ￥61,000

Source/DIOR

 

半價入手DIOR神級單品！打破尺碼迷思：日本入手大童外套、爆款配飾

DIOR Kids Jacket ￥270,000

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查詢：DIOR

 

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