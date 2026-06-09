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Tiffany Blue Box Café全新開幕！聯乘米芝蓮星級料理：招牌藍色蛋糕、頂級阿根廷牛柳，精緻全日餐單推介
Dining

Tiffany Blue Box Café全新開幕！聯乘米芝蓮星級料理：招牌藍色蛋糕、頂級阿根廷牛柳，精緻全日餐單推介

Yan Can Taste
Yan Chung
Yan Can Taste

　　Tiffany & Co. 從1837年紐約創立至今，一直是優雅、創新與精湛工藝的代名詞。銅鑼灣利園Tiffany & Co.全新專門店未開業，女士們已蠢蠢欲動，男士們當然要留心。最矚目的，是將於6月13日正式登場的Blue Box Café。而我，在上星期已經率先踏進那扇夢幻的藍色大門。只要是想被寵愛的女人，Tiffany的藍，從來不是一種顏色，而是一種心情——那種被精心呵護、被視為珍寶的感覺。當Café大門推開一刻，心動感動！

 

Tiffany Blue Box Café全新開幕！聯乘米芝蓮星級料理：招牌藍色蛋糕、頂級阿根廷牛柳，精緻全日餐單推介

Blue Box Café將於6月13日正式登場

 

　　新店位於利園三期地下及一樓，佔地寬敞，底層414平方米、一樓359平方米。先說說店舖本身，這次利園新店是Tiffany在香港的重要里程碑。櫥窗由著名藝術家Mariko Kusumoto（楠本真理子）操刀，她以精緻的紡織與金屬作品聞名。這次她將Louis Comfort Tiffany二十世紀初收藏的竹樹圖案，轉化成優雅的立體雕塑，融入櫥窗設計。

 

Tiffany Blue Box Café全新開幕！聯乘米芝蓮星級料理：招牌藍色蛋糕、頂級阿根廷牛柳，精緻全日餐單推介

由地下通往一樓的樓梯，就像公主留下玻璃鞋的場景

 

Tiffany Blue Box Café全新開幕！聯乘米芝蓮星級料理：招牌藍色蛋糕、頂級阿根廷牛柳，精緻全日餐單推介

櫥窗由著名藝術家Mariko Kusumoto（楠本真理子）操刀

 

　　Tiffany總能給女士有種近乎本能的迷戀，尤其看過《珠光寶氣》（Breakfast at Tiffany’s），都會記得Audrey Hepburn戴著那串珍珠項鍊、咬著牛角包站在Tiffany櫥窗前的畫面。空間設計上，一樓的Blue Box Café以Tiffany Blue為主調，設有酒吧和私人廂房。牆面藝術裝置由Molly Hatch設計，還有Gregor Hildebrandt、沈文燮、Vik Muniz及Sho Shibuya等藝術家的作品點綴。坐在這裏，望著窗外的綠蔭，利園街上的人來人往，感覺整個生活都被Tiffany的美學包圍。

 

Tiffany Blue Box Café全新開幕！聯乘米芝蓮星級料理：招牌藍色蛋糕、頂級阿根廷牛柳，精緻全日餐單推介

Tiffany Blue Box Café全新開幕！聯乘米芝蓮星級料理：招牌藍色蛋糕、頂級阿根廷牛柳，精緻全日餐單推介

Tiffany Blue Box Café全新開幕！聯乘米芝蓮星級料理：招牌藍色蛋糕、頂級阿根廷牛柳，精緻全日餐單推介

Blue Box Café以Tiffany Blue為主調，置身當中，感覺整個生活都被Tiffany的美學包圍。

 

　　單靠名氣和漂亮裝潢，cafe很輕易成為打卡勝地。但Tiffany Blue Box Café顯然不滿足於此。它請來香港米芝蓮星級餐廳Andō的阿根廷籍國際名廚Agustin Balbi攜手合作，這點讓我由衷欣賞。Agustin Balbi是Andō的創辦人兼總廚，精準洗鍊、著重食材本質，融合日本與西班牙風味，榮獲米芝蓮一星、《黑珍珠餐廳指南》一鑽、The Best Chef Awards三刀殊榮。證明Tiffany即使擁有全球頂級珠寶品牌的地位，依然對餐飲出品極度認真。他們沒有因為「反正大家是來打卡」就隨便，而是注入真正的高水準料理靈魂。

 

Tiffany Blue Box Café全新開幕！聯乘米芝蓮星級料理：招牌藍色蛋糕、頂級阿根廷牛柳，精緻全日餐單推介

阿根廷籍國際名廚Agustin Balbi

 

Tiffany Blue Box Café全新開幕！聯乘米芝蓮星級料理：招牌藍色蛋糕、頂級阿根廷牛柳，精緻全日餐單推介

Tiffany Blue Box Café全新開幕！聯乘米芝蓮星級料理：招牌藍色蛋糕、頂級阿根廷牛柳，精緻全日餐單推介

Tiffany Blue Box Café全新開幕！聯乘米芝蓮星級料理：招牌藍色蛋糕、頂級阿根廷牛柳，精緻全日餐單推介

Tiffany & Co.加上Agustin Balbi，餐單的價錢真的十分吸引！

 

　　那天，品嚐了多款菜式。餐單走輕鬆而精緻的路線，隱隱約約還有Andō的影子。首先登場的是時令番茄布拉塔芝士沙律。鮮紅飽滿的季節番茄切成不規則塊狀，配上柔軟細膩的Burrata芝士，淋上特級初榨橄欖油和輕辣醬汁，舌上滿是季節的鮮甜。

 

Tiffany Blue Box Café全新開幕！聯乘米芝蓮星級料理：招牌藍色蛋糕、頂級阿根廷牛柳，精緻全日餐單推介

時令番茄布拉塔芝士沙律

 

　　接著是北海道薄切帶子，薄薄的帶子鋪上菠蘿莎莎醬、檸檬汁和香脆昆布，清新清爽。而大蝦沙律配上混合生菜、脆麵包粒、彩色蘿蔔，淋上自家調配的XO千島醬，巧妙融合日本元素。

 

Tiffany Blue Box Café全新開幕！聯乘米芝蓮星級料理：招牌藍色蛋糕、頂級阿根廷牛柳，精緻全日餐單推介

北海道薄切帶子

 

Tiffany Blue Box Café全新開幕！聯乘米芝蓮星級料理：招牌藍色蛋糕、頂級阿根廷牛柳，精緻全日餐單推介

大蝦沙律

 

　　吞拿魚他他多了份奢華感，賣相就如珠寶盒子一樣。鮮嫩吞拿魚粒拌以煙燻醬油、乾蔥、Oscietra魚子醬，再配上脆脆的木薯片。魚子醬的鹹鮮在舌尖爆開，煙燻風味與生魚的純淨形成美妙對比。TIFFANY CLUB SANDWICH絕對是女生們會愛上的選擇。雞柳、煙肉（可選）、煎蛋、牛番茄、生菜、自家蛋黃醬，再加辣泡菜增添驚喜，配上脆炸薯絲或生菜。層層疊疊、豐富卻層次分明。

 

Tiffany Blue Box Café全新開幕！聯乘米芝蓮星級料理：招牌藍色蛋糕、頂級阿根廷牛柳，精緻全日餐單推介

吞拿魚他他

 

Tiffany Blue Box Café全新開幕！聯乘米芝蓮星級料理：招牌藍色蛋糕、頂級阿根廷牛柳，精緻全日餐單推介

TIFFANY CLUB SANDWICH

 

　　主菜部分更加精彩，西班牙紅蝦飯明顯是Agustin Balbi的強項，採用鮮紅肥美的西班牙紅蝦，飯粒吸滿蝦膏的精華，撒上番茜和檸檬提味，吃完後滿口都是海洋的鮮甜。而頂級阿根廷安格斯牛柳是必食之選，這款來自Agustin家鄉的頂級牛肉，現時全港只有Andō和Tiffany Blue Box Café能夠品嚐得到。牛肉烤得完美，軟腍多汁無渣，配上羽衣甘藍、珍珠洋蔥、墨西哥青醬和蔥油，把阿根廷牛肉的豪邁與精緻呈現完美結合。

 

Tiffany Blue Box Café全新開幕！聯乘米芝蓮星級料理：招牌藍色蛋糕、頂級阿根廷牛柳，精緻全日餐單推介

Tiffany Blue Box Café全新開幕！聯乘米芝蓮星級料理：招牌藍色蛋糕、頂級阿根廷牛柳，精緻全日餐單推介

西班牙紅蝦飯

 

Tiffany Blue Box Café全新開幕！聯乘米芝蓮星級料理：招牌藍色蛋糕、頂級阿根廷牛柳，精緻全日餐單推介

頂級阿根廷安格斯牛柳

 

　　甜品將夢幻感提升，招牌Tiffany Blue Cake榛子海鹽焦糖蛋糕，外表是夢幻的Tiffany Blue，內裏榛子與焦糖的香濃層次豐富，吃起來甜而不膩。士多啤梨、蛋白脆餅、椰子雪糕甜香得讓人回想起充滿童話的童年。

 

Tiffany Blue Box Café全新開幕！聯乘米芝蓮星級料理：招牌藍色蛋糕、頂級阿根廷牛柳，精緻全日餐單推介

Tiffany Blue Cake

 

Tiffany Blue Box Café全新開幕！聯乘米芝蓮星級料理：招牌藍色蛋糕、頂級阿根廷牛柳，精緻全日餐單推介

士多啤梨、蛋白脆餅、椰子雪糕

 

　　下次再來，一定要試試他們的全日早餐拼盤，還有Tiffany Afternoon Tea，周末還有早午餐時光。真期待！快快約下位壽星女來慶生！

 

Tiffany Blue Box Café全新開幕！聯乘米芝蓮星級料理：招牌藍色蛋糕、頂級阿根廷牛柳，精緻全日餐單推介

每杯咖啡也很好打卡

 

Tiffany Blue Box Café全新開幕！聯乘米芝蓮星級料理：招牌藍色蛋糕、頂級阿根廷牛柳，精緻全日餐單推介

雞尾酒也充滿夢幻

 

Tiffany Blue Box Café全新開幕！聯乘米芝蓮星級料理：招牌藍色蛋糕、頂級阿根廷牛柳，精緻全日餐單推介

早餐餐單

 

Tiffany Blue Box Café全新開幕！聯乘米芝蓮星級料理：招牌藍色蛋糕、頂級阿根廷牛柳，精緻全日餐單推介

下午茶餐單

 

Tiffany & Co利園專門店

地址：銅鑼灣新寧道1號利園三期地下及1樓G01-G10及101-109號舖

電話：3462 7140

營業時間：星期一至日及公眾假期 11am-8pm

訂座網站：https://www.sevenrooms.com/experiences/thetiffanyblueboxcafe

 

Tags:#香港#美食地圖#Dining#Tiffany & Co.#銅鑼灣#Tiffany & Co.利園專門店
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