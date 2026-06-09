Tiffany Blue Box Café全新開幕！聯乘米芝蓮星級料理：招牌藍色蛋糕、頂級阿根廷牛柳，精緻全日餐單推介

Tiffany & Co. 從1837年紐約創立至今，一直是優雅、創新與精湛工藝的代名詞。銅鑼灣利園Tiffany & Co.全新專門店未開業，女士們已蠢蠢欲動，男士們當然要留心。最矚目的，是將於6月13日正式登場的Blue Box Café。而我，在上星期已經率先踏進那扇夢幻的藍色大門。只要是想被寵愛的女人，Tiffany的藍，從來不是一種顏色，而是一種心情——那種被精心呵護、被視為珍寶的感覺。當Café大門推開一刻，心動感動！

新店位於利園三期地下及一樓，佔地寬敞，底層414平方米、一樓359平方米。先說說店舖本身，這次利園新店是Tiffany在香港的重要里程碑。櫥窗由著名藝術家Mariko Kusumoto（楠本真理子）操刀，她以精緻的紡織與金屬作品聞名。這次她將Louis Comfort Tiffany二十世紀初收藏的竹樹圖案，轉化成優雅的立體雕塑，融入櫥窗設計。

Tiffany總能給女士有種近乎本能的迷戀，尤其看過《珠光寶氣》（Breakfast at Tiffany’s），都會記得Audrey Hepburn戴著那串珍珠項鍊、咬著牛角包站在Tiffany櫥窗前的畫面。空間設計上，一樓的Blue Box Café以Tiffany Blue為主調，設有酒吧和私人廂房。牆面藝術裝置由Molly Hatch設計，還有Gregor Hildebrandt、沈文燮、Vik Muniz及Sho Shibuya等藝術家的作品點綴。坐在這裏，望著窗外的綠蔭，利園街上的人來人往，感覺整個生活都被Tiffany的美學包圍。

單靠名氣和漂亮裝潢，cafe很輕易成為打卡勝地。但Tiffany Blue Box Café顯然不滿足於此。它請來香港米芝蓮星級餐廳Andō的阿根廷籍國際名廚Agustin Balbi攜手合作，這點讓我由衷欣賞。Agustin Balbi是Andō的創辦人兼總廚，精準洗鍊、著重食材本質，融合日本與西班牙風味，榮獲米芝蓮一星、《黑珍珠餐廳指南》一鑽、The Best Chef Awards三刀殊榮。證明Tiffany即使擁有全球頂級珠寶品牌的地位，依然對餐飲出品極度認真。他們沒有因為「反正大家是來打卡」就隨便，而是注入真正的高水準料理靈魂。

那天，品嚐了多款菜式。餐單走輕鬆而精緻的路線，隱隱約約還有Andō的影子。首先登場的是時令番茄布拉塔芝士沙律。鮮紅飽滿的季節番茄切成不規則塊狀，配上柔軟細膩的Burrata芝士，淋上特級初榨橄欖油和輕辣醬汁，舌上滿是季節的鮮甜。

接著是北海道薄切帶子，薄薄的帶子鋪上菠蘿莎莎醬、檸檬汁和香脆昆布，清新清爽。而大蝦沙律配上混合生菜、脆麵包粒、彩色蘿蔔，淋上自家調配的XO千島醬，巧妙融合日本元素。

吞拿魚他他多了份奢華感，賣相就如珠寶盒子一樣。鮮嫩吞拿魚粒拌以煙燻醬油、乾蔥、Oscietra魚子醬，再配上脆脆的木薯片。魚子醬的鹹鮮在舌尖爆開，煙燻風味與生魚的純淨形成美妙對比。TIFFANY CLUB SANDWICH絕對是女生們會愛上的選擇。雞柳、煙肉（可選）、煎蛋、牛番茄、生菜、自家蛋黃醬，再加辣泡菜增添驚喜，配上脆炸薯絲或生菜。層層疊疊、豐富卻層次分明。

主菜部分更加精彩，西班牙紅蝦飯明顯是Agustin Balbi的強項，採用鮮紅肥美的西班牙紅蝦，飯粒吸滿蝦膏的精華，撒上番茜和檸檬提味，吃完後滿口都是海洋的鮮甜。而頂級阿根廷安格斯牛柳是必食之選，這款來自Agustin家鄉的頂級牛肉，現時全港只有Andō和Tiffany Blue Box Café能夠品嚐得到。牛肉烤得完美，軟腍多汁無渣，配上羽衣甘藍、珍珠洋蔥、墨西哥青醬和蔥油，把阿根廷牛肉的豪邁與精緻呈現完美結合。

甜品將夢幻感提升，招牌Tiffany Blue Cake榛子海鹽焦糖蛋糕，外表是夢幻的Tiffany Blue，內裏榛子與焦糖的香濃層次豐富，吃起來甜而不膩。士多啤梨、蛋白脆餅、椰子雪糕甜香得讓人回想起充滿童話的童年。

下次再來，一定要試試他們的全日早餐拼盤，還有Tiffany Afternoon Tea，周末還有早午餐時光。真期待！快快約下位壽星女來慶生！

Tiffany & Co利園專門店

地址：銅鑼灣新寧道1號利園三期地下及1樓G01-G10及101-109號舖

電話：3462 7140

營業時間：星期一至日及公眾假期 11am-8pm

訂座網站：https://www.sevenrooms.com/experiences/thetiffanyblueboxcafe