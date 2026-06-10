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減鹽不是唯一出路：科學研究揭示高血壓背後的「隱形防腐劑」
Eat Well

減鹽不是唯一出路：科學研究揭示高血壓背後的「隱形防腐劑」

識食Hea住瘦
曾欣欣
識食Hea住瘦

　　在香港，每四個成年人之中，就有一個是高血壓患者。在管理高血壓的飲食中，減鹽向來是最常被提及的策略，因此，鈉一直被視為心血管健康的頭號公敵。當大家首次被診斷出高血壓時，大部分人都會立即減少進食加工肉、即食麵等方便食品，並減少用鹽和豉油調味。減鹽固然重要，然而近期一項大型研究就指出，原來日常食物中的防腐劑，也與高血壓風險扯上關係。

 

減鹽不是唯一出路：科學研究揭示高血壓背後的「隱形防腐劑」

 

大型研究：一款防腐劑比鹽分更加影響血壓

　　這項於五月底公布的研究，追蹤了超過 110,000 名歐洲人士長達八年或以上。研究人員透過詳細記錄參與者所攝取的食品品牌與具體飲食習慣，系統性地評估了 58 種防腐劑的累積攝取量，旨在深入分析這些添加劑與高血壓及心血管疾病發病率的關聯。

　　在這 58 款防腐劑當中，有 17 種屬於常見的食物添加劑。而在這 17 種添加劑之中，其中一款與高血壓的關係最為強烈。研究發現，防腐劑 E202 的高攝取量群組，其患高血壓的風險遠比低攝取量組別高出接近四成。即使在排除鈉攝取量、體重、運動習慣、吸煙及家族病史等干擾因素後，此關聯在統計學上依然非常顯著。

　　更值得大家關注的是一組對比數據：在同一項研究中，高鈉攝取僅與高血壓風險上升 13% 相關。這意味著在該研究的環境下，E202 所關聯的風險幅度，竟然接近鈉的三倍！

 

減鹽不是唯一出路：科學研究揭示高血壓背後的「隱形防腐劑」

 

　　雖然這項研究屬於觀察性研究而非臨床研究，且參與者主要是法國人，他們的飲食習慣與家族遺傳病史與我們不盡相同。不過，此研究的規模與嚴謹度依然不容忽視，足以促使各大健康機構再次謹慎評估防腐劑與血壓及心血管疾病之間的關聯。

山梨酸鉀 E202 是甚麼？

　　山梨酸鉀是一種防腐劑，透過抑制霉菌、酵母菌和細菌生長來延長食品保質期。儘管研究屬於初步，山梨酸鉀在結構上，其實屬於反式脂肪，這一點的確令很多人感到意外。與大家熟悉的長鏈反式脂肪酸不同，山梨酸鉀是短鏈反式脂肪酸，兩者在體內的代謝影響並不完全相同。然而研究顯示，反式脂肪酸的化學構型本身，不論碳鏈長短，均可能干擾血管功能，或許部分解釋了E202與高血壓的關聯。

● 山梨酸鉀
● potassium sorbate
● E202

 

減鹽不是唯一出路：科學研究揭示高血壓背後的「隱形防腐劑」

　　在眾多防腐劑當中，於午餐肉、腸仔、火腿等加工肉常見的致癌物質亞硝酸鹽最為人熟知。可能由於太多焦點集中於亞硝酸鹽，另一防腐劑 E202 則比較少於新聞報道中提到。E202 常見於以下日常食品中：

● 植物牛油（如上圖）
● 芝士
● Cream cheese芝士醬
● 果汁飲品
● 包裝鬆軟蛋糕
● 話梅
● 醬料

　　由於以上食品並非全都是屬於超鹹食品，消費者往往會卸下防備，甚至不會將它們與高血壓聯想起來。這正正就是它最值得大眾留意的地方。

 

降血壓不能僅靠減鹽

　　保護心血管健康，目光絕不能只停留在「少鹽」之上。對於高危人群而言，現代加工食品中防腐劑的累積負荷，是一個必須正視的健康因素。

 

減鹽不是唯一出路：科學研究揭示高血壓背後的「隱形防腐劑」

 

三個實用建議：

1. 看成分表，而非單看營養標籤： 鈉的含量在每個營養標籤上都有嚴格列明，但山梨酸鉀卻沒有。想知道一款產品是否含有 E202，唯一的辦法是在產品的「成分表」中細心尋找。

2. 留意最常含有 E202 的食品類別：植物牛油、加工芝士（如下圖）、果汁飲品、包裝蛋糕、話梅及各式醬料等。下次去超市掃貨時，不妨翻過去看看這幾類產品的成分表。

3. 以天然、少加工的原型食物為飲食基礎：這是減少整體防腐劑攝取最可靠、最治本的方法，讓我們不需要一邊吃加工食品，一邊吃力地逐一追蹤每種添加劑。

 

減鹽不是唯一出路：科學研究揭示高血壓背後的「隱形防腐劑」

Tags:#高血壓飲食#減鹽策略#防腐劑#山梨酸鉀#心血管健康#成分表真相#potassiumsorbate
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