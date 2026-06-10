送別鍾景輝 King Sir！｜香港戲劇的磐石，舞台的僕人

戲劇人生終有日閉幕，但還是不捨得King Sir。當舞台的最後一道聚光燈緩緩熄滅，香港演藝界痛失了最穩健的磐石。人稱 King Sir 的鍾景輝，一生就是一部活生生的香港戲劇發展史。無論是銀幕前那沉穩威嚴的磁性嗓音，還是劇場幕後那雙提攜無數後輩的溫厚雙手，他的離去，讓無數曾受他恩澤的門生與後輩，留下了無盡的哀思與不捨。

鍾景輝與戲劇的緣分始於童年。1937年生於泰國曼谷，兩歲時隨家人移居香港，就讀於培正中學期間便已展露過人天賦，兩度奪得全港校際戲劇節「最佳男演員」獎。在那個普遍認為「演戲沒出息」的年代，他懷著對戲劇的赤誠遠赴美國，先於Oklahoma Baptist University取得演講及戲劇學士學位，隨後更考入享負盛名的Yale School of Drama。當年170多名錄取生中，他是唯一一張華人面孔，並於1962年成為首位獲得耶魯大學藝術碩士學位的華人。這份頂尖的西方學術背景，為他日後將正統戲劇理論體系引入香港奠定了堅實基礎。

鍾景輝對香港文化的最大貢獻，在於他成功打破了舞台劇與電視之間的「第四面牆」。在美國深造期間，他深受百老匯音樂劇及懷爾德（Thornton Wilder）、布萊希特（Bertolt Brecht）等大師的薰陶，回港後他並未將自己局限於劇場。1967年加入無綫電視（TVB）後，他將戲劇的嚴謹邏輯與節奏感融入大眾娛樂。他不僅一手創立了無綫電視藝員訓練班，更開創性地將《夢斷城西》（West Side Story）等百老匯的敍事模式及舞台調度應用於電視劇製作，提升了當時港劇的戲劇張力與質感。他將舞台劇演員細膩的表情管理和層次分明的情緒鋪墊帶進公仔箱，打破了早期電視演出過於生硬或誇張的局限，這股清流深刻影響了後來的影視美學。

在性格上，不論是周潤發、黃秋生，還是謝君豪、蘇玉華、林奕華，在他們的緬懷文章中，不約而同提到的關鍵字都是「謙退」、「儒雅」與「有教無類」。作為「香港戲劇教父」，他最為人津津樂道的往事莫過於當年在藝員訓練班面試中力排眾議。當時周潤發因毫無經驗、唸白生澀而被多位評審給予不合格分數，唯獨 King Sir 慧眼識英雄，認為他「外形好、有潛質」，堅決破格錄取。周潤發曾多次感念：「沒有King Sir，就沒有周潤發。」此外，他也是香港演藝學院戲劇學院的創院院長，在任18年間，他引入 Constantin Stanislavski 等西方系統化的表演理論，並倡議以粵語演出荒誕劇及百老匯劇，一手建立香港現代戲劇的教育體制。

除了公眾眼中的輝煌成就，King Sir 更有著傳承文化的遠見。他畢生生活簡樸，卻對知識極為珍視。去年，他將自己畢生珍藏、極具歷史價值的舞台劇與電視劇劇本、翻譯手稿、製作檔案、演出場刊及照片剪報等，合共2000件文獻，悉數捐贈予香港浸會大學圖書館。這批心血凝聚的珍藏，不僅涵蓋他早年留學美國帶回來的經典原著，更記錄香港影視半世紀的輝煌軌跡，作為永久館藏供後人研究，這份「化作春泥更護花」的無私精神，令人動容。

大幕已落，言猶在耳。King Sir 用一生詮釋了何謂「戲劇的僕人」。他雖然離去，但他培育的種子早已在香港乃至大中華區的舞台上開花結果。謝謝你，King Sir，你導的這場人生大戲，圓滿謝幕，精彩絕倫。