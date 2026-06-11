勞力士上海巡展「蠔式傳奇」：展出多款珍稀腕錶、機芯，回顧百年劃時代之作

一個世紀前，瑞士製錶界依舊沉浸在懷錶的優雅之中。在這樣的時代氛圍裏，一位企業家在零售商大會上緩緩起身，語氣堅定地對眾人說：「我們製造的是世界上最好的腕錶。」這位富有遠見的企業家，就是勞力士的創辦人漢斯・威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）。而他所展示的，就是品牌於 1926 年推出的首枚真正意義上的防水腕錶——蠔式腕錶（Oyster）。

「蠔式」一名借鑑了蠔的特質和名字，創辦人漢斯・威爾斯多夫表示「蠔能在水中運作自如，並阻隔所有雜質入侵。」因此，他將此腕錶比作蠔，能長時間潛於水中，且零件絲毫無損。腕錶以密封錶殼結構實現防水與防塵功能，並以精準計時為核心，改變了人們對腕錶的想像。雖然在此之前，已有品牌嘗試研發防水腕錶，但並未量產且多用於軍事，有些設計也因不夠精密，導致機芯容易受到灰塵、濕氣和壓力的影響，所以並未能引起大眾的關注。塵埃雖然細小，但日積月累下也會影響腕錶內的零件導致計時出現誤差。

腕錶其防水防塵性能源於三角坑紋錶圈、旋入式錶背與專利旋入式錶冠三個部件，分別從外圈、底蓋與上鏈錶冠牢牢旋緊於中層錶殼，形成多重螺旋密封，阻隔灰塵與濕氣，確保機芯運作，保持精密計時。自 1953 年起，蠔式腕錶雖改用摩擦式安裝外圈，但仍保留了當時的三角坑紋設計，因亮相以來，這個設計已經逐漸成為品牌最具代表性的符號。

1927 年10月，英國游泳健將梅賽迪絲・吉莉絲（Mercedes Gleitze） 將蠔式腕錶掛於項上，歷時十多小時橫渡英倫海峽，以最直接的方式驗證了腕錶的防水性能。1931 年，品牌再度取得突破，研發出全新的自動上鏈恒動擺陀（Perpetual rotor），讓佩戴者透過手腕的自然擺動持續上鏈，無需再定期打開防水錶冠，進行手動上鏈，再進一步隔絕灰塵與濕氣。

蠔式腕錶的出現不僅是一次突破，也為品牌後續系列奠定基礎。當中，就包括推出Submariner（潛航者型 ）、Explorer（探險家型）、GMT-Master（格林威治型）、Cosmograph Daytona（ 宇宙計型迪通拿）、Milgauss（格磁型） 及 Yacht-Master（遊艇名仕型）等具備不同性能的腕錶。經過百年的洗禮，「蠔式腕錶」無疑開啟了品牌的新篇章，也在現代腕錶史上留下了重要一筆。

近日，勞力士於上海 West Bund 舉辦巡展「蠔式傳奇」（Oyster Story），向這一經典設計的起源與傳承致敬。展覽以敘事的方式為觀者徐徐道來品牌腕錶的歷史與發展，帶觀者回溯曾經的大膽、創新的想法如何所孕育成傳奇之作。

主展廳聚焦蠔式腕錶，透過收藏級古董腕錶、歷史文檔與相片，細緻呈現其起源與演變，並設有放映區，敘述蠔式腕錶的誕生與歷史。現場亦展示錶殼、外圈、錶帶、錶面、材質與機芯，完整呈現製錶流程的各個環節，讓觀者感受一枚腕錶從最初設計到完成品的過程。二樓則規劃專屬展示區，展出 100 位與勞力士並肩的佩戴者肖像，包括渡泳英倫海峽的梅賽迪絲・吉莉絲、深海探險家雅克・皮卡德、高山滑雪運動員讓-克洛德・基利等不同領域的人；現場還匯集多款錶款，其中包括收藏家慷慨借出的私人腕錶，堪稱難得一見。

Readmore：Rolex 蠔式系列百週年新款曝光——Oyster Perpetual 41向經典致敬

「蠔式傳奇」（Oyster Story）巡展

日期：2026年6月10日至6月28日

時間：週一至週五10:00 – 19:30（最後入場時間18:30）｜週六至週日 10:00 – 22:00（最後入場時間為 21:00）

地點：上海市徐匯區龍騰大道 2300 號 西岸穹頂藝術中心（West Bund Dome）

門票：免費入場，請先預約