港樂與丹妮．霍華德〈獨行者〉世界首演：在旋律中踏上個人旅程的堅定力量

由山德靈（Michael Sanderling）指揮的香港管弦樂團，早前為觀眾帶來布拉姆斯的海頓主題變奏曲與史特勞斯的《查拉圖斯特拉如是說》。其中由港樂聯合委約丹妮．霍華德（Dani Howard）創作的大提琴協奏曲〈獨行者〉（Cello Concerto, Maverick），由大提琴首席鮑力卓（Richard Bamping）領銜進行世界首演。

在整晚的樂目編排之中，由霍華德所寫的大提琴協奏曲〈獨行者〉讓我意外地感動。樂曲的旋律，就如一個曾經迷失的人，在一個守候已久的時刻，終於聽見了自己內心的聲音，於是帶上輕便的裝束，展開一段雖然孤獨卻並非寂寞的旅程。那一種感覺亦呼應了大提琴本身的特質：它的體積並不容易攜帶，而觀眾總是先留意到小提琴清脆而高亢的音色；然而，大提琴那種沉穩的聲響，卻會讓人感受到一種安寧，像是默默在背後抵擋著各種困境、最值得信任的成員。

雖然人們容易被擁有明顯特色的人所吸引，但是到了最後，可以長久相處的，往往都是那一種舒適而自在的陪伴。不論是家人、朋友，或是情侶，都不需要每天充滿驚喜的陪伴；反而在長時間的相處之中，把安穩慢慢累積起來，然後在苦難來臨的時候，互相給予對方一個擁抱。

那一種逐漸醞釀的感覺，在第三樂章之中特別明顯。透過鮑力卓在大提琴上的演繹，在其他樂器都靜止下來的情況之下，獨自奏出急促而帶有力量的旋律，彷彿一位堅定的船長，在船隻穿越迷霧之際，帶領著所有迷失的船員，明確地指向脫離困境的方向。那一種堅定，並不是與生俱來的自信，而是在經歷每一次考驗以後，才逐漸獲得的領悟。

整晚的樂曲編排，都在逐步顯現出不同層次的力量：從《海頓主題變奏曲》那種溫柔而優雅的力度，再到〈獨行者〉之中，那一種踏上個人旅程時穩健而堅定的力量；然後，再延伸至《查拉圖斯特拉如是說》之中充滿世界性的澎湃能量。整個音樂會都在不斷把音樂的複雜性向前推進，彷彿在一片本來已經枯萎的草地之上，重新種植出一片繁花綻放的草原。

太古音樂大師系列：山德靈的查拉圖斯特拉如是說

2026年5月15日（星期五）7:30pm

2026年5月16日（星期六）5:00pm

查詢：https://shorturl.at/qGgtZ