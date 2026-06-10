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沉迷不具名的關係？若能被寫進他的情史裡，誰還會想變成一吹即散的塵垢
Love Philosophy

沉迷不具名的關係？若能被寫進他的情史裡，誰還會想變成一吹即散的塵垢

我單身但我快樂
Ayu 阿愚
我單身但我快樂

　　即將踏入30歲的S小姐，有位穩定交往3年的男友。幾乎無人知曉的是，她身後尚有一位長居於英國的密友。

 

　　「我大學期間參加Summer Exchange認識了一位男生，新加坡籍、陽光、聰明、有趣，可惜的是暑假完了我便要返回香港，而他則繼續留在英國升學。明知道遠距離戀愛難以維繫，所以我們最後決定維持朋友關係，沒有正式交往……」S說。

 

　　S所指的「沒正式交往」，並非完全退到朋友位置，而是心知肚明的特殊關係，「我們都明白這是situationship而已，難得當時環境浪漫、氣氛浪漫、離別在即的哀愁更浪漫，所以我們沒想那麼多。青春嘛！就是要把握時機豁出去！」

 

　　就如許多電影橋段，分隔兩地的二人一直維持著淺層聯繫，相隔一段日子又會短聚一番，「我每次工作或旅行離港前也會問他最近的行程，對得上的話就可以見見面。我們都很留戀這種不具名的關係，算不上情侶，卻又遠比朋友親密得多，能夠停在這種狀態我們已經心滿意足了。」難道沒想過留在英國跟他正式開始嗎？「起初曾經幻想過，但以我們的個性，變成情侶大概很快便會不歡而散，還是現在這樣子比較好，能隨時切換身份，又沒有當第三者的包袱……」

 

　　偶一為之的情事，在她眼裡並不算出軌。

 

　　S曾經以為雙方找到另一半後，這段關係便會無聲告終，卻沒想過「背德感」才是維繫彼此的一環，「每次想到他現時已經成了有婦之夫，便有種說不出的鬱悶，佔有慾瞬間爆發，更加不捨得放手。」

 

　　這大概是situationship最獨特之處，它不像friends with benefits，以朋友之名互相慰藉；也不像sex partner，只談性不談情；更不是secret lover，秘密地確認過關係。Situationship聰明在於那半真半假的情感堆疊，喜歡你這個人，喜歡與你共享甜蜜時光，卻不必真正在一起，自然不需面對分手的局面。

 

　　為何愈來愈多人能夠接納不具名關係？正是因為那種不確定性比較無痛——我是你的誰，也不是你的誰；我可以隨時迎上你，也可以隨時脫離你…… 我們似是正在合謀去擊潰常規戀愛模式。

 

　　我問S，有沒有一刻想過徹底割斷這段關係？「有呀，知道他和別人談戀愛，心裡就不是味兒，但其實當時我也正在拍拖，只是沒有告訴他而已；然後想想，我們之間沒甚麼了不了斷，不去聯絡一段日子可能就等於淡出吧！」

 

　　活得久了，真是甚麼類型的畸戀也能看得見。

 

　　人人都說situationship是新一代常態，只因為曖昧比得到更加有趣味。有點好感，但未喜歡到無法放手；有點好感，但未喜歡到為對方勇敢跨越各種障礙。所以，有點好感，便無謂浪費這丁點好感，來互相取暖不是很快樂嗎？

 

　　當然，他們有揮霍青春的本錢，但日子久了，這種沒有未來、患得患失的關係，始終不能談到老。到最後，我們還是希望自己付出過的愛得到回饋，情感有所依歸。也許有一日，S會發現，與其為一段可有可無的關係犯險，倒不如安安份份做個清白的女友，減輕自己的罪孽。

 

　　公開戀情，被深愛的人認定自己的地位，本來就是一件美好的事，這代表了我這個人已連名帶姓被寫進他的愛情史裡…… 

 

　　可以的話，誰又會想成為一抹幾乎毫無痕跡，一吹即散的塵垢？

Tags:#兩性#情感關係#愛情#Love Philosophy#出軌#situationship
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