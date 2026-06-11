韓國人默默在囤的「藥品級護膚」？3款「藥房級」護膚好物，低成本入手高濃度PDRN、褪黑素淡斑霜！

每次去韓國旅行，女生們總會到Olive Young大掃美妝護膚品。不過筆者這次去韓國，雖然剛好碰上Olive Young的Summer Sale，卻出奇地冷靜，只買了少量的彩妝和工具。畢竟現在香港買韓系護膚品實在太方便了，加上網購優惠又多，真的沒必要特地從韓國辛苦托回來。

相反地，筆者這次把購物目標鎖定在韓國當地的藥房。裡面其實藏著很多針對性更強、藥品級的護膚好物。特別是這幾年很流行的PDRN修復成分，在藥房就能用很親民的價錢買到高效好物。這次就來和大家分享我在韓國藥房的護膚尋寶心得，還有到底有哪些必買的推介！

韓國藥房尋寶心得

雖然韓國藥房全部都是韓文，對不懂韓文的香港人來說就像外星文一樣，但大家不用怕，只要願意踏出第一步，直接拿著產品照片詢問藥劑師，他們都會非常友善地告訴你店裡有沒有這款產品。

筆者自己逛過幾間不同地區的藥房，發現大部分藥劑師的英文程度都很不錯，溝通起來很順利，可以輕鬆幫你找到想要的產品。即使你想買的剛好缺貨或者沒有出售，他們也會很專業地推薦其他相同或相近成分的產品。

如果你去的是熱門旅遊區的藥房，甚至會有懂中文的職員在場協助，連貨架上都可能貼心地標示了中文的產品簡介和成分。如果真的很迷惘，不妨善用手機的 AI 翻譯工具，隨手影一張相就能翻譯產品成分，還能解釋使用方法，非常方便。

最後分享一個挑選藥房的小貼士：建議大家逛街時，可以選擇一些裝潢設計比較簡單、樸素的藥房。比起那些像美妝店一樣、把所有貨品排列得整整齊齊的連鎖店，這種外表低調的藥房才是當地人真正會去的地方，不僅少了一份遊客區的商業感，價錢往往也更加親民！

韓國藥房好物推薦

東亞製藥 MelaToning Cream 褪黑素高效祛斑霜 (Hydroquinone 2%)

這款被稱爲「擦膠」的淡斑霜在韓國美妝界討論度極高！它含2% Hydroquinone成分，有助局部淡斑和減淡暗瘡印，又不會對皮膚有太大刺激性。筆者用了兩星期，看到臉上的雀斑有明顯減少及變淺色。不過要留意，這款是藥品級護膚品，建議在夜間保養時局部擦在需要淡斑或淡印的位置，白天也要做好防曬，以免反黑。

DERMAGRAM PDRN Cream 醫美級修復乳霜

如果皮膚容易泛紅、敏感，或者剛做完激光、微針等醫美療程的女生，十分推介用這款乳霜。它由韓國藥師與專研PDRN的生物公司共同研發，主打加入了三文魚提取的PDRN成分，配合納米傳導技術讓皮膚加快吸收。除了高濃度修復、穩定受損屏障之外，還結合了胜肽和積雪草萃取。質地潤而不膩，有助幫肌膚補水、退紅並提升彈性。它雖然是藥品級的修復霜，但沒有加入抗生素、類固醇、矽靈等容易過敏的成分，比起一些護膚品牌的PDRN乳霜更適合敏感肌使用。

REJU ONE:MAX Multi-Care PDRN CREAM 多效高濃度PDRN修復霜

若嫌上面介紹的DERMAGRAM PDRN Cream功效太單調，不妨考慮這款多效高濃度PDRN修復霜，一支就有助修復、抗老和提亮功效！它主打高達30,000 PPM的PDRN 成分，修復和再生底層細胞的力度更大。配方還加入了積雪草外泌體、補水維他命B5，甚至連抗老必備的A醇、EGF生長因子，以及能讓臉部豐盈的Volufiline。不過，正因為它含有A醇，建議大家如果剛做完侵入性醫美、或者皮膚正處於敏感、甩皮的時候就不要使用。