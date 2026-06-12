全國沒有紅綠燈、不以物質衡量貧富！不丹——在信念中呼吸幸福

「BHUTAN Believe」，是你抵達不丹帕羅國際機場時看到的第一個歡迎語。不丹的「Believe」是對生命本質的信任，他們相信靈魂的純潔，相信因果的指引，並以此建構出一個不以物質衡量貧富的幸福國度。這種信仰賦予了不丹人強大的內在力量，讓他們在物慾橫流的當代世界中，依然能保有祥和與純粹，向世界展現出一個兼顧環境保護、文化傳承與社會進步的國度樣貌。

如果遊歷過的國家在筆者心目中有段位之分，那麽不丹無疑就是那個最難抵達，也最讓人眷戀的「白月光」。她隱藏在喜馬拉雅山脈的褶皺裏，甚少國際航班直達，通常要先飛過泰國的海岸和尼泊爾的雪山，才能敲開這扇通往「最幸福國度」的門，抵達心靈的原鄉。

從世界上最繁華的城市之一降落到最安靜平和的國家，彷彿瞬間穿越回「從前一切都慢」的美好時光。 當全世界都在使用智能交通信號系統時，不丹卻是全球唯一沒有紅綠燈的國家。不丹政府曾經嘗試在首都廷布裝設紅綠燈，但因為駕駛和行人一貫以來高度的自律與禮讓，民眾覺得紅綠燈畫蛇添足，實屬多餘，政府最後只好摸摸鼻子將其撤除，由此不丹坐實了「最不適合紅綠燈的國家」稱號。因而首都最知名的城市奇觀，就是十字路口那座全國唯一的交通指揮亭內，交警戴著白色手套，以優雅得近乎舞蹈般的手勢「表演」指揮車流，完美詮釋了「當人民素質與文化高度自律時，科技發明反而顯得退化」的有趣現象，這道充滿人情味的街景，成為體驗當地人文風情的絕佳切入點。這種沒有紅綠燈的慢節奏，正好體現了不丹人與自然和諧共存，不疾不徐的生活哲學。

在首都廷布的國家郵政總局裏，所有人都可以享有與不丹國王、皇后，稀有珍禽黑頸鶴......同等待遇，成為不丹的「國家名片」。試想像當你的「私人定制」郵票被定格在具備法律效力的國家郵票上，從打印機吐出來的那一刻，是怎樣一種幸福愉悅的體驗。這絕對是一種真實的國家浪漫情懷，不丹用最溫柔的方式告訴你：在這個世界上，你就是值得被發行、被貼上信封郵寄、被珍藏的絕版風景。那張被蓋上「不丹官方認證」，世上獨一無二的特製郵票，彷彿在「雷龍之國」的暖陽下閃閃發亮。

不丹的 「Believe」還包含著對眾生的慈悲。沉醉在郵票中尋寶，覓得一方紀念不丹全國加速犬隻數量管理和狂犬病控制計畫取得歷史性成功的首日封。這是源自於吉格梅·凱薩爾·納姆耶爾·旺楚克國王陛下為建設一個更健康、更安全的不丹而提出的獨特而鼓舞人心的計劃。不丹農業和畜牧部合作，開展並透過舉國之力實現了這一壯舉，使不丹成為世界上第一個在兩年內（2021-2023年）完成100%為流浪犬絕育的國家。人與自然、人與動物之間的和諧共存，在不丹被視為幸福的基石，這項計劃的成功，體現了不丹努力與世界文明接軌並在某些項目已走在最前沿的遠見卓識。

在不丹，信仰不僅僅是去寺廟參拜的儀式，而是生活的本身。從隨風飄揚的五色經幡、轉經輪的日常，到將神話故事融入舞蹈，信仰讓心靈有了明確的歸屬與寄託。佛教教導人們放下過度的貪婪與執著，奉行知足常樂的減法哲學，這種信仰賦予了他們面對逆境時的堅韌；因為相信善惡有報，社會普遍保持著高度的誠實、自律與互助。

不丹，更像是一個與世無爭的世外桃源。世界的種種紛擾與我無關，我只是按照自己數千年來的步調，過著自己的生活。