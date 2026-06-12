歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
全國沒有紅綠燈、不以物質衡量貧富！不丹——在信念中呼吸幸福
Travel
Culture

全國沒有紅綠燈、不以物質衡量貧富！不丹——在信念中呼吸幸福

建築.藝術.遠方
趙健明 Janice Chiu
建築.藝術.遠方

　　「BHUTAN Believe」，是你抵達不丹帕羅國際機場時看到的第一個歡迎語。不丹的「Believe」是對生命本質的信任，他們相信靈魂的純潔，相信因果的指引，並以此建構出一個不以物質衡量貧富的幸福國度。這種信仰賦予了不丹人強大的內在力量，讓他們在物慾橫流的當代世界中，依然能保有祥和與純粹，向世界展現出一個兼顧環境保護、文化傳承與社會進步的國度樣貌。

 

全國沒有紅綠燈、不以物質衡量貧富！不丹——在信念中呼吸幸福

For DIVA ONLYBHUTAN Believe 帕羅國際機場

 

　　如果遊歷過的國家在筆者心目中有段位之分，那麽不丹無疑就是那個最難抵達，也最讓人眷戀的「白月光」。她隱藏在喜馬拉雅山脈的褶皺裏，甚少國際航班直達，通常要先飛過泰國的海岸和尼泊爾的雪山，才能敲開這扇通往「最幸福國度」的門，抵達心靈的原鄉。

 

全國沒有紅綠燈、不以物質衡量貧富！不丹——在信念中呼吸幸福

For DIVA ONLY位於首都廷布的國家紀念碑，祈求世界和平與繁榮

 

　　從世界上最繁華的城市之一降落到最安靜平和的國家，彷彿瞬間穿越回「從前一切都慢」的美好時光。 當全世界都在使用智能交通信號系統時，不丹卻是全球唯一沒有紅綠燈的國家。不丹政府曾經嘗試在首都廷布裝設紅綠燈，但因為駕駛和行人一貫以來高度的自律與禮讓，民眾覺得紅綠燈畫蛇添足，實屬多餘，政府最後只好摸摸鼻子將其撤除，由此不丹坐實了「最不適合紅綠燈的國家」稱號。因而首都最知名的城市奇觀，就是十字路口那座全國唯一的交通指揮亭內，交警戴著白色手套，以優雅得近乎舞蹈般的手勢「表演」指揮車流，完美詮釋了「當人民素質與文化高度自律時，科技發明反而顯得退化」的有趣現象，這道充滿人情味的街景，成為體驗當地人文風情的絕佳切入點。這種沒有紅綠燈的慢節奏，正好體現了不丹人與自然和諧共存，不疾不徐的生活哲學。

 

全國沒有紅綠燈、不以物質衡量貧富！不丹——在信念中呼吸幸福

For DIVA ONLY首都廷布全國唯一的交通指揮亭

 

　　在首都廷布的國家郵政總局裏，所有人都可以享有與不丹國王、皇后，稀有珍禽黑頸鶴......同等待遇，成為不丹的「國家名片」。試想像當你的「私人定制」郵票被定格在具備法律效力的國家郵票上，從打印機吐出來的那一刻，是怎樣一種幸福愉悅的體驗。這絕對是一種真實的國家浪漫情懷，不丹用最溫柔的方式告訴你：在這個世界上，你就是值得被發行、被貼上信封郵寄、被珍藏的絕版風景。那張被蓋上「不丹官方認證」，世上獨一無二的特製郵票，彷彿在「雷龍之國」的暖陽下閃閃發亮。

 

全國沒有紅綠燈、不以物質衡量貧富！不丹——在信念中呼吸幸福

For DIVA ONLY有不丹官方認證的「私人定制」郵票

 

　　不丹的 「Believe」還包含著對眾生的慈悲。沉醉在郵票中尋寶，覓得一方紀念不丹全國加速犬隻數量管理和狂犬病控制計畫取得歷史性成功的首日封。這是源自於吉格梅·凱薩爾·納姆耶爾·旺楚克國王陛下為建設一個更健康、更安全的不丹而提出的獨特而鼓舞人心的計劃。不丹農業和畜牧部合作，開展並透過舉國之力實現了這一壯舉，使不丹成為世界上第一個在兩年內（2021-2023年）完成100%為流浪犬絕育的國家。人與自然、人與動物之間的和諧共存，在不丹被視為幸福的基石，這項計劃的成功，體現了不丹努力與世界文明接軌並在某些項目已走在最前沿的遠見卓識。

 

全國沒有紅綠燈、不以物質衡量貧富！不丹——在信念中呼吸幸福

For DIVA ONLY首日封——紀念不丹成為全球第一個完成為流浪犬絕育的國家

 

　　在不丹，信仰不僅僅是去寺廟參拜的儀式，而是生活的本身。從隨風飄揚的五色經幡、轉經輪的日常，到將神話故事融入舞蹈，信仰讓心靈有了明確的歸屬與寄託。佛教教導人們放下過度的貪婪與執著，奉行知足常樂的減法哲學，這種信仰賦予了他們面對逆境時的堅韌；因為相信善惡有報，社會普遍保持著高度的誠實、自律與互助。       

 

全國沒有紅綠燈、不以物質衡量貧富！不丹——在信念中呼吸幸福

For DIVA ONLY不丹國獸「塔金」，傳說不丹癲狂聖僧用羊和牛的骨頭所造

 

全國沒有紅綠燈、不以物質衡量貧富！不丹——在信念中呼吸幸福

For DIVA ONLY不丹最大的宗堡「扎西卻宗」 集政、教、法於一身的最高權力機構所在地

 

全國沒有紅綠燈、不以物質衡量貧富！不丹——在信念中呼吸幸福

For DIVA ONLY扎西卻宗是不丹國王主持國會及議事的場所，也向所有人開放參觀，

 

全國沒有紅綠燈、不以物質衡量貧富！不丹——在信念中呼吸幸福

For DIVA ONLY不丹國王加冕儀式也是在扎西卻宗舉行

 

　　不丹，更像是一個與世無爭的世外桃源。世界的種種紛擾與我無關，我只是按照自己數千年來的步調，過著自己的生活。

 

全國沒有紅綠燈、不以物質衡量貧富！不丹——在信念中呼吸幸福

For DIVA ONLY不丹皇宮入口

 

全國沒有紅綠燈、不以物質衡量貧富！不丹——在信念中呼吸幸福

For DIVA ONLY皇宮門外換勤的護衛

 

Tags:#不丹#帕羅國際機場#廷布#幸福#文化#旅行#社會#佛教#自然#環境#風俗#傳統#吉格梅·凱薩爾·納姆耶爾·旺楚克國王
Add a comment ...Add a comment ...
不丹舊都普納卡：見證奇特又真實的文化信仰，看王室比童話更浪漫的愛情故事
更多建築.藝術.遠方文章
不丹舊都普納卡：見證奇特又真實的文化信仰，看王室比童話更浪漫的愛情故事
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處