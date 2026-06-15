與父親細味精緻美饌：煙三文魚迷你脆筒、烤美國牛柳、軟殼蟹香蒜辣椒扁意粉，石屎森林下靜享植物美學

在繁華的鬧市中，銅鑼灣每天都上演著緊湊忙碌的都市節奏。最近在銅鑼灣如心酒店迎來了全新餐廳 PARKSIDE@NINA CWB 的進駐。餐廳以空間與建築美學為主打，並匯聚各種環球美食。今年父親節，不妨帶爸爸暫時遠離石屎森林的煩囂，在此感受一抹寧靜，共同品味一頓溫馨滿溢的晚餐。

由酒店正門進入，沿著木質長梯拾級而上，便到達餐廳門口，可見格調酒吧與充滿溫潤木質感的走廊，沿路都有以馬蹄蓮為靈感的巨型倒置花卉燈飾，當夜幕低垂，便暈染出帶點微醺的浪漫美意。餐廳以木質作為設計主題，將自然植物完美融入空間美學，營造出愜意氛圍；寬敞的座位讓人在舒適空間中，享受毫無壓迫感的用餐時光。

翻開菜單，琳瑯滿目的多元國際美食。前菜方面，編者首選了「煙三文魚迷你脆筒」——煙三文魚鹹香而不油膩，脆筒也十分香脆，最令人驚喜的是脆筒底部竟藏著清新的乳酪，無論是一口悶下還是分層細品，讓人十分開胃；另一道「蒜香烤薄餅」味道濃郁，酸種麵包質地煙靭，口感十足，每一口也吸滿了蒜香味，再配上青醬點綴，令層次更為豐富，讓人胃口大開。

主菜方面，首先登場的是店內招牌推介「烤美國牛柳」——熟成度拿捏得恰到處，編者選擇了五成熟，切開後肉質鮮嫩多汁，不會過熟或質地難以嚼爛的韌感，配上濃厚肉味，不禁讓人一口接一口。配菜以炒雜菇點綴，若擔心牛柳油膩，不妨夾著菇類一同品嘗，清新解膩；更人驚喜的是伴碟的千層薯仔，每層都均勻夾著香口忌廉醬，令薯仔的甜香與忌廉醬交織，與牛柳共同奏響了一場完美的肉類交響曲！

隨後送上的「軟殼蟹香蒜辣椒扁意粉」同樣惹味。由於編者平日不嗜辣，因此特別要求了少辣，而這個微調完全沒有減損意粉的香氣。軟殼蟹香口惹味，恰到好處的辣度非但沒有掩蓋蟹肉的鮮甜，吸滿香蒜與辣椒精華的扁意粉鑊氣十足，絕對是「重口味」愛好者的不二之選。

最後甜品以本店招牌「特色木化石朱古力蛋糕」作結尾。甜品份量十足，兩個人分享剛剛好；朱古力濃郁卻甜而不膩，每層細緻的朱古力夾層間，都緊緊包裹著香軟可口的蛋糕，當中自然少不了黑森林風味必備的車厘子，酸甜交織，為這個溫馨的晚餐劃上完美的句號。

PARKSIDE@NINA CWB

地址：香港銅鑼灣英皇道18號銅鑼灣如心酒店1樓

查詢或預訂：2715-2808