米芝蓮一星 Whey 全新季節菜單：鮑魚阿參叻沙乾麵、香烤龍蝦配大樹菠蘿醬汁、伊比利亞豬三食，法式精緻與星馬傳統的碰撞！

最近來到闊別一時主打以法式現代技法呈現新加坡傳統味道的米芝蓮一星餐廳Whey享用晚餐，甫一踏進餐廳便遇上行政總廚Barry Quek，而在他身邊是新上任不久的主廚Keith Teo，Keith擁有多年炮製精緻餐飲經驗，曾經於新加坡米芝蓮三星餐廳Odette和倫敦米芝蓮一星餐廳Frog by Adam Handling鍛鍊廚功，實力絕對不容忽視。兩位同樣對星馬味道有著深刻執念的廚師來一個靈魂碰撞，交出了全新的季節菜單（每位HK$1,398），一切來得太期待。

先來一口R.H. Coutier Cuvee Tradition Grand Cru N.V香檳，細緻絲滑的泡沫瞬間清新味蕾，為之後的美食做好準備。

先來幾款精巧的餐前小點（Amuse Bouche）揭開序幕，最愛有以傳統娘惹小金杯（Kueh Pie Tee）為藍本創作的Scallop Pie tee，極薄香脆的金杯裡面裝載著切成細丁的刺身級帶子，佐以微酸的調味汁液與香草，一口吃下，鮮甜與爽脆同時在舌尖綻放，清新開胃；另外一款Crab Bao同樣超有驚喜，以新加坡 辣椒螃蟹 為靈感，金黃色的一口炸波裡面是拌勻了甜辣蟹醬的鮮美蟹肉，簡單地討人喜歡。

Mackerel, Ang Mo Kio, Asam Pedas – 名字中提到Ang Mo Kio，瞬間讓人聯想到新加坡的街頭美食，主角鯖魚經過熟成與恰到好處的炙烤，逼出豐腴的魚油香氣，搭配以Asam Pedas（馬來酸辣醬）與複雜的辛香料進行澄清處理，化作了一道優雅輕盈的醬汁，微酸與輕描淡寫的辣度，完美馴服了鯖魚特有的濃烈，味道層次變得更加豐富。

Whey's Buah Keluak Mi Pau – 來到人見人愛的麵包時間，Whey的麵包向來不是配角，由餐廳開幕至今一向是賓客非常期待的美食，最新的版皮口感同樣又鬆又軟，搭配餐廳自家製的手工牛油和芫茜牛油，是停不下來的美味。

Tilefish, Brinjal, Okra- 馬頭魚以經典的立鱗燒方式處理，高溫熱油淋澆在鱗片上面讓其立起，口感變得極致酥脆，底下是如豆腐般嫩滑的魚肉，搭配充滿南洋風味的清新醬汁，完美地平衡了魚肉的油膩。

Asam Laksa Dry Noodles（另加HK$288）– 強烈建議品嚐這道升級美食（需全桌參與，限量供應），主廚將檳城亞參叻沙的酸辣靈魂，濃縮掛在特製的幼麵之上，上面是一整隻慢煨至軟腍幼嫩的南非鮑魚，吃時即席灑上香噴噴的南丫島蝦米，濃郁的蝦米鮮香讓鮑魚的鮮味立即加倍提升。

Grilled Lobster – 之後來了一道龍蝦菜式，龍蝦經炭火炙烤後肉質變得更加緊緻，蝦汁飽滿，搭配極其綿密清甜的九年百合，並伴以熱帶水果大樹菠蘿調製的醬汁，百合的幽雅與大樹菠蘿奔放的果香，將龍蝦的鮮甜烘托得更具立體感。

Iberico Pork Three-Ways – 主廚以現代廚藝重新演繹新加坡傳統美食肉骨茶的風味，用上西班牙黑毛豬入饌，肋排香嫩，裹滿了八角肉桂汁，搭配絲滑的白胡椒洋蔥醬和黑蒜醬，味道層次變得更加分明；旁邊是梅菜香菇豬肉腸，完美融合鄉情與創意；配上經典的馬來香草飯，清新的草本香氣，優雅地化解了黑毛豬的油脂感。

Calamansi Granite – 來到甜品時間，先來一款清酸的四季橘冰沙、浪漫的花果香與童年記憶的煉奶交織，瞬間為舌頭添上一抺清新。

Liok Teng Kek – 主甜食有兩款選擇，我們人多可以全點，分享著吃。先來品嚐以千層糕為靈感創作的「六層蛋糕」，由底至頂分別有班蘭戚風蛋糕、新鮮芒果、班蘭麻糬、馬鞭草酸奶、佛手柑啫喱和蛋白酥皮，旁邊伴了一球芒果冰沙，美味又清新。

Maoshan Wang Durian Ice Cream（另加HK$168）– 另一款甜品是用上頂級貓山王炮製的榴槤雪糕，向來是餐廳名物，入口質感絲滑，榴槤香氣瞬間霸佔整個口腔，亮點是置頂鋪滿了魚子醬，純粹的鹹香與爆漿感，輕輕中和了榴槤的濃郁，即使不是榴槤愛好者也能輕鬆品嚐。

Assorted Kuehs – 最後還有幾款娘惹糕點作餐後小吃，為晚餐劃上完美句號。

Whey

地址 : 中環威靈頓街198號The Wellington UG樓

電話 : 26933198