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《嚇房》才是今時今日的恐怖片體驗
Movie & Drama

《嚇房》才是今時今日的恐怖片體驗

ChatENT
月巴氏
ChatENT

　　如果我是《嚇房》（Backrooms）個男主角，敢寫包單，我一定會穿過那幅黃色牆，入去那空間。

 

　　我不是電影迷，但肯定是恐怖電影迷，所以由舊年開始至今，一直好開心——荷里活實在有不少具原創性之餘完成品又好的恐怖片。

 

《嚇房》才是今時今日的恐怖片體驗

《嚇房》成為一個話題，現象。（圖片來源：電影劇照）

 

　　同時突顯了某些恐怖片感覺好舊，例如《贖夢》，表面上沒問題，正正路路，有驚嚇有訊息（香港恐怖片總伴隨著道德教訓）——如果是二三十年前的話。放在今時今日？由故事內容到表達手法到美學表現，都太舊。

 

　　其實好難想像《嚇房》在香港上映一星期都未夠已有300萬票房，畢竟我們不是生活在那個環境，對這個網絡傳說亦沒有實時的親身體驗，只能說，這齣《嚇房》太具話題性，而A24這個名又太深入民心，成為一個流行現象。

 

《嚇房》才是今時今日的恐怖片體驗

《嚇房》完全沒有血腥，卻用空間營造一份恐怖。（圖片來源：電影劇照）

 

　　但有理由相信，好多純粹慕名入場，又或只想睇一齣典型恐怖片（以便得到典型驚嚇）的人，應該會失望，甚至鬧——對電影那份語焉不清失望，再鬧齣戲沒有提供典型的驚嚇（例如Jump Scare）。

 

　　所以故事同樣跟一個謎之空間有關的《8號出口》會比較容易入口和接受，偏偏，我難以接受——難以接受那種刻意加入前因後果兼夾送上溫情和人生教訓的日劇式處理手法。

 

　　明白的，當一款具有創新意念的小遊戲，甚或一條網上話題短片，一旦被睇中拍成長片，自自然然要加入人物，有人物才會有故事，有完整的故事，才符合一齣典型長片的基本要求。

 

　　返本歸初，《嚇房》來自一張討論區的相，一個年輕YouTuber，基於這張只見到一個黃色空間的相片，自行發展成一連串（似層層但其實純屬虛構的）事件起源和後續，網上事情，網上發酵，成為一個網民集體參與的傳說。

 

《嚇房》才是今時今日的恐怖片體驗

一切的開始，就是這張由匿名用戶在討論區發表的照片。（網上圖片）

 

《嚇房》才是今時今日的恐怖片體驗

Kane Parsons拍的偽紀錄片，將Backrooms延續和擴闊。（網上圖片）

 

　　傳說就是傳說，沒有確鑿的證據——亦根本不需要有，傳說本身的迷人，就在於那份似層層。

 

　　如月車站，一個同樣在網上發酵的日本都市傳說，結果被拍成一齣富有推理味的電影，理性沖淡了原本那一份神秘。

 

　　《嚇房》的導演，就是當日那個將相片渲染成都市傳說的年輕YouTuber——Kane Parsons，他沒有把電影拍成一個提供充份合理解釋的典型恐怖故事，反而當成傳說本身所衍生的分支，解釋了一部分謎題，卻又保持大部分以及最核心的謎題，模模糊糊曖曖昧昧，這一份模糊與曖昧，正好呼應了那個很實在又不實在的無盡空間，箇中Creepy被保留，散不走。

 

《嚇房》才是今時今日的恐怖片體驗

Kane Parsons（網上圖片）

 

《嚇房》才是今時今日的恐怖片體驗

Chiwetel Ejiofor飾演Clark，傢俬店老闆，誤闖神秘空間。（圖片來源：電影劇照）

 

《嚇房》才是今時今日的恐怖片體驗

Renate Reinsve飾演Dr. Mary Kline，Clark是她病人。她本身有童年創傷。（圖片來源：電影劇照）

 

　　由一張討論區相片，到一批偽紀錄片，再到一部成功的商業長片，然後，令人開始在真實世界發掘相類似空間，影相，拍片，放上社交媒體Share。

 

　　這就是今時今日一齣電影所能帶來的體驗。

 

　　恍如那個空間，可以無限延伸。

 

Tags:#恐怖電影#嚇房#荷里活#A24#Kane Parsons#網絡都市傳說#奇維托·艾吉佛#蕾娜特·瑞因斯夫
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