捕捉日落金光：開箱TOM FORD 全新璀璨琉光系列，熱賣四色眼影盤、透亮高光盤、古銅光澤修容盤，交織奢華的微醺金醉

若要抓住初夏的尾巴，除了在炎炎夏日的海灘渡過一個悠閒的假日，初麥肌無疑也是夏日最迷人的象徵。當肌膚在夕陽折射下泛起細緻光芒，象徵著夏日的來臨。

今年，TOM FORD全新推出的「璀璨琉光彩妝系列」，以日落作為系列靈感，今期就讓DIVA編輯部一同開箱系列中的三大主角：經典四色眼影盤、奢華高光盤與修容盤，為大家帶來夏日古銅好膚色，交織如夕陽般的奢華金醉。

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率先開箱的是璀璨琉光高級訂製四色眼影盤，向來TOMFORD的眼影盤在社交媒體中討論度十足，好評更是一致。今年一共推出五款色調，系列以暖色為主調，塑造出日落夕陽的迷人色調。

當中，03 Moonlight Dip也是編者最為心動的色調，實際上手測試後，顯色度良好，細緻的珠光光澤明顯且突出，不論在任何角度都閃閃發光，而且不論用指腹沾取還是眼影掃上妝，粉體也能輕易貼合眼窩，抓粉力十足，延展性也出色，果然是網絡上美妝達人們的寵兒。

不過對於編者而言，若盤中能有一格霧面色調、不帶珠光的話，妝感會更上一層樓。因為當全盤皆為珠光質地時，若下手太重，視覺上稍嫌容易讓眼窩顯得有些微浮腫。

高光也是近年討論度高的妝感關鍵，這次 TOMFORD共推出四款不同色調的高光盤，當中含有超細緻珍珠光澤粒子，令雙頰更有透亮感，如水潤般光澤感，色調由淺至深，照顧想要不同妝感的你。

實際上手後，可見珠光粉感細嫩，不顯紋理。編者特別大膽地在手掌紋路較多的地方進行測試，也沒有出現卡粉或龜裂的情況。在四款色調中，編者較為推薦兩隻色調混搭使用，不僅能令裝感更具立體感，而且玩法十足，能輕鬆配搭出更多元的妝感。

接下來是璀璨琉光修容盤，近年美妝界大多主打液態修容，因此這次 TOM FORD 推出粉狀修容盤，確實讓編者略為驚訝。粉感與高光盤相比較為細膩，一共四款色調靈感來自TOM FORD Soleil 世界中的渡假勝地，自然柔和色調也易於為造型打造立體感，粉感也十分輕簿，為肌膚增添健康日曬光澤。不過編者認為修容盤操作略為困難，新手可能要多練習才能得心應手。

而在胭脂方面，胭脂霜主打絲絨質地為主，與近年興地的液態胭脂略有不同。相比之下，效果會偏向柔霧的狀態，塗上面後也易於推開，不會出現結塊的現象。清新柔和的顯色度，能完美營造出「偽素顏」般的紅潤感，看起來既自然又充滿活力。

最後的壓軸環節，當然少不了打造夏日焦點的水光唇彩。除了兼顧唇彩的亮澤與色彩，當中配方更有加入護唇的效果，其出色的持久力能讓雙唇整天保持滋潤。實測上唇後，還能隱約聞到一陣陣療癒的椰子果香，真的讓人瞬間有了身處海島度假的心曠神怡之感！

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