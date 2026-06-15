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性，不單是生理慾望；夫妻沒有性生活，可能沒有了甚麼？
Love Philosophy

性，不單是生理慾望；夫妻沒有性生活，可能沒有了甚麼？

性治療師手記
古錦榮
性治療師手記

　　有些問題，如果伴侶一直不談，當開口說時，可能發現是最後一根稻草在燃燒。

 

　　「我哋已經唔似夫妻，佢已經有年半無掂過我。」她的語氣不但沒有憤怒，反而顯得很冷靜。

 

　　冷靜，有時令人格外覺得異常。

 

　　「結婚耐咗，點會好似以前後生，仲咁大需要呀。」他認為生理需要下降，是人之常情：「應該好多夫婦都係咁，好正常喎！」

 

　　她聽完沒有生氣，沒有反駁，只停了一下說：「既然你咁講，都無乜好傾，再講好似我喺度逼緊你。」

 

　　他們的對話態度和語氣，令我覺得他們面對的，不僅是性生活問題，而是相處和互動，已經失卻溫度。當溫度失卻，她整個人有點像耗盡了的電池，沒有力氣再爭取和掙扎。

 

　　性，從來都不只是「做定無得做」的問題。

 

　　她曾經明示、暗示提出性要求，一次、兩次……多次靠近，他總是迴避，她感覺被推開；起初，雙方都去找理由：忙碌、疲累、沒心情、壓力大……漸漸地，她內心有股聲音形成：是不是他已經不需要我？

 

　　懷疑累積，她開始認為，對方不是不知道自己期待，只是他情感不再回應、身體不再給予。

 

　　一個想要親密，卻不知道對方為何抗拒：一方迴避親密，卻沒有清楚道出他面對著甚麼障礙。

 

　　性生活的落差，從來都不應該簡化為「誰不給誰」的責任問題。在很多婚姻中，親密感的消失，不是從床上開始，而是日常生活對話、接觸和相處，在一點點拉遠距離。

 

　　最棘手的地方是，性很私密，不敢談。但愈是不談，愈引發猜測；猜測久了，就變成怨懟；怨得久了，就會轉化為失望和放棄。

 

　　一方長期迴避、另一方持續忍受，兩個人開始不再靠近，不再把對方視為可以說真話、說心話的人，明明知道距離和冷漠已經出現，雙方都假裝問題不存在。

 

　　「應該好多夫婦都係咁，好正常喎！」對他們來說，所謂「正常」，早已令關係變得「異常」。

 

　　「既然已經無感情，不如分開啦。」她的語氣，仍然是很冷靜。

 

　　性與親密，可能是伴侶關係的最後一根稻草。

 

Tags:#兩性#情感關係#愛情#Love Philosophy#出軌#婚姻
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