別用形式實驗對待《嚇房》：重新審視驚悚套路背後的創傷救贖

見外國有影評人稱，《嚇房》（Backrooms） 未夠自信，不如《擦紙膠頭》（Eraserhead） 或《魔童謠》（Skinamarink）般撇開類型邏輯，帶給觀眾絕對夢幻的觀感，這顯然是誤判 。皆因從成色來看，《嚇房》是一部引人入勝的恐怖片套路之作。落魄的傢俬店老闆 Clark （Chiwetel Ejiofor 飾），身陷牆的另一端，不亦樂乎，直到鬼影現身、生死一線間，所有人便再也笑不出。縱使《嚇房》拍得很用心，藉著 Clark 醉心建築業的背景，來合理化他異於常人的探求慾，但說到底，故事核心不過是「好奇害死貓」，相當平易近人。

後來出現的「閾限空間」（Liminal Space），也是片中俗稱的「後室」（Backrooms）。那近乎鬼打牆但場景更多異變、無限延伸的空間，可理解作極簡的超現實主義，固然是錯位帶來不安。然而，Clark 的冒險精神，加上心理醫生 Mary（Renate Reinsve 飾）放不下科學觀念、總想看個究竟的執念——這些角色的主動性，令電影在視聽上迷惑之餘，劇情亦得以有所推展與緊湊鋪排。論解釋的程度，《嚇房》當然沒有走太極端，Clark 的離婚創傷描述得較為透徹，以至「後室」中的家庭紛爭、道具符號，樣樣有跡可循。Mary 亦然，劇本只需交代她曾被病態母親囚於四面壁即可。全片的幽閉空間，又剛好脫胎於傢俬店。最後的死法來得決絕，沒有過分稽考，只點明了靈魂落入他者，深入未知。要知道《嚇房》的謎底涉及未來科技，若再調動科幻橋段來跟 Mary 來場科學答辯，只會吃力不討好。所以說，《嚇房》在系統化方面，拿捏得剛好。

然而，《嚇房》後半段確實喪失了神秘感，顯得平庸得多。如今本片成為話題之作，先是歸功於導演 Kane Parsons 年僅二十歲，靠新媒體發家。其「後室」系列便是他的成名作，屬於極短篇的偽紀錄片，因畫風粗糙、貌似紀實，好比家庭錄像，被當成真正的邪門素材。這種置於異常簡化的日常景致，以假亂真的手法，才是恐懼根源。以第一人稱視角，審視那無盡的另類迷宮和一大片空盪，叫人不可防範，又無從了結。在《嚇房》中， Kane 活用原來的「後室」美學，邊走難邊攝錄。其中突發音效和喘息交錯，以及手持鏡頭所帶來的沉浸感，令觀眾的感官更敏銳。較早聞名的《末世凶煞》（Cloverfield）還被質疑：誰會生死關頭還急著拍攝？ 現在「尋獲影像」（Found Footage）透過大大小小的驚悚片進入公衆視野，《嚇房》各種畫質的摻入，甚有集大成之效。但接下來，更精良的推軌、更顯誠意的特技化妝——例如 Clark 潛意識中的黑魔王，幻化成海盜船長，追殺 Mary 到層層機關——這未免是長片所需，推向高潮，所以要升級調度和危機。這麼膨脹，形同冒險電影的逃亡，還是「後室」的本意嗎？ 也許這是保住電影完整度的些許取捨，但 Kane 證明了早慧的執行力，遠勝大量適齡的科班學生。





