拒絕演算法審美！私心精選兩大千元級英倫與北歐小眾飾物，戴出無法複製的女性力量

打開手機看到千篇一律的時尚單品，腦海就會浮起一個想法：我們穿的是時尚，還是演算法？拒絕盲目追大牌，私心精選兩個英倫與北歐的小眾飾物品牌，以女性力量刻印出無法複製的細節，重新界定不隨波逐流的個人時尚。

早已看厭了社交平台上大同小異的 IT Bag，以及套路感滿滿的大牌配飾。身處在時尚潮流被演算法牢牢牽制的時代，很容易就踏進千篇一律的快時尚圈套中。如果想擺脫深受 SNS 影響下的固化審美觀，不妨將目光投向那些隱匿於市的小眾設計師品牌。近期最讓人愛不釋手的，莫過於分別來自北歐與英倫的小眾首飾品牌—— Pura Utz 與 Completedworks。它們最吸引之處，在於將社會關懷悄悄揉進設計中，更以千元級別的親民價格，虜獲個性女生的喜愛。

來自哥本哈根的 Pura Utz，由 Anna Waller Andres 與 Bernabela Sapalú 共同創立。Anna 原本是一名護士，在危地馬拉擔任義工時結識了當地的手工藝人 Bernabela，兩人因為相同的理念而一拍即合，將哥本哈根的現代設計美學帶到危地馬拉，由當地的瑪雅婦女以精湛手藝製成配飾及手袋等。品牌名字取自 “Pure Quality” 的諧音，顧名思義這是個深耕公平貿易與永續發展的品牌。翻看她們的官方網站，設計大膽運用花卉及水果等圖案，洋溢著童真與童趣。每件飾品都會列出製作細節：全人手製作的串珠編織手袋 Calla Lily Pouch，需用上 750 粒極其微小的玻璃珠，由 4 名職人耗時整整 7 天才能編織完成。這種對勞動價值的尊重，讓每件色彩斑斕的飾品都閃耀著高質感的匠人溫度。

與 Pura Utz 純手工溫度的風格截然不同，來自倫敦、曾入選英國時裝協會（BFC）Rock Vault 珠寶新星計劃的 Completedworks，由畢業於牛津大學的 Anna Jewsbury 主理。她將珠寶視為博物館裡的雕塑展品，以回收銀及鍍金金屬素材製作飾品，整個品牌設計帶有極強的文藝色彩，怪不得 Emma Watson 和 Jodie Comer 等出名品味好的名人都成了擁躉。品牌在展現美學之餘，對於實踐綠色永續同樣不遺餘力。製作過程優先採用回收白銀、回收黃金或公平貿易黃金，完美兼顧了當代藝術感與社會責任。時尚，不一定需要盲目追逐大牌，這兩個品牌的定價折合都在數百港元起跳，絕對值得支持。

查詢：Pura utz、COMPLETEDWORKS