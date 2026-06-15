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Fragrance For Him：5款低調又別具風格的香水推介，給父親的品味之選！
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Fragrance For Him：5款低調又別具風格的香水推介，給父親的品味之選！

TEXT:DIVA編輯部PHOTO:官方圖片

　　還有一個星期就是父親節了，大家準備好送給爸爸的驚喜了嗎？如果還在為禮物傷腦筋，今期DIVA編輯部為大家挑選了五款低調又別具風格的香水推介，讓爸爸每天出門工作時，都能帶着沉穩又愉悅的香氣！

 

#1芳香木質： L'Eau d'Issey pour Homme淡香精

 

Fragrance For Him：5款低調又別具風格的香水推介，給父親的品味之選！

 

　　相信不少爸爸都未養成塗香水的習慣。如果你的父親也是香水新手，不妨考慮以「一生之水」聞名的 ISSEY MIYAKE，其香水系列主打純淨而不濃郁的乾淨感。今年全新推出的 L'Eau d'Issey pour Homme 淡香精，先以辛香生薑與清新柑橘作為前調，注入滿滿的朝氣，再以充滿礦物質感的癒創木為基調，讓香氣彷彿置身於大自然之中。ISSEY MIYAKE 的調香相對清爽甘甜，對於新手爸爸們會較易接受！

 

Fragrance For Him：5款低調又別具風格的香水推介，給父親的品味之選！

L’EAU D’ISSEY EAU ESSENTIELLE 淡香精
$940/50ml；$1,280/100ml

 

查詢或購買：ISSEY MIYAKE 

 

#2 低調雪松：Burberry Hero Elixir 濃香精

 

Fragrance For Him：5款低調又別具風格的香水推介，給父親的品味之選！

 

　　如果想為爸爸挑選一份既型格又低調的禮物，Burberry全新推出的Hero Elixir 濃香精必然是你的不二之選。瓶身以黑色至琥珀色的漸變呈現，瓶蓋更刻有 Burberry 的騎士標誌，顯得格外低調帥氣。前調是零陵香豆和雲呢拿為主，帶點香甜和溫暖的感覺，進而引導出皮革和三種經典Hero系列標誌性的雪松木，令整個香氣韻味昇華，非常適合在重要場合和聚會時用。

 

Fragrance For Him：5款低調又別具風格的香水推介，給父親的品味之選！

Burberry Hero Elixir 濃香氛 $1,260 / 60ml

 

查詢或購買：Burberry

 

閱讀全文
Tags:#Diptyque#Qeelin#BVLGARI#Burberry#ISSEY MIYAKE#香水#父親節禮物#父親節2026#Editor’s pick
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