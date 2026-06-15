Fragrance For Him：5款低調又別具風格的香水推介，給父親的品味之選！

#3清爽配搭： BVLGARI 帝王紅茶香淡香氛

茶與柑橘的配搭往往讓人聯想到英國貴族品茶的畫面，但你有否想過，茶香也能濃縮於香水之中？BVLGARI 經典的帝王紅茶淡香氛，也許非常適合喜歡品茶的爸爸們。在中國，茶文化是一門精緻的藝術與智慧的象徵，而柑橘在羅馬則是活力與力量的代表。香氛以輕盈、爽脆的檸檬作為前調，帶來柑橘的香甜和清新，再配合來自斯里蘭卡紅茶的底蘊，為整體香氣帶來了大地與文化氣息的完美交流。

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#4：穩重檀香：Diptyque Tam Dao淡香精

對於編者而言，檀香也算是最喜愛的香調之一，因為它總讓人回想起以前回娘家時的老木家具。這款 Diptyque Tam Dao 淡香精，若用來送給熱愛木質家具的爸爸，他也許會愛上這份檀香的味道。香氛以玫瑰、桃金娘、意大利絲柏作為前調，輕透又帶點貴氣；中調轉入沉穩的檀香木與雪松，最後以香辛料、琥珀、白麝香溫柔收尾。整體香氣以沉穩和溫暖為靈魂，就像爸爸們的形象般——外表雖然冷靜，但對子女卻有著無比細緻的照料。

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#5 成熟琥珀： Qeelin 曠旅塵息香水

如果家中的爸爸熱愛中國文化，不妨考慮 Qeelin 全新推出、「循香絲路」系列中的曠旅塵息香水。品牌以一貫的絲路文明與敦煌文化為靈感，創作出六款不同風格的東方風味香水。這款「曠旅塵息」以索馬里乳香為首，琥珀與中國雪松作為中調，最後以香草、勞丹脂、廣藿香及降龍涎香醚作為結尾。整個格調十分高貴與成熟，非常適合低調卻富有深度的爸爸們。

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