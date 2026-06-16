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父親節珠寶提案：Louis Vuitton奢華鑽石手鐲 、Van Cleef & Arpels Alhambra袖扣 、Cartier經典Juste un Clou系列戒指，低調奢華紳士細節
Jewelry

父親節珠寶提案：Louis Vuitton奢華鑽石手鐲 、Van Cleef & Arpels Alhambra袖扣 、Cartier經典Juste un Clou系列戒指，低調奢華紳士細節

TEXT:Angel SPHOTO:官方圖片

　　轉眼周日便是父親節，大家為那位在子女眼中總是沈默寡言的爸爸準備好驚喜了嗎？俗語說珠寶是傳遞情感的最佳「Love Language」。今次由 DIVA 編輯部精選四款不同價位的珠寶提案，讓勞苦功高的爸爸們，也能在這個專屬節日裡閃耀全場！

 

#1 奢華極致：Le Damier de Louis Vuitton手鐲

 

　　若想追求低調中的極致奢華，不妨考慮Le Damier de Louis Vuitton手鐲，手鐲用上白K金製作，而設計亮點在於側面低調鑲嵌的 46 顆鑽石，相當的奢華。除了視覺上的美感，手鐲內部設計極其貼合手腕曲線，配合穩固的刀片式安全扣，兼具美感與實用性。這款中性設計不論是日常點綴或出席正式場合皆能駕馭，更可隨心疊戴同系列中號或黃K金款式，展現多樣層次。

 

父親節珠寶提案：Louis Vuitton奢華鑽石手鐲 、Van Cleef & Arpels Alhambra袖扣 、Cartier經典Juste un Clou系列戒指，低調奢華紳士細節

Le Damier de Louis Vuitton中號手鐲 - 配白K金及鑽石 $181,000.00

 

父親節珠寶提案：Louis Vuitton奢華鑽石手鐲 、Van Cleef & Arpels Alhambra袖扣 、Cartier經典Juste un Clou系列戒指，低調奢華紳士細節

疊戴款式



 

查詢/購買：Louis Vuitton 

 

#2 低調品味：Van Cleef & Arpels Alhambra袖扣

 

　　在西裝穿搭的細節中，袖扣始終佔據著舉足輕重的地位，每一枚設計皆凝聚了匠心，編者最情有獨鍾的必然是 Van Cleef & Arpels 的 Alhambra 袖扣。系列有珍珠母貝與縞瑪瑙款式，其中後者在珠寶界受推崇；那沉穩的黑色，在細看之下能發現隱約的天然紋理，堪稱「低調中的極致」。這款袖扣於四面均鑲嵌了縞瑪瑙，配合 18K 白金底座，在舉手投足間流露出一抹內斂而奢華的紳士品味。

 

父親節珠寶提案：Louis Vuitton奢華鑽石手鐲 、Van Cleef & Arpels Alhambra袖扣 、Cartier經典Juste un Clou系列戒指，低調奢華紳士細節

Alhambra袖扣 縞瑪瑙 $54,500

 

父親節珠寶提案：Louis Vuitton奢華鑽石手鐲 、Van Cleef & Arpels Alhambra袖扣 、Cartier經典Juste un Clou系列戒指，低調奢華紳士細節

Alhambra袖扣 珍珠母貝 $ 49,000

 

查詢/購買：Van Cleef & Arpels

 

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Tags:#Louis Vuitton#Van Cleef & Arpels#Cartier#Tiffany & Co#Jewelry#父親節禮物#父親節2026#Editor’s pick
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