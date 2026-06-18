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從寶石到文字，記錄專屬你們的故事：致這十年的珠寶專欄
Jewelry

從寶石到文字，記錄專屬你們的故事：致這十年的珠寶專欄

尋寶人
Wayne Hui
尋寶人

　　一轉眼，差不多十一年了。

 

　　如果我沒有記錯，第一篇專欄是在 2016 年 3 月刊登。當時朋友問我有沒有興趣寫一個珠寶專欄，我心想：「雖然從未寫過專欄，但只是寫文章的話，應該不難吧。」

 

　　結果這一寫，就寫了十年。

 

　　以每兩星期一篇計算，這些年來大概寫了超過二百六十篇文章。老實說，這個數字連我自己都感到有些意外。畢竟很多時候，到了截稿當天，我還在苦思這次到底要寫些其甚麼。

 

　　寫了這麼多年，題材其實來來去去都是那些。不同類型的寶石、新的設計理念、市場潮流、收藏價值、新科技的發展等等。

 

　　記得剛開始寫作的時候，智慧型手機還沒有完全改變大眾的購物習慣，人工智慧也只是科幻小說裡的東西。十年過去，今天要是沒有手機，許多人甚至連門都不會出；AI 開始改變不少工種與行業；培育鑽石的出現，也為珠寶業帶來不少衝擊與討論。

 

　　但唯一沒有改變的，大概是人們對珠寶的喜愛。

 

　　有些客人買的是鑽石，有些客人買的是設計，有些客人買的是品牌。但其實大部分人真正購買的，是一個屬於自己的故事。

 

從寶石到文字，記錄專屬你們的故事：致這十年的珠寶專欄

 

　　可能是一枚求婚戒指，也可能是一份紀念禮物。

 

　　每一次為客人挑選寶石、討論設計、量度尺寸，到最後把成品交到客人手上，看見他們臉上的笑容，那份身為「Ring Maker」（戒指職人）的滿足感，始終不是筆墨所能形容。

 

　　而我寫了這麼多年的文章，某程度上也是在記錄這些故事。

 

　　有讀者曾經跟我說，他本來對珠寶沒有什麼興趣，但偶然看了我的文章後，開始明白原來一件首飾背後有這麼多學問。如果這個專欄曾經帶給大家一些知識、一點啟發，甚至只是幾分鐘輕鬆的閱讀時光，那我也就滿足了。

 

　　而今天，這個陪伴自己多年的專欄，也算是完成了它的任務。

 

　　這篇文章不是告別，更不是退休感言。

 

　　我明天依然會繼續做珠寶，繼續和客人聊天，繼續對這個行業發表意見。唯一不同的是，以後未必再是在這個版面跟大家見面了。

 

　　最後，感謝 Etnet 多年來給我這個平台分享的機會，亦衷心感謝每一位曾經合作過的編輯。當然，更要感謝每一位曾經閱讀、轉發、留言，甚至批評過文章的讀者。

 

　　十年、二百六十多篇文章，說長不長，說短也不短。

 

　　回想當年答應寫這個專欄時，我從來沒有想過自己能夠一直寫到今天。

 

　　專欄雖完結，但珠寶的故事每天依然在發生。

 

　　有緣的話，我們在珠寶圈裡再見。

Tags:#JewelryStories#Jewelry
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