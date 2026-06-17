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分手也許很痛，但唯有好聚好散，才不會毀掉我們之間的美好回憶
Love Philosophy

分手也許很痛，但唯有好聚好散，才不會毀掉我們之間的美好回憶

我單身但我快樂
Ayu 阿愚
我單身但我快樂

　　某年，經歷過情傷的V找到了新男友，對方是個體貼、善良，卻又帶點魯鈍的人，對比起V的聰慧爽朗，旁人往往覺得兩人不太搭調。然而，V當時解釋，男友追求她的時候說話總是結結巴巴，她覺得這樣子的男生可能不太會跟女性溝通，選來當男友，大概不用怕他出軌了吧！

 

　　事實的確如此，相戀3年，男友仍然像相識第一天那樣耿直，待V仍然一樣體貼，心腸也是一貫的好。不同的是，V有點厭膩了，「或許是性格不合吧！他是個典型宅男，許多我想玩想做的事情他都不感興趣，就算他願意陪我，但我們之間仍然好像缺少了默契和共鳴。那時候年紀還小，覺得下一個或許更適合，於是決定向他提分手。」

 

　　V找了一家情調很浪漫的餐廳，跟男友說出在心裏憋了很久的話。明明打算提分手的是V，但來到離別之時，她還是有點不忍，她一邊說著，一邊流淚，男友摸了摸V的頭安慰著：「分手就分手，不哭不哭！既然你做了決定，就要快快樂樂迎接新生活。沒有我在旁邊，你要好好照顧自己，愛惜自己，努力工作之餘也要多休息，不要令我擔心。我很久沒見過你開懷地笑，答應我一定要找個對你好，讓你哈哈大笑的男友，我只想見到你幸福！」

 

　　這番說話，教V哭得更狠，那晚男友最後一次送她回家，兩個人最後一次擁抱道別，而往後僅有的互動，就停留在社交網上給對方按讚。

 

　　事隔多年，現時已婚的V談起那次分手，每個細節都依然歷歷在目。「許多女人心底裏都住了個『聖母』，愈壞的男人，愈容易勾起我們的佔有慾和保護慾，甚至覺得愈痛苦愈顯得深愛。而他恰恰相反，或許他算不上是我很愛很愛的一位，但卻肯定是個非常深刻和重要的人；他讓我明白到，分手不一定要撕破臉皮，被撇下也不一定要悲憤狂怒。愛到盡頭，原來可以是祝福和放手。」

 

　　好聚好散，是一門高深的哲學。

 

　　愛情面前，許多人只懂得愛，卻不懂得如何把感情放下，以至分手時只管怨懟，自覺被玩弄、被利用、被放棄、被犧牲，當這種負面情緒不斷放大，他們便會選擇用憎恨來抵銷痛感。

 

　　尚有那些基於不捨而作出情緒勒索、要脅復合等過激行為的人，他們的愛已沉重到令人吃不消。最終只會讓對方覺得，曾經愛過你這個人，大抵是他一生中最後悔的事。

 

　　事實上，無論任何原因，每一趟分手其實都沒壞，不離開錯的關係，又怎能找到對的人？也許他有他考量的東西，也許有更愛的人，也許他只單純地厭倦了，但這都不是一時三刻的改變，而是一路走來，你們之間逐點逐點消散的緣分。

 

　　他想離開了，你唯一應該做的，就只有成全。

 

　　再不捨也好，請用餘溫將過去的美好片段定格保鮮，教彼此確信共同經歷過的這一切，都是如此值得、如此可貴、如此堪記......

 

　　下星期，我們的最後一章，陪我一起微笑告別吧！

 

Tags:#兩性#情感關係#愛情#Love Philosophy#出軌#分手
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