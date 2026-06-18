從《綿羊偵探團》、《我們意外的勇氣》及《曼達洛人與古古》重新認識生命的價值

《綿羊偵探團》（The Sheep Detectives）、《我們意外的勇氣》(Unexpected Courage)及《曼達洛人與古古》（The Mandalorian & Grogu）分別以推理喜劇、家庭成長故事及科幻冒險為主題，卻同時圍繞著面對失去、建立關係，以及在混沌世界中尋找前行的勇氣。故事中的角色在傷痕、困惑與不確定之中，逐漸學習如何與別人連結，並從記憶與選擇之間，重新認識生命的價值。

《綿羊偵探團》集合喜劇與推理的元素，以荒誕而可愛的綿羊調查牧羊人的凶殺案，同時亦探討遺忘與孤立的主題。故事中的羊群被賦予一種可以主動遺忘的能力，只有其中一隻天生有缺陷的綿羊莫普（Chris O’Dowd 聲演）會記得所有曾經發生過的事情：「但正是我們的記憶，讓摯愛們都活著。」這種能力讓牠們忘記每一段死亡；每一隻羊的消失，也只是成為天上的雲。讓所有的悲傷消失，看似是一件美好的事情，但亦會忘記當中曾經擁有的快樂。

《我們意外的勇氣》所探討的是生育與身體自主的議題，透過各種在現實中可能遇到的個人、家庭及工作狀況，反覆審視作為父母應該如何對待自己的孩子。蔗汁舖老闆（卜學亮 飾）對林柏恩（薛仕凌 飾）說：「以後你的小孩會教你怎樣當爸爸。」故事中的人物並沒有擔任說教的角色，然而，無論選擇生育與否，同樣需要莫大的勇氣。陳樂芙（劉若英 飾）以母親的身分對孩子說：「歡迎你來到這個瘋狂的世界。」或許，作為家長首先需要認清的，是不要給自己和孩子營造「一切都是美好」的假象；父母與嬰兒同樣需要以全新的視角去學習，其中包含千瘡百孔的傷痕與各種束縛：在失去之中，也可能孕育著獲得。

《曼達洛人與古古》自故事開首就充滿各種追逐與打鬥場面，從雪地、沼澤、森林到數碼龐克都市，在視覺設計上呈現出多樣的追捕與逃脫場景。羅塔（Jeremy Allen White 聲演）在告別曼達洛人（Pedro Pascal 飾）與古古時說：「人生本來就亂作一團，但我們盡力而為。」在角色塑造方面，原本被設定為反派的哈特族人羅塔，透過帶有悲劇色彩的身世，探討了一種放逐後的自由。劇情中亦不乏古古以各種可愛行為吸引觀眾，例如偷吃東西、亂碰按鈕及在河邊冥想等，同時也呈現了他與曼達洛人之間互相照顧的關係。然而，劇中出現的每個角色，都會在後來提供及時的幫助，即使是習慣獨來獨往的曼達洛人，亦一直受到身邊人的溫柔守護。

《綿羊偵探團》（The Sheep Detectives）

上映日期：5月14日

《我們意外的勇氣》(Unexpected Courage)

上映日期：5月28日

《曼達洛人與古古》（The Mandalorian & Grogu）

上映日期：5月21日