在香港「致電一首詩」：聽筒彼端的避難所，讓我們接連告別

接二連三接獲演藝人離逝的消息，一片悵惘下不期然 resort to 詩的治療。在這個變幻莫測的時代，陪伴我們長大的面孔與聲音相繼隱入歷史，帶走了共同體的記憶切片。日常語言在集體哀慟前顯得蒼白，唯有詩那跳躍與留白的質地，能承接住這座城市無處安放的感傷。

正逢此時，造訪西九文化區M+博物館「致電一首詩．香港」展覽。現場再遇許多既遠且近的現代詩人名字，心頭一暖，彷彿在字裏行間沖淡了些許現實的沉重。為了拍照，我隨便按鍵，聽筒裏竟然傳出北島的詩與聲音，那沉穩的語調，成了當日片刻寧靜的開始。

這個相當有趣的藝術企劃，源自美國詩人 John Giorno 在1969年的發起。他認為「許多詩歌是為了被聽到，而不僅僅是被閱讀」，因而邀請各界創作者錄音，讓人透過撥打熱線聆聽。這項概念在法國、墨西哥及巴西演變後，首度來到香港，並在展廳放置電話雕塑裝置。拿起沉甸甸的聽筒，那帶著舊時代溫度的按鍵，彷彿是一台連通過去與現在的時空機。

展覽找來三十多位本土詩人全新錄製詩作，以廣東話、英語及普通話誦讀。許多觀展評論敏銳地捕捉到，這是一場關於「聲音的留存與召喚」。熱線裏收錄了西西、也斯等已故文學巨匠的珍貴錄音。當也斯溫厚緩慢的聲音穿過電話線的沙沙雜音，在耳邊讀起香港茶餐廳與街道的詩句，時間的界線被抹平了。那些已經「消亡」的人與物，正透過私密的聽覺，對此時此刻的「當下」進行深情演繹。

詩人們對消亡的探討並非消極悲嘆，更多的是對城市變遷的微觀省察。廖偉棠的詩在漂流與記憶間拉扯，江逸天與曹疏影用多重語言交織出當代心靈圖景，黃燦然與羅樂敏則吐出對命運的詰問。消亡固然不可逆轉，但當下的聆聽卻賦予記憶新的生命。

詩的治療正在於它不提供即時答案，卻給了我們共同承載悵惘的容器。在這個速食時代，它強迫我們慢下來。逝去的人與時代或許不會重來，但透過詩人對消亡與當下的演繹，靈魂的餘音將化作這座城市最堅韌的底色，某時某刻在空氣中相遇。

「致電一首詩・香港」展覽

展出日期： 即日至 2026年8月30日

展出地點： M+ 博物館二樓焦點空間

本地體驗熱線： +852 3009-9386（可隨時以隨身電話撥打聆聽）

票價資訊： 憑 M+ 標準門票入場（正價 HK190 / 特惠 HK100）