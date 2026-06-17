歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
開市Good Morning

晶片股利好一浪又一浪
金箔護膚是視覺噱頭還是抗老神助攻？金澤流傳百年的「黃金美肌法...
Beauty Lazy Girl Beauty Hacks

金箔護膚是視覺噱頭還是抗老神助攻？金澤流傳百年的「黃金美肌法...
愈活愈累？拆解逆齡關鍵「粒線體與端粒」，主宰健康與衰老
醫學通識 嘉‧點健康

愈活愈累？拆解逆齡關鍵「粒線體與端粒」，主宰健康與衰老
diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
在香港「致電一首詩」：聽筒彼端的避難所，讓我們接連告別
Artcation

在香港「致電一首詩」：聽筒彼端的避難所，讓我們接連告別

香港‧寶‧藏
Alex Lai
香港‧寶‧藏

　　接二連三接獲演藝人離逝的消息，一片悵惘下不期然 resort to 詩的治療。在這個變幻莫測的時代，陪伴我們長大的面孔與聲音相繼隱入歷史，帶走了共同體的記憶切片。日常語言在集體哀慟前顯得蒼白，唯有詩那跳躍與留白的質地，能承接住這座城市無處安放的感傷。

 

在香港「致電一首詩」：聽筒彼端的避難所，讓我們接連告別

在香港「致電一首詩」：聽筒彼端的避難所，讓我們接連告別

 

　　正逢此時，造訪西九文化區M+博物館「致電一首詩．香港」展覽。現場再遇許多既遠且近的現代詩人名字，心頭一暖，彷彿在字裏行間沖淡了些許現實的沉重。為了拍照，我隨便按鍵，聽筒裏竟然傳出北島的詩與聲音，那沉穩的語調，成了當日片刻寧靜的開始。

 

在香港「致電一首詩」：聽筒彼端的避難所，讓我們接連告別

 

　　這個相當有趣的藝術企劃，源自美國詩人 John Giorno 在1969年的發起。他認為「許多詩歌是為了被聽到，而不僅僅是被閱讀」，因而邀請各界創作者錄音，讓人透過撥打熱線聆聽。這項概念在法國、墨西哥及巴西演變後，首度來到香港，並在展廳放置電話雕塑裝置。拿起沉甸甸的聽筒，那帶著舊時代溫度的按鍵，彷彿是一台連通過去與現在的時空機。

 

在香港「致電一首詩」：聽筒彼端的避難所，讓我們接連告別

 

　　展覽找來三十多位本土詩人全新錄製詩作，以廣東話、英語及普通話誦讀。許多觀展評論敏銳地捕捉到，這是一場關於「聲音的留存與召喚」。熱線裏收錄了西西、也斯等已故文學巨匠的珍貴錄音。當也斯溫厚緩慢的聲音穿過電話線的沙沙雜音，在耳邊讀起香港茶餐廳與街道的詩句，時間的界線被抹平了。那些已經「消亡」的人與物，正透過私密的聽覺，對此時此刻的「當下」進行深情演繹。

 

在香港「致電一首詩」：聽筒彼端的避難所，讓我們接連告別

 

　　詩人們對消亡的探討並非消極悲嘆，更多的是對城市變遷的微觀省察。廖偉棠的詩在漂流與記憶間拉扯，江逸天與曹疏影用多重語言交織出當代心靈圖景，黃燦然與羅樂敏則吐出對命運的詰問。消亡固然不可逆轉，但當下的聆聽卻賦予記憶新的生命。

 

在香港「致電一首詩」：聽筒彼端的避難所，讓我們接連告別

 

　　詩的治療正在於它不提供即時答案，卻給了我們共同承載悵惘的容器。在這個速食時代，它強迫我們慢下來。逝去的人與時代或許不會重來，但透過詩人對消亡與當下的演繹，靈魂的餘音將化作這座城市最堅韌的底色，某時某刻在空氣中相遇。

 

「致電一首詩・香港」展覽

展出日期： 即日至 2026年8月30日

展出地點： M+ 博物館二樓焦點空間

本地體驗熱線： +852 3009-9386（可隨時以隨身電話撥打聆聽）

票價資訊： 憑 M+ 標準門票入場（正價 HK190 / 特惠 HK100）

 

在香港「致電一首詩」：聽筒彼端的避難所，讓我們接連告別

 

Tags:#M+ 博物館#西九文化區#致電一首詩．香港#展覽#詩歌#藝術展覽#M+博物館#香港#約翰·喬諾#中文詩歌#粵語#記憶#哀傷#城市變遷#香港文化
Add a comment ...Add a comment ...
瑞秋·芬倫的《冬之旅》：孤獨在琴鍵與歌聲中化為人形
更多香港‧寶‧藏文章
瑞秋·芬倫的《冬之旅》：孤獨在琴鍵與歌聲中化為人形
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處