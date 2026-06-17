歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
ETF攻略

大市橫行買備兌ETF以高息抗震破局

高蛋白不等於好蛋白:三類高蛋白食品質量大拆解
Fitness & Wellness 識食Hea住瘦

高蛋白不等於好蛋白:三類高蛋白食品質量大拆解
美食優惠︱GODIVA黑朱古力味軟雪糕買一送一+香港建造商會...
美食 搵食地圖

美食優惠︱GODIVA黑朱古力味軟雪糕買一送一+香港建造商會...
diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
高蛋白不等於好蛋白：三類高蛋白食品質量大拆解
Eat Well
Keep Fit

高蛋白不等於好蛋白：三類高蛋白食品質量大拆解

識食Hea住瘦
曾欣欣
識食Hea住瘦

　　由於本年一月美國發佈新版食物金字塔，蛋白質成為焦點。建議每天攝取量從每公斤體重0.8克，大幅提高至1.2至1.6克。新版飲食金字塔把蛋白質放在頂端，而我於早前亦在專欄寫及過（蛋白質當紅，為何豆類缺席？）。

　　由於蛋白質再度當紅，有讀者留言問及在市面、超市或網購見到的各款高蛋白食品。事實上，只要上網看一看，便會發現網絡充斥著各款蛋白棒、高蛋白餅乾、代餐、高蛋白薯片等零食。某些原本屬於高蛋白質含量的食物，甚至推出了更高蛋白的版本，例如高蛋白花生醬。

 

高蛋白不等於好蛋白：三類高蛋白食品質量大拆解

 

　　過去10多年我一直提倡EatClean高蛋白飲食，但在追隨潮流之餘，讀者必須明白高蛋白不等於好蛋白質，以下三類食物便各有千秋： 

 

第一類：天然原型蛋白質

　　「吃真食物」這個口號，是一個正確的出發點。天然原型蛋白質食物附帶完整的營養素組合，是任何加工配方都無法複製的。肉類、海鮮和雞蛋能提供完整的胺基酸組合，並富含鐵、鋅和維他命 B；枝豆和豆類屬於植物性蛋白質，同時提供豐富纖維，能增加飽腹感並鞏固腸道健康；果仁和種子則把蛋白質與健康脂肪、鎂和抗氧化物結合在一起。這些原型食物，根本不需要任何標籤來為自己的營養價值辯護。唯一需要留意的，是除了果仁及種子之外，大部分高蛋白原型食物都是需要烹調的。

典型食物：

●    各款肉類及海鮮
●    雞蛋
●    知道及各款乾豆
●    果仁
●    種子

 

高蛋白不等於好蛋白：三類高蛋白食品質量大拆解

 

第二類：少加工，質量可靠高蛋白食物

　　另一類高蛋白食物雖然經過少量加工，但成分表仍然簡單，並沒有添加乳化劑、防腐劑、棕櫚油、色素等添加劑，依舊屬於 EatClean 之選。例如無糖希臘乳酪，就是非常可靠的蛋白質來源。它固然蛋白質含量高，但天然發酵的過程亦能提供益生菌，成分表十分簡短。購買這類食物時，我們應以成分表來判斷其加工程度。

 

典型食物：

●    豆腐
●    無糖希臘乳酪
●    天然芝士
●    無糖植物奶
●    無添加植物蛋白粉

 

高蛋白不等於好蛋白：三類高蛋白食品質量大拆解

 

第三類：標榜「高蛋白」的高度加工食品（蛋白質通常是添加入食品的）

　　2025 年發表的一項研究，直接測試了高度加工的高蛋白零食，能否提供天然食物所能帶來的飽足感。研究人員比較了高度加工食品與少加工食品，在熱量、脂肪和纖維相若的情況下，發現儘管加工食品的蛋白質含量高，但高度加工的版本仍舊無法防止過度進食。然而，加工食品的配方通常含有乳化劑、化學代糖、防腐劑等添加劑，這些成分削弱了天然蛋白質原本應該觸發的飽腹訊號。標籤上的蛋白質數字固然是真的，但未必能提供相若的飽腹效果。再加上，這些加工食品亦可能同時添加了糖、鹽、商用食油等，令原本應該健康的食物，隨時變成高熱量食物。

 

高蛋白不等於好蛋白：三類高蛋白食品質量大拆解

 

　　例如上圖這款標榜每條提供 10 克蛋白質的能量棒，查看成分表就發現第一成分是花生（幾好的） ，不過後面就添加了兩款高度加工的蛋白粉（大豆分離蛋白、乳清濃縮蛋白）、多款添加糖、商用油以及食物添加劑。因此，其熱量就提升至每條 180 卡。

 

天然食物提供更高蛋白質

　　以上述的能量棒作為例子，可以看到其實天然食物能提供更高濃度的蛋白質。相比一條只有 10 克蛋白質的能量棒：

● 若進食 180 卡份量的雞肉，就能夠攝取大約 26-28 克蛋白質
● 若進食 180 卡份量的雞蛋，約進食了三隻雞蛋，攝取約 17 克蛋白質（如左下圖）
● 若進食 180 卡份量的無添加植物蛋白粉，就能攝取 32 克蛋白質（如右下圖）

 

高蛋白不等於好蛋白：三類高蛋白食品質量大拆解

 

　　由此可見，即使同樣標榜高蛋白，質量也有別。所以在追求高蛋白的同時，亦盡量選擇少加工選擇作為補充。高蛋白包裝食品偶爾可以，但不應成為日常蛋白質來源。購買任何高蛋白產品前，先看成分表，後看營養標籤。

 

Tags:#高蛋白質#營養師飲食建議#原型食物#加工食品陷阱#飽腹感#健康零食
Add a comment ...Add a comment ...
同樣叫蒟蒻麵：營養師教你拆解成分表、看清四大隱形分類！
更多識食Hea住瘦文章
同樣叫蒟蒻麵：營養師教你拆解成分表、看清四大隱形分類！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處