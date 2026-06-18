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時尚圈最強頑童！創意總監Jonathan Anderson的童心私藏書閣：Dior 聯乘世界最純真毛毛蟲
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時尚圈最強頑童！創意總監Jonathan Anderson的童心私藏書閣：Dior 聯乘世界最純真毛毛蟲

TEXT:TheoPHOTO:官網

　　這年頭，時裝界最不缺的就是聯乘，但要做到高級得來又帶點童趣幽默，大概只有 Jonathan Anderson 才能點石成金。誰會想到，那條在上世紀六十年代橫空出世、每天吃個不停的「好餓的毛毛蟲」，今日竟然爬進了 Dior 的更衣室？這場時尚圈與經典兒童繪本的跨界合作，並沒有盲目迎合近年泛濫的街頭化設計，而是將故事中的童真轉化為時尚的幽默感。如果以為這只是流於表面、純粹印上圖案的公式化聯乘，那就未免太低估了 Jonathan 的品味與功力。

 

時尚圈最強頑童！創意總監Jonathan Anderson的童心私藏書閣：Dior 聯乘世界最純真毛毛蟲

Source/IG@jonathan.anderson、IG@dior 

 

將 Dior Book Tote 變成流動圖書館

　　說 Jonathan Anderson 是當今時裝界精力與創意最驚人的「最強打工仔」，絕對實至名歸。回顧 2024 年下半年，他即將入主 Dior 的傳聞鬧得滿城風雨，當時各大媒體都在猜測他會接手男裝還是成衣線。結果到了 2026 年的今日，他直接把高級訂製系列（Haute Couture）也一併接管，繼 Dior 先生之後，成為掌控 Dior 服裝全線的創意總監。加上他個人品牌 JW Anderson 以及與 Uniqlo 的定期合作，一年要交出 18 個系列，這種瘋狂的產量簡直超乎常人想像。

 

時尚圈最強頑童！創意總監Jonathan Anderson的童心私藏書閣：Dior 聯乘世界最純真毛毛蟲

Source/IG@dior

 

時尚圈最強頑童！創意總監Jonathan Anderson的童心私藏書閣：Dior 聯乘世界最純真毛毛蟲

Source/IG@dior

 

　　Jonathan 對當代工藝、文學及影像文化的沉迷是出了名的。繼昔日執掌 LOEWE 的輝煌時期與吉卜力工作室合作後，到現在掌舵 Dior，他繼續將「奢侈品工藝」與藝術文學作連結。他將經典名著如《傲慢與偏見》（Pride and Prejudice）、《80日環遊世界》（Le Tour du Monde en 80 Jours），以及復刻 1972 年平裝版封面設計師 David Pelham 經典之作的《發條橙》（A Clockwork Orange）等，打造成向經典文學致敬的 Book Cover 系列，把 Dior 經典的 Book Tote 變成了一座猶如可以隨身攜帶的私人書閣。

 

時尚圈最強頑童！創意總監Jonathan Anderson的童心私藏書閣：Dior 聯乘世界最純真毛毛蟲

Medium Dior Book Tote with Strap $28,000
Source/IG@dior

 

時尚圈最強頑童！創意總監Jonathan Anderson的童心私藏書閣：Dior 聯乘世界最純真毛毛蟲

Large Dior Book Tote $30,500
Source/IG@dior

 

時尚圈最強頑童！創意總監Jonathan Anderson的童心私藏書閣：Dior 聯乘世界最純真毛毛蟲

Medium Dior Book Tote with Strap $28,000
Source/IG@dior

 

　　除此之外，更將這款殿堂級手袋化身為美國繪本大師 Eric Carle 於 1969 年出版《好餓的毛毛蟲》（The Very Hungry Caterpillar™）的初版畫布。設計摒棄了多餘的裝飾，直接以細膩的針織與刺繡工藝，將原著那份純粹的童真一針一線呈現出來。更不用說那件在巴黎時裝週被《寶貝智多星》男主角 Macaulay Culkin 穿紅的綠色毛毛蟲立體造型冷衫，以及一系列精緻的水果、樹葉形狀皮革吊飾。全系列 20 多款單品，展現了 Jonathan 如何將個人偏愛轉化為市場焦點的眼光。這不單止是普通的單品，而是讓人心甘情願埋單的時尚藝術。

 

 

時尚圈最強頑童！創意總監Jonathan Anderson的童心私藏書閣：Dior 聯乘世界最純真毛毛蟲

Sweater with Book Cover Embroidery $24,000
Source/IG@dior

 

時尚圈最強頑童！創意總監Jonathan Anderson的童心私藏書閣：Dior 聯乘世界最純真毛毛蟲

T-Shirt with Book Cover Embroidery, Relaxed Fit $8,400
Source/IG@dior

 

時尚圈最強頑童！創意總監Jonathan Anderson的童心私藏書閣：Dior 聯乘世界最純真毛毛蟲

Medium Dior Book Tote with Strap $29,500
Source/IG@dior

 

Eric Carle 拼貼繪本的魅力

　　要理解這個系列的魔力，必須先讀懂 Eric Carle 這位傳奇作者。出生於 1929 年的 Eric Carle，一生創作了超過七十本兒童繪本。其 1967 年的出道處女作《棕色的熊、棕色的熊，你在看什麼？》（Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?）、認識時間與情緒管理的《好生氣的螢火蟲》（The Grouchy Ladybug / The Bad-Tempered Ladybug），以及透過一隻不斷吃東西的毛毛蟲，將日期、數字、食物與自然常識融入趣味「洞洞頁」設計的《好餓的毛毛蟲》（The Very Hungry Caterpillar™），在全球賣出超過 5,500 萬冊，並翻譯成接近七十種語言，讓小朋友可以邊讀邊玩，同步認識自然界中毛毛蟲長大成蝶的奇妙變化。他的作品最讓人著迷的地方，在於其招牌的拼貼畫技法（Collage）——將手繪的彩色紙張剪裁、層層堆疊，形成色彩斑斕且充滿生命力的畫作。更有趣的是，書中獨特的「蟲洞」紙張設計，讓小孩子在閱讀時可以伸手觸摸，把繪本變成一件可以把玩的玩具。

 

時尚圈最強頑童！創意總監Jonathan Anderson的童心私藏書閣：Dior 聯乘世界最純真毛毛蟲

Souce/officialericcarle

 

時尚圈最強頑童！創意總監Jonathan Anderson的童心私藏書閣：Dior 聯乘世界最純真毛毛蟲

Source/officialericcarle

 

　　這種強調雙手觸感、打破常規的創作方式，正正與 Jonathan Anderson 一貫大力扶植當代工藝與跨界美學的精神不謀而合。大師筆下那份對自然的熱愛，以及試圖用圖畫撫平孩子面對恐懼的溫柔心意，在當下的時尚圈顯得格外珍貴。當高級時裝遇上這條吃飽後終將化蝶的毛毛蟲，入手時尚單品便不再只是身份的炫耀，而是一場對匠人精神的致敬。時尚若能讓人找回失落的赤子之心，它就已經超越了季度的限制，成為衣櫃裡最值得永久珍藏的「讀本」。

時尚圈最強頑童！創意總監Jonathan Anderson的童心私藏書閣：Dior 聯乘世界最純真毛毛蟲

Dior Passport Cover $6,400

 

時尚圈最強頑童！創意總監Jonathan Anderson的童心私藏書閣：Dior 聯乘世界最純真毛毛蟲

Trinket Tray  $1,650
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時尚圈最強頑童！創意總監Jonathan Anderson的童心私藏書閣：Dior 聯乘世界最純真毛毛蟲

Caterpillar Bag Charm $7,600
Source/

 

時尚圈最強頑童！創意總監Jonathan Anderson的童心私藏書閣：Dior 聯乘世界最純真毛毛蟲

Jardin d'Atelier Dior Bag Charm $4,300

 

時尚圈最強頑童！創意總監Jonathan Anderson的童心私藏書閣：Dior 聯乘世界最純真毛毛蟲

Jardin d'Atelier Dior Bag Charm $7,200



Tags:#JonathanAnderson#Dior#EricCarle#TheVeryHungryCaterpillar#好餓的毛毛蟲#BookTote#高級工藝
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