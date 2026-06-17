2026父親節腕錶精選：朗格長形蜂蜜金陀飛輪、江詩丹頓四色新作、百年靈 Chronomat 升級版、亨利慕時 x Reebok 聯名限量

1/ 講究細節、熱愛經典工藝的父親

A. Lange & Söhne Cabaret Tourbillon Honeygold

朗格之於腕錶，就像高級訂製手工西裝，每一個細節都無可挑剔。如果父親是一位會拿著放大鏡欣賞機芯倒角、對每一處打磨如數家珍的人，這枚 Cabaret Tourbillon 肯定會讓他沉默凝視許久，然後讚嘆品牌頂級的製錶工藝。

這枚 Cabaret Tourbillon Honeygold 是品牌首度以長方形錶殼，搭配獨家 750 蜂蜜金材質的作品，全球僅 50 枚，低調到只有真正懂錶的人才會識出。最動人的不單止它的陀飛輪，還有完全由朗格錶廠匠心打造的黑色鍍銠 750 蜂蜜金錶盤。它由三個部分組成：主錶盤以及兩個副錶盤，用作小秒針及 UP/DOWN 動力儲備顯示。副錶盤錶緣、各種刻度以及「A. LANGE & SÖHNE」字樣，均由與錶盤相同的材質精雕細琢而成，呈現厚度約 0.15 毫米的浮雕效果。品牌運用非凡工藝，確保所有雕刻元素皆造型精湛、輪廓分明。複雜內角與邊緣經過細膩處理，即使對經驗豐富的修飾工匠而言，也是艱鉅的挑戰。接下來，錶盤的三個視窗均經過黑色鍍銠處理，隨後修飾工匠細心地以手工拋光浮雕部分，令 750 蜂蜜金綻放光澤。經過細緻拋光後的羅馬數字時標「III」、「IX」和「XII」、六枚菱形時標，以及大日曆視窗分別組裝於錶盤上。最後，副錶盤從背面與主錶盤連接固定，整個製作工序從頭到尾需耗時數週。

透過 6 點位置的視窗，可欣賞到朗格專利的停秒陀飛輪——這是全球首款能任意掣停陀飛輪的實用設計，讓設定時間可以精確至秒。透明底蓋下，L042.1 型手動上鏈機芯的德國銀 3/4 夾板、手工雕刻陀飛輪橋板、藍鋼螺絲與黃金套筒，每一處都是傳統薩克森製錶工藝的極致體現。

2/ 熱愛旅行、嚮往探索的父親

Vacheron Constantin Overseas Cardinal Points 兩地時間腕錶

對於那些經常出差、或者熱愛周遊列國的父親來說，沒有甚麼比一枚兩地時間腕錶更實用。如果這枚腕錶同時擁有四種象徵羅盤方位的絕美錶盤，那就遠超實用，成為一份帶著詩意的禮物，說的是江詩丹頓 Overseas 系列全新 Cardinal Points 兩地時間腕錶。

這款在今年 Watches and Wonders 錶展亮相的注目新作，以鈦金屬打造 41 毫米錶殼，輕盈且堅固。品牌首次為該系列推出四款配色——白色（北）、棕色（南）、綠色（西）、藍色（東）——分別呼應冰原、大陸、森林與海洋。父親可以選擇代表他心中「起點」或「夢想」的那一個方向。腕錶搭載自製 5110 DT/3 自動機芯，橙色箭頭指針清晰指示原居地時間，9 點鐘位置設晝夜顯示，6 點鐘日期與當地時間同步。透過透明底蓋，可見 22K 金擺陀上飾有風向玫瑰羅盤圖案——正是「縱橫四海」的精神象徵。

Overseas Cardinal Points兩地時間腕錶採用一體式可替換鈦金屬錶鏈，並搭配三段摺疊式錶扣，專為旅途隨行而設計。採用此系列標誌性的快速調節系統， 無需移除任何鏈節即可實現快速調節錶鏈長度。此外，腕錶還配備兩款搭配鈦金屬可替換摺疊式錶扣的橡膠錶帶：一款為橙色，飾有靈感源自馬耳他十字的紋飾；另一款飾有與錶盤顏色呼應的紋理圖案。錶 鏈和錶帶均無需借助任何工具即可迅速互相更換。

3/ 追求品味、剛柔並重的父親

Breitling Chronomat B01 42 機械計時腕錶

百年靈 Chronomat 是品牌「終極全能運動腕錶」的代名詞。2026 年新版在 2020 年款的基礎上全面升級，最顯著的改變是由半一體式轉為完整一體式錶殼與錶鏈設計，線條更俐落，同時保留更換錶帶的靈活性。

如果父親是那種對舒適度極度講究的人，錶徑 42 毫米新版 Chronomat 會讓他驚喜。計時款厚度從 15.1 毫米減至 13.77 毫米，佩戴更貼手；Rouleaux 錶鏈配備全新專利微調系統，即使在手腕上也能輕鬆延長或縮短鏈節，應付氣溫變化或長時間佩戴的不適感。

腕錶搭載經過 COSC 認證的自製 B01 型機芯，動力儲存長達 70小時。錶圈結構從 18 個零件整合為單一結構，內影圈移除 1/100 刻度，讀時更清晰——這些都是「細節控」父親會默默欣賞的進化。

腕錶錶殼以精鋼或 18K 紅金製造，錶盤顏色選擇眾多，包括白色、綠色、藍色、煤灰色（精鋼與 18K 紅金）、棕色（18K 紅金）以及冰藍色鉑金錶圈款。無論父親是穿西裝上班，還是週末休閒打扮，Chronomat B01 42 機械計時腕錶都能從容搭配。

4/ 童心未泯、熱愛潮流文化的父親

H. Moser & Cie. Streamliner Pump

有些父親，事業再成功，內心仍存活著一位會為新奇設計動心的大男孩。假如父親在 80、90 年代曾經歷街頭文化與籃球熱潮，對 Reebok Pump 那顆經典的橘色按鈕有著深刻記憶，那麼這枚亨利慕時與 Reebok 聯手打造的 Streamliner Pump 腕錶，必然是他最意想不到、也最驚喜的父親節禮物。

這枚腕錶最顛覆傳統之處，在於以按壓式橘色按鈕取代傳統錶冠。每按一下，能量便傳遞至發條盒，同時啟動動力儲存顯示。只需按一次，就能獲得超過一小時的動力，而當發條完全上滿後，仍可以繼續按壓而不影響機芯運作，享受那份純粹又療癒的玩味！

Streamliner Pump 腕錶搭載品牌自製的 HMC103 手動上鏈機芯，透過鏤空橋板與鏤空的齒條結構，使按壓上鏈的機械運作過程清晰可見。更特別的是，直徑 40 毫米的錶殼採用製錶界極為罕見的鍛造石英纖維，純淨而且輕盈，每一枚皆帶有獨特波紋，內部設有鉑金「盔甲式」結構以確保防水性能達水深 100 米。此腕錶共推出黑、白兩種版本，各限量 250 枚。更令人心動的是，品牌與 Reebok 亦共同打造一款專屬 Pump 球鞋送給腕錶的擁有者。從球鞋到腕錶，再回到球鞋，構成一個完整的文化交流與迴響。