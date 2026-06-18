June Art Map：光之巨匠 James Turrell全新作品、Frank Bowling「若水」香港首展、黃竹坑「dreamedcore」

一場展覽、一首音樂，或是一部劇場演出，總能為平凡日子注入靈感與溫度。編輯部定期為大家送上最新藝文活動資訊，讓我們一起探索那些不可錯過的角落，為生活添上一抹美好時光。

#1 高古軒

James Turrell: 「揭開帷幕」（Lifting the Veil）

哪裏有黑暗，哪裏就有光。美國藝術家詹姆斯‧特瑞爾（James Turrell）自 1960 年代起便以光為主要創作媒介，逾五十年來持續探索光的物質性與感知力量，他的作品不只是照亮物件，而是將光本身化為展示的對象。

高古軒近期帶來James Turrell的個展——《揭開帷幕》（Lifting the Veil），展覽將呈現多種形式的作品，包括全息投影、版畫，以及《玻璃》系列三件新作：《堅毅》（Resolute, 2025）、《帕特莫斯》（Patmos, 2024）和《心意相通》（Of One Mind, 2024）。這些作品透過電腦控制的 LED 光源，在牆面開口中展現色彩的脈動與變幻，營造出立體與平面交錯的視覺效果。同場亦展出特瑞爾的重要代表作——《天空空間》（Skyspaces）的設計圖與影像，以及他自 1977 年起在亞利桑那州打造的宏大計劃《羅登火山口》（Roden Crater）的模型與照片。這些作品共同勾勒出藝術家如何以光塑造空間，邀請觀者在繁華都市中重新審視感知，將光轉化為沉思的持續體驗。

James Turrell: 「揭開帷幕」

日期：2026年5月28日至8月1日

地址：高古軒 ｜ 中環畢打行街12畢打行7樓

#2 豪瑟沃斯

「弗蘭克·鮑林：如水」(Frank Bowling: Flowing Water)

顏料如潮水般流淌，記憶與風景在色彩中交織。著名策展人侯瀚如曾如此形容英國藝術家弗蘭克・鮑林（Frank Bowling）的創作：「他透過繪製地圖來擁抱世界，也透過對地圖的消解來實現這一意圖，試圖將其轉化為一種密集的『結構』或『非結構』——在混沌中尋求秩序的感知。」

弗蘭克・鮑林爵士（Sir Frank Bowling OBE RA）1934年出生於英屬圭亞那，1953年移居倫敦，並於皇家藝術學院畢業，獲繪畫銀獎。他被譽為英國最重要的在世藝術家之一，現年 92 歲仍在南倫敦的工作室持續創作。六十餘年來，他不斷拓展顏料的潛能，從早期具象與抽象的融合，到標誌性的「潑灑繪畫」系列，再到融入多種材質的雕塑繪畫，作品始終展現出繪畫在控制與偶然之間的張力。

近日，豪瑟沃斯香港呈獻藝術家在東亞的首場個展——「弗蘭克・鮑林：若水」。展覽匯集自1960年代至2020年的精選作品，回顧他跨越六十年的創作旅程，並邀請觀者走進他以顏料、色彩與材質構築的獨特世界。

「弗蘭克·鮑林：如水」

地點：豪瑟沃斯香港 ｜ 中環皇后大道中 8 號

日期：2026年6月11日至8月29日

#3 香港故宮文化博物館：「紫禁城看世界──中外文化交流與互鑒」

紫禁城不僅是皇宮，更是中外文化交流的舞台。 香港故宮文化博物館與故宮博物院聯合呈獻專題展覽 「香港賽馬會呈獻系列：紫禁城看世界──中外文化交流與互鑒」，於月前開幕，共展出逾 130 件瑰寶，涵蓋書畫、珠寶、鐘錶、瓷器、玻璃器、家具、絲織品等，其中包括 18 件國家一級文物。展品來自故宮博物院、香港故宮文化博物館及多哈伊斯蘭藝術博物館，並將每三個月輪換展出新一批藏品。

展覽以元、明、清三代六百餘年的歷史為脈絡，透過珍貴文物探索中外交流的故事，凸顯紫禁城在外交、商貿、科技、思想與工藝上的重要角色。展覽共設有四大單元，包括以歷史人物為切入點，展現元明時期的陸海交流的「中外往來──馬可孛羅與鄭和」、呈現南亞、東南亞珍稀物產如何影響宮廷工藝的「舶來珍品──明代宮廷藝術與世界新知識」、展示康熙、雍正、乾隆三朝的工藝革新與思想交流的「東西薈萃──清代中外工藝與科技交融」，以及揭示清代中外互動的深遠影響的「天子南庫──粵海關與世界」。這場展覽既是歷史的回顧，也是理解紫禁城如何連結世界的一次契機。

「香港賽馬會呈獻系列：紫禁城看世界──中外文化交流與互鑒」

日期：2026年6月3日起

地點：香港故宮文化博物館（展廳1） ｜九龍西九文化區博物館道8號

門票：標準門票70 元｜特惠門票35元

#4 Serakai Studio 聯展「dreamedcore」

在數碼懷舊的氛圍中，夢境與記憶究竟如何交織？Serakai Studio在黃竹坑 GOLD 帶來第二場展覽 《dreamedcore》，由副策展人 Shirley Lau 與共同創辦人暨策展總監 Tobias Berger 共同策劃。展覽匯聚來自亞洲的 22 位藝術家、設計師、時裝品牌與創意工作室，結合藝術展覽、概念店與時裝秀，探討新世代如何在影像泛濫與資訊加速流動的時代重構視覺文化。

靈感源自 90 年代至千禧年初的互聯網質感與「夢核」（dreamcore）美學，展覽試圖將這種算法美學視為代際經驗，而非單純的風格或亞文化。展場分為兩個章節，The Lure 以流動燈飾、超現實家具及李爽等藝術家的作品營造似曾相識的氛圍，The Twist 則透過彭可的玻璃與螢幕裝置，以及 random clichés 的作品，揭示懷舊、庸俗美學與隱約的焦慮。展覽空間以時裝伸展台為核心，周圍環繞藝術品、設計家具與人形模特，並設有迷你戲院播放黃炳的影像作品，讓觀眾沉浸於如夢似幻的氛圍。《dreamedcore》既是一場跨感官的懷舊探索，也是對數碼時代集體記憶的再思考。

「dreamedcore」

日期：2026年6月6日至8月1日

地點：Serakai Studio 「GOLD」 ｜ 黃竹坑道42 號地下