歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
June Art Map：光之巨匠 James Turrell全新作品、Frank Bowling「若水」香港首展、黃竹坑「dreamedcore」
Artcation

June Art Map：光之巨匠 James Turrell全新作品、Frank Bowling「若水」香港首展、黃竹坑「dreamedcore」

TEXT:Helena HauPHOTO:官方圖片

　　一場展覽、一首音樂，或是一部劇場演出，總能為平凡日子注入靈感與溫度。編輯部定期為大家送上最新藝文活動資訊，讓我們一起探索那些不可錯過的角落，為生活添上一抹美好時光。

 

#1 高古軒

James Turrell: 「揭開帷幕」（Lifting the Veil）

 

June Art Map：光之巨匠 James Turrell全新作品、Frank Bowling「若水」香港首展、黃竹坑「dreamedcore」

 

　　哪裏有黑暗，哪裏就有光。美國藝術家詹姆斯‧特瑞爾（James Turrell）自 1960 年代起便以光為主要創作媒介，逾五十年來持續探索光的物質性與感知力量，他的作品不只是照亮物件，而是將光本身化為展示的對象。

 

June Art Map：光之巨匠 James Turrell全新作品、Frank Bowling「若水」香港首展、黃竹坑「dreamedcore」

June Art Map：光之巨匠 James Turrell全新作品、Frank Bowling「若水」香港首展、黃竹坑「dreamedcore」

 

　　高古軒近期帶來James Turrell的個展——《揭開帷幕》（Lifting the Veil），展覽將呈現多種形式的作品，包括全息投影、版畫，以及《玻璃》系列三件新作：《堅毅》（Resolute, 2025）、《帕特莫斯》（Patmos, 2024）和《心意相通》（Of One Mind, 2024）。這些作品透過電腦控制的 LED 光源，在牆面開口中展現色彩的脈動與變幻，營造出立體與平面交錯的視覺效果。同場亦展出特瑞爾的重要代表作——《天空空間》（Skyspaces）的設計圖與影像，以及他自 1977 年起在亞利桑那州打造的宏大計劃《羅登火山口》（Roden Crater）的模型與照片。這些作品共同勾勒出藝術家如何以光塑造空間，邀請觀者在繁華都市中重新審視感知，將光轉化為沉思的持續體驗。

 

June Art Map：光之巨匠 James Turrell全新作品、Frank Bowling「若水」香港首展、黃竹坑「dreamedcore」

 

James Turrell: 「揭開帷幕」

日期：2026年5月28日至8月1日

地址：高古軒 ｜ 中環畢打行街12畢打行7樓

 

#2 豪瑟沃斯

「弗蘭克·鮑林：如水」(Frank Bowling: Flowing Water)

 

June Art Map：光之巨匠 James Turrell全新作品、Frank Bowling「若水」香港首展、黃竹坑「dreamedcore」

 

　　顏料如潮水般流淌，記憶與風景在色彩中交織。著名策展人侯瀚如曾如此形容英國藝術家弗蘭克・鮑林（Frank Bowling）的創作：「他透過繪製地圖來擁抱世界，也透過對地圖的消解來實現這一意圖，試圖將其轉化為一種密集的『結構』或『非結構』——在混沌中尋求秩序的感知。」

 

June Art Map：光之巨匠 James Turrell全新作品、Frank Bowling「若水」香港首展、黃竹坑「dreamedcore」

 

　　弗蘭克・鮑林爵士（Sir Frank Bowling OBE RA）1934年出生於英屬圭亞那，1953年移居倫敦，並於皇家藝術學院畢業，獲繪畫銀獎。他被譽為英國最重要的在世藝術家之一，現年 92 歲仍在南倫敦的工作室持續創作。六十餘年來，他不斷拓展顏料的潛能，從早期具象與抽象的融合，到標誌性的「潑灑繪畫」系列，再到融入多種材質的雕塑繪畫，作品始終展現出繪畫在控制與偶然之間的張力。

 

June Art Map：光之巨匠 James Turrell全新作品、Frank Bowling「若水」香港首展、黃竹坑「dreamedcore」

 

　　近日，豪瑟沃斯香港呈獻藝術家在東亞的首場個展——「弗蘭克・鮑林：若水」。展覽匯集自1960年代至2020年的精選作品，回顧他跨越六十年的創作旅程，並邀請觀者走進他以顏料、色彩與材質構築的獨特世界。

 

June Art Map：光之巨匠 James Turrell全新作品、Frank Bowling「若水」香港首展、黃竹坑「dreamedcore」

 

「弗蘭克·鮑林：如水」

地點：豪瑟沃斯香港 ｜ 中環皇后大道中 8 號

日期：2026年6月11日至8月29日

 

#3 香港故宮文化博物館：「紫禁城看世界──中外文化交流與互鑒」

 

June Art Map：光之巨匠 James Turrell全新作品、Frank Bowling「若水」香港首展、黃竹坑「dreamedcore」

 

　　紫禁城不僅是皇宮，更是中外文化交流的舞台。 香港故宮文化博物館與故宮博物院聯合呈獻專題展覽 「香港賽馬會呈獻系列：紫禁城看世界──中外文化交流與互鑒」，於月前開幕，共展出逾 130 件瑰寶，涵蓋書畫、珠寶、鐘錶、瓷器、玻璃器、家具、絲織品等，其中包括 18 件國家一級文物。展品來自故宮博物院、香港故宮文化博物館及多哈伊斯蘭藝術博物館，並將每三個月輪換展出新一批藏品。

 

June Art Map：光之巨匠 James Turrell全新作品、Frank Bowling「若水」香港首展、黃竹坑「dreamedcore」

 

　　展覽以元、明、清三代六百餘年的歷史為脈絡，透過珍貴文物探索中外交流的故事，凸顯紫禁城在外交、商貿、科技、思想與工藝上的重要角色。展覽共設有四大單元，包括以歷史人物為切入點，展現元明時期的陸海交流的「中外往來──馬可孛羅與鄭和」、呈現南亞、東南亞珍稀物產如何影響宮廷工藝的「舶來珍品──明代宮廷藝術與世界新知識」、展示康熙、雍正、乾隆三朝的工藝革新與思想交流的「東西薈萃──清代中外工藝與科技交融」，以及揭示清代中外互動的深遠影響的「天子南庫──粵海關與世界」。這場展覽既是歷史的回顧，也是理解紫禁城如何連結世界的一次契機。

 

June Art Map：光之巨匠 James Turrell全新作品、Frank Bowling「若水」香港首展、黃竹坑「dreamedcore」

 

「香港賽馬會呈獻系列：紫禁城看世界──中外文化交流與互鑒」

日期：2026年6月3日起

地點：香港故宮文化博物館（展廳1） ｜九龍西九文化區博物館道8號

門票：標準門票70 元｜特惠門票35元

 

#4 Serakai Studio 聯展「dreamedcore」

 

June Art Map：光之巨匠 James Turrell全新作品、Frank Bowling「若水」香港首展、黃竹坑「dreamedcore」

 

　　在數碼懷舊的氛圍中，夢境與記憶究竟如何交織？Serakai Studio在黃竹坑 GOLD 帶來第二場展覽 《dreamedcore》，由副策展人 Shirley Lau 與共同創辦人暨策展總監 Tobias Berger 共同策劃。展覽匯聚來自亞洲的 22 位藝術家、設計師、時裝品牌與創意工作室，結合藝術展覽、概念店與時裝秀，探討新世代如何在影像泛濫與資訊加速流動的時代重構視覺文化。

 

June Art Map：光之巨匠 James Turrell全新作品、Frank Bowling「若水」香港首展、黃竹坑「dreamedcore」

 

　　靈感源自 90 年代至千禧年初的互聯網質感與「夢核」（dreamcore）美學，展覽試圖將這種算法美學視為代際經驗，而非單純的風格或亞文化。展場分為兩個章節，The Lure 以流動燈飾、超現實家具及李爽等藝術家的作品營造似曾相識的氛圍，The Twist 則透過彭可的玻璃與螢幕裝置，以及 random clichés 的作品，揭示懷舊、庸俗美學與隱約的焦慮。展覽空間以時裝伸展台為核心，周圍環繞藝術品、設計家具與人形模特，並設有迷你戲院播放黃炳的影像作品，讓觀眾沉浸於如夢似幻的氛圍。《dreamedcore》既是一場跨感官的懷舊探索，也是對數碼時代集體記憶的再思考。

 

June Art Map：光之巨匠 James Turrell全新作品、Frank Bowling「若水」香港首展、黃竹坑「dreamedcore」

 

「dreamedcore」

日期：2026年6月6日至8月1日

地點：Serakai Studio 「GOLD」 ｜ 黃竹坑道42 號地下

 

Tags:#藝術展覽#詹姆斯‧特瑞爾#高古軒#弗蘭克・鮑林#豪瑟沃斯#香港故宮文化博物館#Serakai Studio#香港
Add a comment ...Add a comment ...
更多Art & Living文章
專訪策展人郭瑛：展覽「保持在線：全球供應」中的舊世界與新世界
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處