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金箔護膚是視覺噱頭還是抗老神助攻？金澤流傳百年的「黃金美肌法」！
Skincare

金箔護膚是視覺噱頭還是抗老神助攻？金澤流傳百年的「黃金美肌法」！

Lazy Girl Beauty Hacks
Jessica CC
Lazy Girl Beauty Hacks

　　有留意《Lazy Girls》這個專欄的讀者，應該不難發現筆者較多到日本旅行，亦喜歡分享日本的美妝潮流。而數到我最喜愛的日本城市，首選一定是日本北陸的金澤市。我特別喜歡那種新舊融合的城市規劃，亦喜歡那清靜悠閒的節奏。

 

金箔護膚是視覺噱頭還是抗老神助攻？金澤流傳百年的「黃金美肌法」！

 

　　提起金澤，不得不提金箔，畢竟全日本98%以上的金箔都是在這裡生產，是無庸置疑的「金箔之都」。記得早前初夏，我漫步在金澤的東茶屋街，木造江戶建築帶有濃濃的古樸氣息。當時我一邊輕搖著金箔造的扇子，一邊吃著那一支打卡必備的金箔軟雪糕，看著它在日光下閃閃發光，可說是旅程中最治癒、最消暑的日常。

 

金箔護膚是視覺噱頭還是抗老神助攻？金澤流傳百年的「黃金美肌法」！

金箔護膚是視覺噱頭還是抗老神助攻？金澤流傳百年的「黃金美肌法」！

 

　　然而，逛完一輪紀念品店，除了看到不少金箔造的工藝品外，亦見到琳瑯滿目的金箔護膚品——由精華、面膜、指甲油、甚至是吸油面紙都一應俱全。當這種傳承百年的職人手工，變成我們每日塗抹在臉上的護膚品時，不禁引發好奇心：究竟金箔純粹是視覺上的綽頭，還是有實質的美顏功效？

 

金箔護膚是視覺噱頭還是抗老神助攻？金澤流傳百年的「黃金美肌法」！

金箔護膚是視覺噱頭還是抗老神助攻？金澤流傳百年的「黃金美肌法」！

 

　　翻查一下資料，發現金箔的確是有以下美容功效：

 

  • 抗氧化與抗衰老：金箔帶有微弱的負離子，與人體的天然生物電非常相近，有助中和自由基，減緩膠原蛋白流失。
  • 促進血液循環、去暗沉：黃金微粒有助刺激肌膚，促進微循環與新陳代謝，令面色看起來更紅潤、有光澤。
  • 導入作用：金箔本身雖然不能被皮膚直接吸收，但它是很好的導入工具，有助加強後續護膚成分的滲透力。
  • 消炎鎮靜：黃金自古以來便具備微弱的抗菌與消炎作用，對於穩定肌膚、修護皮膚屏障有一定幫助。

 

　　然而，在美容效率這個角度上，金箔不像維他命A醇（Retinol）或胜肽（Peptides）那種直接向細胞發出指令、刺激膠原蛋白增生的功能性成分。金箔的角色更像是一個助攻小幫手，透過提高皮膚的吸收率，讓其他抗老成分發揮更好的功效。

 

　　因此，如果想使用金箔的護膚品，推介金箔面膜及精華。因為黃金微粒會在皮膚表面反射出來，加上微電流促進面部微循環，敷完金箔面膜或塗抹金箔精華後，肌膚會即時變得透亮、有光澤，非常適合當作重要場合前的急救保養。

 

金箔護膚是視覺噱頭還是抗老神助攻？金澤流傳百年的「黃金美肌法」！

 

　　除此以外，亦推介購買金箔吸油面紙作為手信。在東茶屋街就有一間由金箔老字號品牌箔一開設的金箔吸油面紙專門店うつくしや（Utsukushiya）。

 

金箔護膚是視覺噱頭還是抗老神助攻？金澤流傳百年的「黃金美肌法」！

 

　　金箔吸油面紙源於製作金箔時用來夾住金屬的箔打紙。經過上千次敲打後，紙質變得極度細密，吸油力強之餘又不會破壞妝容。而最受歡迎的是「梅雅」金箔入吸油面紙，在吸油面紙中加入細碎金箔，用後令皮膚更有光澤感。

 

金箔護膚是視覺噱頭還是抗老神助攻？金澤流傳百年的「黃金美肌法」！

Tags:#2026春夏#美妝#skincare#SHIRO#春夏美妝#金箔#金箔吸油面紙
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