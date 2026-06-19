《一個部門的誕生》——為甚麼不能夠笑到最後？

在戲院大堂，等入場看《一個部門的誕生》，偶然在海報望見英文片名，原來是《Dog Day Evening》——應該是蛻變自1975年Sidney Lumet作品《Dog Day Afternoon》，香港片名《黃金萬兩》。

Al Pacino是主角Sonny，持械行劫銀行，被警方重重包圍，他惟有挾持人質。故事發展下去，不是槍戰爆破，反而是連場對話：Sonny和警方談條件，甚至跟作為人質的銀行職員閒話家常。

這個劫匪，竟然獲得群眾支持。

New Hollywood年代名作，電影沒有高舉某個單一議題，卻投射了上世紀70年代美國社會的躁動，而又兼具娛樂性。

啟發了爾冬陞，在1987年拍成《人民英雄》。一個通緝犯，只想打劫銀行搵點水腳方便著草，偏偏遇上兩個毫無經驗的賊，一場本應簡單的劫案，變成一場警匪對峙，同樣沒有槍戰爆破，反而變成一場人性鬧劇，好人壞人界線變得模糊，同時（簡單）反映了那個富庶年代隱藏的社會問題：種族問題、階級問題、青少年問題等等。

接近四十年後，《一個部門的誕生》借用了那宗真人真事持刀Cut台事件，放在一個類似《黃金萬兩》／《人民英雄》的Scenario，描繪了一班典型平凡香港人的眾生相。

電影不是單純在抽那件真人真事的水，而是嘗試借來說出一個社會同溫層互相剝削（而同時集體被剝削）的事實，裡頭每個人都（在不同程度上）可恨，但同時每個人都（在一定程度上）稱得上可憐，所以他們才能夠在那個挾持過程裡，漸漸放低彼此心中矛盾，槍口對外。

而那一個將Cut台變成挾持人質的青年，原來是個有夢想追但又持續夢碎的人。

對比近年某些（空有議題和人文關懷的）議題片，《一個部門的誕生》有話想說，又的確好笑，甚至可以當半齣荒誕喜劇來看——沒錯，只是半齣，我們注定不能笑到最後。

其實好想看見K仔得到最後勝利，讓我可以笑到最後——至少在電影裡，在一個心知肚明虛構的故事世界裡。

就好似《鎗火》那群萍水相逢江湖人，最後共創奇蹟，讓信仔死而復生。