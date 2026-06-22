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如何令出軌丈夫改變？單方面的努力，只會令人有更重的無力感
Love Philosophy

如何令出軌丈夫改變？單方面的努力，只會令人有更重的無力感

性治療師手記
古錦榮
性治療師手記

　　當你很努力改善，對方卻不願意改變，這可能是婚姻中感到最無力的時候。

 

　　「如果佢唔離開個女人，咁我點算？」她繼續說：「我應該同佢離婚，抑或繼續等落去。」

 

　　發現丈夫有婚外情後，曾經有一段時間，她幾乎每天都會問丈夫類似的問題：「你諗清楚想點未？」「你要我定要個女人？」「你幾時先肯離開佢？」「你咁做有冇諗過我？」

 

　　面對她的詰責，丈夫一言不發，她的憤怒、傷心、焦慮，全部都像被丟進大海。

 

　　「其實我都做咗好多改變，情緒控制到無咁容易喺佢面前爆，多咗搵朋友傾偈、做運動、做Facial，同埋我食嘢同瞓覺情況都改善咗。而家放咗工我都無咁早返屋企，反正咁早返去，自己一個人，好容易會亂諗嘢。」她停了一會後說：「但我嘅改善似乎無乜用，佢依然無話會離開嗰女人。」

 

　　她覺得自己努力改變，學懂照顧自己，甚至在他面前的情緒控制都改善了，但回頭一看，另一半態度依然，不願意溝通、不肯面對婚姻已經出現了的問題。

 

　　「好似無論我做乜嘢都無用，都係無辦法改變到佢。」她感到即使自己很努力，在婚姻中仍然有很大的無力感。

 

　　她的情況，在輔導室內我遇過不少，曾經也有人問過我：「如果對方唔改變，咁自己努力係咪仲有意義？」

 

　　原來有些痛苦，是我們過度將自己的幸福放在一個人身上。

 

　　只要他放棄婚外情，一切就會變好；只要他回頭，婚姻就有希望；只要他願意重建關係，幸福將會重來。

 

　　當你將人生幸福交給對方，但又發現沒有一個人能夠改變另一個人時，漸漸就會跌進一個「做乜嘢都無用」的困局，被重重無力感所束縛。當焦點長時間放在要對方改變，不但累壞自己，更會失卻生活方向。

 

　　如何減少內心的無力感？

 

　　把焦點拉回來，放在一些可以選擇的事上：可以選擇成長、可以選擇擴濶生活體現、可以重新釐定與對方的生活和情緒界線、可以照顧自己、可以活出自己價值……這都是自己可以控制的事。

 

　　這不是放棄，而是承認自己無法改變對方，認定每個人都要為自己的人生負責任。

 

　　更重要的是明白：婚姻不是一個人的成績表。

 

Tags:#兩性#情感關係#愛情#Love Philosophy#出軌#婚姻
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