中環Akira Back夢幻玻璃幕牆內的早午餐：AB Tuna Mini Taco、AB Wagyu Tartare，韓日融合藝術饗宴

中環The Henderson未竣工前，已經常經過，當時已覺得這座建築物建成後，一定非常矚目。The Henderson在2024年落成，成為中環地標建築，現在雖已成為舊話題，但這「巨型扭扭波」當中，仍然不斷有新鮮事帶來驚喜！早已去過38樓的Peridot酒吧，那杯榴槤雞尾酒仍讓人印象深刻。這次，在星期天來到5樓的Akira Back品嚐全新週末早午餐體驗，也是令人難忘！

以為更上一層樓才會有更美風景，事實是各有千秋。Peridot居高臨下，欣賞中環區高廈天際線。而Akira Back的曲線弧形落地玻璃窗外，是公園翠綠、都市景觀，配搭立法會大樓的特色建築輪廓，高度和角度也恰到好處。像幅畫，結合昔日與現在，繁華與悠閒。The Henderson被稱為「地標中的地標」，由知名建築事務所扎哈‧哈迪德設計，靈感來自洋紫荊含苞待放的形態，演繹出花蕾的層層結構。只是更多人聯想到扭扭波，也是好事，證明大家充滿童趣。最喜歡建築物內的無柱式開放布局，完美引入自然光外，視野更是開揚。

至於Akira Back餐廳內部由AB Concept等團隊操刀，踏進去，大理石地板上的幾何圖案、藝術裝置，加上主廚母親 Young Hee Back 的設計元素，整個空間既氣派又帶點戲劇感。最近 The Henderson 旗下的餐廳還包攬了2026 Prix Versailles世界最美餐廳的部分席位，Akira Back 身在其中，一點都不意外。

Akira Back於兩月前開始供應週末早午餐，每位$688 （兩位起，另收加一），還可加$388享兩小時香檳清酒無限暢飲。這份菜單完美體現了主廚 Akira Back 將韓國根源、日本精湛技法與美國式大膽創意融為一體的招牌風格。主廚Akira Back（本名 Sung Ook Back）生於首爾，15 歲移居美國科羅拉多，曾是專業單板滑雪運動員，參與極限運動電影。退役後將對速度與冒險的熱情轉化為廚藝，畢業於科羅拉多國際廚藝學校，融合韓日美風格，開創全球版圖。目前經營逾 27 間分店，遍佈巴黎、倫敦、杜拜、香港、新加坡等地，未來將拓展至羅馬、台北等，其中的Dosa by Akira Back更曾獲米芝蓮星。

早午餐以循序漸進的方式呈現，最大亮點是「共享」概念，每兩位挑三款前菜一起吃，之後再共享壽司、主菜和甜品。我和友人選了Galbi Short Rib “Ssam”、AB Tuna Mini Taco和AB Wagyu Tartare。Galbi那道牛仔骨慢煮48小時，軟嫩入味，配自家陳年泡菜和包飯醬，一口包起來，韓式家常的濃郁香氣立刻湧上心頭。這味道大概就是主廚Akira Back對首爾母親廚房的遙遠致敬吧！

AB Tuna Mini Taco 以迷你脆taco殼作為基底，內裏填入新鮮優質的吞拿魚，細嫩鮮甜。加上青紫菜蒜泥蛋黃醬和辣吞拿魚醬，帶來海洋的清新香氣，增添一份日式海藻的幽香，又注入韓式大膽辣香，層次極之豐富。而Wagyu Tartare則用豐水梨平衡和牛油花，加上韓式醬油，甜鹹交織。

接下來的Seafood Live Trolley充滿儀式感，員工將海鮮餐車推到席前，以3克的魚子醬配上紫菜米餅和蟶子刺身，體驗奢華。魚子醬配上紫菜米餅爆發海洋鮮味，而蟶子刺身Razor Clam Ceviche，配以清新明亮的柚子胡椒油醋汁，酸香提鮮。點綴海藻赤身與金奇異果，帶來滑嫩口感與自然果甜，清爽優雅。

可以無限添加的Nigiri手工醋飯糰，也是我期待的料理。真幸運，這天的Chef’s weekly selection of Nigiri就是招牌的Pop Rockin’（帝王蟹加爆炸糖）口味。Pop Rockin’的爆炸糖真的融在口不融在濕潤的飯糰中，十分神奇。飯糰入口後，爆炸糖輕輕在舌上「炸」開，那力度恰度溫柔，令人童心大發。甜甜的味道，也提升蟹肉鮮味。整個組合，令人好想再三回味！

主菜選了Mediterranean Branzino和Australian Lamb Chop，先要一讚，就是份量很慷慨。地中海鱸魚經過炭火高溫烤製，外皮金黃酥脆，鎖住魚肉的鮮嫩多汁，帶有迷人的煙燻香氣。澳羊架也是烤得火候精準，外層帶焦香，中間軟嫩，肉汁豐盈，鮮香微羶而不過份濃重，一流！

甜品選了Chocolate Mille Feuille，以櫻花煎茶和伯爵茶雪糕翻新經典。賣相好像呼應著建築，充滿藝感。以千層酥為骨架，層層夾入濃郁絲滑的朱古力慕斯與脆片。中央點綴櫻花煎茶凍旁邊搭配伯爵茶雪糕，茶香濃郁帶有佛手柑的柑橘清新，大廚把味道也化為藝。那天剛好陽光充足，慢慢享受這頓brunch，兩小時在愜意中過去，不枉這假日。

Akira Back

地址：中環美利道2號The Henderson 5樓

電話：9733 8988

營業時間：星期一至日 12nn-9:30pm