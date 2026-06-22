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中環Akira Back夢幻玻璃幕牆內的早午餐：AB Tuna Mini Taco、AB Wagyu Tartare，韓日融合藝術饗宴
Dining

中環Akira Back夢幻玻璃幕牆內的早午餐：AB Tuna Mini Taco、AB Wagyu Tartare，韓日融合藝術饗宴

Yan Can Taste
Yan Chung
Yan Can Taste

　　中環The Henderson未竣工前，已經常經過，當時已覺得這座建築物建成後，一定非常矚目。The Henderson在2024年落成，成為中環地標建築，現在雖已成為舊話題，但這「巨型扭扭波」當中，仍然不斷有新鮮事帶來驚喜！早已去過38樓的Peridot酒吧，那杯榴槤雞尾酒仍讓人印象深刻。這次，在星期天來到5樓的Akira Back品嚐全新週末早午餐體驗，也是令人難忘！

 

中環Akira Back夢幻玻璃幕牆內的早午餐：AB Tuna Mini Taco、AB Wagyu Tartare，韓日融合藝術饗宴

Akira Back的門口也充滿藝感

 

　　以為更上一層樓才會有更美風景，事實是各有千秋。Peridot居高臨下，欣賞中環區高廈天際線。而Akira Back的曲線弧形落地玻璃窗外，是公園翠綠、都市景觀，配搭立法會大樓的特色建築輪廓，高度和角度也恰到好處。像幅畫，結合昔日與現在，繁華與悠閒。The Henderson被稱為「地標中的地標」，由知名建築事務所扎哈‧哈迪德設計，靈感來自洋紫荊含苞待放的形態，演繹出花蕾的層層結構。只是更多人聯想到扭扭波，也是好事，證明大家充滿童趣。最喜歡建築物內的無柱式開放布局，完美引入自然光外，視野更是開揚。

 

中環Akira Back夢幻玻璃幕牆內的早午餐：AB Tuna Mini Taco、AB Wagyu Tartare，韓日融合藝術饗宴

中環Akira Back夢幻玻璃幕牆內的早午餐：AB Tuna Mini Taco、AB Wagyu Tartare，韓日融合藝術饗宴

餐廳整個空間既氣派又帶點戲劇感

 

　　至於Akira Back餐廳內部由AB Concept等團隊操刀，踏進去，大理石地板上的幾何圖案、藝術裝置，加上主廚母親 Young Hee Back 的設計元素，整個空間既氣派又帶點戲劇感。最近 The Henderson 旗下的餐廳還包攬了2026 Prix Versailles世界最美餐廳的部分席位，Akira Back 身在其中，一點都不意外。

 

中環Akira Back夢幻玻璃幕牆內的早午餐：AB Tuna Mini Taco、AB Wagyu Tartare，韓日融合藝術饗宴

中環Akira Back夢幻玻璃幕牆內的早午餐：AB Tuna Mini Taco、AB Wagyu Tartare，韓日融合藝術饗宴

喜歡建築物內的無柱式開放布局

 

　　Akira Back於兩月前開始供應週末早午餐，每位$688 （兩位起，另收加一），還可加$388享兩小時香檳清酒無限暢飲。這份菜單完美體現了主廚 Akira Back 將韓國根源、日本精湛技法與美國式大膽創意融為一體的招牌風格。主廚Akira Back（本名 Sung Ook Back）生於首爾，15 歲移居美國科羅拉多，曾是專業單板滑雪運動員，參與極限運動電影。退役後將對速度與冒險的熱情轉化為廚藝，畢業於科羅拉多國際廚藝學校，融合韓日美風格，開創全球版圖。目前經營逾 27 間分店，遍佈巴黎、倫敦、杜拜、香港、新加坡等地，未來將拓展至羅馬、台北等，其中的Dosa by Akira Back更曾獲米芝蓮星。

 

中環Akira Back夢幻玻璃幕牆內的早午餐：AB Tuna Mini Taco、AB Wagyu Tartare，韓日融合藝術饗宴

Akira Back也是大膽又喜愛玩味

 

　　早午餐以循序漸進的方式呈現，最大亮點是「共享」概念，每兩位挑三款前菜一起吃，之後再共享壽司、主菜和甜品。我和友人選了Galbi Short Rib “Ssam”、AB Tuna Mini Taco和AB Wagyu Tartare。Galbi那道牛仔骨慢煮48小時，軟嫩入味，配自家陳年泡菜和包飯醬，一口包起來，韓式家常的濃郁香氣立刻湧上心頭。這味道大概就是主廚Akira Back對首爾母親廚房的遙遠致敬吧！

 

中環Akira Back夢幻玻璃幕牆內的早午餐：AB Tuna Mini Taco、AB Wagyu Tartare，韓日融合藝術饗宴

Galbi Short Rib “Ssam”

 

　　AB Tuna Mini Taco 以迷你脆taco殼作為基底，內裏填入新鮮優質的吞拿魚，細嫩鮮甜。加上青紫菜蒜泥蛋黃醬和辣吞拿魚醬，帶來海洋的清新香氣，增添一份日式海藻的幽香，又注入韓式大膽辣香，層次極之豐富。而Wagyu Tartare則用豐水梨平衡和牛油花，加上韓式醬油，甜鹹交織。

 

中環Akira Back夢幻玻璃幕牆內的早午餐：AB Tuna Mini Taco、AB Wagyu Tartare，韓日融合藝術饗宴

中環Akira Back夢幻玻璃幕牆內的早午餐：AB Tuna Mini Taco、AB Wagyu Tartare，韓日融合藝術饗宴

AB Tuna Mini Taco

 

中環Akira Back夢幻玻璃幕牆內的早午餐：AB Tuna Mini Taco、AB Wagyu Tartare，韓日融合藝術饗宴

AB Wagyu Tartare

 

　　接下來的Seafood Live Trolley充滿儀式感，員工將海鮮餐車推到席前，以3克的魚子醬配上紫菜米餅和蟶子刺身，體驗奢華。魚子醬配上紫菜米餅爆發海洋鮮味，而蟶子刺身Razor Clam Ceviche，配以清新明亮的柚子胡椒油醋汁，酸香提鮮。點綴海藻赤身與金奇異果，帶來滑嫩口感與自然果甜，清爽優雅。

 

中環Akira Back夢幻玻璃幕牆內的早午餐：AB Tuna Mini Taco、AB Wagyu Tartare，韓日融合藝術饗宴

中環Akira Back夢幻玻璃幕牆內的早午餐：AB Tuna Mini Taco、AB Wagyu Tartare，韓日融合藝術饗宴

中環Akira Back夢幻玻璃幕牆內的早午餐：AB Tuna Mini Taco、AB Wagyu Tartare，韓日融合藝術饗宴

Seafood Live Trolley

 

中環Akira Back夢幻玻璃幕牆內的早午餐：AB Tuna Mini Taco、AB Wagyu Tartare，韓日融合藝術饗宴

魚子醬配上紫菜米餅

 

中環Akira Back夢幻玻璃幕牆內的早午餐：AB Tuna Mini Taco、AB Wagyu Tartare，韓日融合藝術饗宴

Razor Clam Ceviche

 

　　可以無限添加的Nigiri手工醋飯糰，也是我期待的料理。真幸運，這天的Chef’s weekly selection of Nigiri就是招牌的Pop Rockin’（帝王蟹加爆炸糖）口味。Pop Rockin’的爆炸糖真的融在口不融在濕潤的飯糰中，十分神奇。飯糰入口後，爆炸糖輕輕在舌上「炸」開，那力度恰度溫柔，令人童心大發。甜甜的味道，也提升蟹肉鮮味。整個組合，令人好想再三回味！

 

中環Akira Back夢幻玻璃幕牆內的早午餐：AB Tuna Mini Taco、AB Wagyu Tartare，韓日融合藝術饗宴

Pop Rockin’ Nigiri

 

　　主菜選了Mediterranean Branzino和Australian Lamb Chop，先要一讚，就是份量很慷慨。地中海鱸魚經過炭火高溫烤製，外皮金黃酥脆，鎖住魚肉的鮮嫩多汁，帶有迷人的煙燻香氣。澳羊架也是烤得火候精準，外層帶焦香，中間軟嫩，肉汁豐盈，鮮香微羶而不過份濃重，一流！

 

中環Akira Back夢幻玻璃幕牆內的早午餐：AB Tuna Mini Taco、AB Wagyu Tartare，韓日融合藝術饗宴

Mediterranean Branzino

 

中環Akira Back夢幻玻璃幕牆內的早午餐：AB Tuna Mini Taco、AB Wagyu Tartare，韓日融合藝術饗宴

Australian Lamb Chop

 

　　甜品選了Chocolate Mille Feuille，以櫻花煎茶和伯爵茶雪糕翻新經典。賣相好像呼應著建築，充滿藝感。以千層酥為骨架，層層夾入濃郁絲滑的朱古力慕斯與脆片。中央點綴櫻花煎茶凍旁邊搭配伯爵茶雪糕，茶香濃郁帶有佛手柑的柑橘清新，大廚把味道也化為藝。那天剛好陽光充足，慢慢享受這頓brunch，兩小時在愜意中過去，不枉這假日。

 

中環Akira Back夢幻玻璃幕牆內的早午餐：AB Tuna Mini Taco、AB Wagyu Tartare，韓日融合藝術饗宴

Chocolate Mille Feuille

 

Akira Back

地址：中環美利道2號The Henderson 5樓

電話：9733 8988

營業時間：星期一至日 12nn-9:30pm

 

Tags:#香港#美食地圖#Dining#中環#Akira Back
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