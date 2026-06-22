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時差導致渾渾噩噩？芳療師教你植物精油重啟生理時鐘，告別時差腦霧！
Body Care & Hair

時差導致渾渾噩噩？芳療師教你植物精油重啟生理時鐘，告別時差腦霧！

美麗同頻
Peggy Wong
美麗同頻

　　剛從歐洲返港，由歐洲回程屬於西向東飛，比去程更難熬，跨越不同地區的時差令生理時鐘被迫縮短好幾個小時，腦袋尤如千斤重，彷彿披上了一層紗，這種令人無法思考的「腦霧感」嚴重影響工作效率。這個狀態的我還要趕專欄，幸好有天然精油的輔助，精油中的植物分子透過嗅覺系統直達大腦，向大腦發出訊號，重新校正混亂的生理時鐘，是大腦最天然、最快速的「開機」工具。

 

日間精油對抗腦霧感

 

　　當外出公幹或享受假期，抵達目的地迎來耀眼的陽光，感官卻不爭氣未能跟上，依舊停留在出發地的深夜時，我推薦使用能夠刺激中樞神經、帶來清新提神感的「日間精油」來喚醒腦袋。

 

　　1.    歐薄荷(Peppermint)：含有豐富的薄荷醇（Menthol），能瞬間提神醒腦。歐薄荷的強勁氣味帶有冰涼感，不僅能掃走睡意，還能有效緩解因乘搭長途機、氣壓變化引致的偏頭痛，與舟車勞頓後的噁心感。

 

　　2.    迷迭香(Rosemary)：被譽為「記憶之草」，能活化大腦思考、提高專注力。若因時差出現思緒卡關、反應遲鈍的「腦霧（Brain fog）」症狀時，迷迭香正可成為最有效的天然多巴胺激勵劑。

 

　　3.    葡萄柚與檸檬(Grapefruit / Lemon)：柑橘類精油帶有滿滿的陽光能量，清甜微酸的氣味能刺激大腦分泌愉悅因子，提振低落的情緒，更有助大腦感知「白天已經來臨」，進而調節褪黑激素的分泌節律。

 

DIY提神滾珠瓶　隨時為大腦重新開機

 

　　想隨時隨地擺脫腦霧困擾？我建議利用基礎植物油（如延展性佳的荷荷巴油或滋潤的甜杏仁油）自行調配「清醒配方」，調配方法並不複雜，只需在10ml的植物油基底中，加入以下的黃金比例（約3%的安全美膚濃度）：

 

歐薄荷2滴+迷迭香1滴+葡萄柚3滴

 

　　最後將調配好的複方油裝入滾珠瓶，隨身攜帶。每當感到精神萎靡、腦袋昏沉、睡意襲來時，滾珠瓶就大派用場，可以即時為大腦重新開機。我會建議大範圍塗抹於雙手、人中、太陽穴、耳後以及後頸處，接著將雙手合十揉搓，罩住口鼻深深吸氣三次，讓薄荷的冰涼、迷迭香的純淨與葡萄柚的陽光氣息直達顱內，驅散大腦迷霧，讓原本迷迷糊糊的腦袋瞬間亮起來。

 

　　下次長途旅行或公幹回來，不用再單靠黑咖啡提神硬撐了，就讓大自然的植物香氣成為最優雅、高效的時差調解員，喚醒昏沉的腦袋，為大腦補充能量。

 

時差導致渾渾噩噩？芳療師教你植物精油重啟生理時鐘，告別時差腦霧！

當迷迭香的草本沉穩，碰上檸檬的酸甜明亮。這是大自然留給午後、最治癒的提神公式。

 

Tags:#Beauty hacks#肌膚#提神#Skincare#植物精油
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