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惡搞的技術：《搞乜鬼奪命雜作》當偽低俗遇上政治正確的碎片時代
Movie & Drama

惡搞的技術：《搞乜鬼奪命雜作》當偽低俗遇上政治正確的碎片時代

電影寓言
朱相楠
電影寓言

　　《搞乜鬼奪命雜作》（Scary Movie 6）果然是「速食電影」，節奏飛快地堆砌流行元素，但勝在夠時興，毫無包袱。本片開頭，角色已打破第四面牆，直言大家別用手機訊息敘事，因為這齣戲的受眾不識字。這設定先奠定了本系列後設電影的調性，同時也向觀眾喊話：若從電影找尊嚴，肯定走錯地方。尤其是這類褻玩次文化的電影堪稱久違，諸多山寨系列，命名不外乎針對某個熱門類型片，比方說「派對電影」顯然揶揄愛情喜劇；甚麼「青春電影」，繞不開校園電影中的性啟蒙。還有「史詩電影」，最具商業價值的「斯巴達克斯（Spartacus）」往往被惡搞。《搞乜鬼奪命雜作》則嘲弄恐怖電影，繼續是二次創作的惡趣味。所以我們迎來背景的過山車說翻就翻，生死都是笑話的種種場面。雖然別的電影講求戲劇主軸，旁支一律刪走；但《搞乜鬼奪命雜作》開宗明義是鬼扯，純粹用細節和致敬進行大亂鬥。

 

惡搞的技術：《搞乜鬼奪命雜作》當偽低俗遇上政治正確的碎片時代

《搞乜鬼奪命雜作》前中後景都在搞怪。（電影劇照）

 

　　當然，凡事有因，《奪命狂呼》（Scream）的砍殺形象是禍亂之源。這禍亂說來就來，有時非常俗套地混入後巷，卻打不過紐約街頭的兄弟姊妹。但需要命案，推進進度，戰力又飆升。就算掌握局面，必須被閒人嘲弄，說來當反派根本是苦差事。其中結構次要、一眼就驚嚇或逗笑的橋段之多，簡直是亂槍打鳥，觀眾若有幸看過出處，固然會為之所動。別看這齣戲賣弄話題，找個放下架子、密集輸出情境，搞怪之餘又要大眾跟得上的編劇，實在吃力。尤其本片橫跨的嘲弄對象如此新穎，從《魅笑》（Smile）的微笑病毒，到疫情焦慮的滯留。以及中段黑人網紅吸大麻時目眩神迷，見到 K-pop 女團的客串，讓人熱血沸騰。《完美物質》（The Substance）從王爾德小說蛻變到影展電影，再打進主流，然後變出愛潑斯坦的醜聞檔案，實在是時勢催人，滿滿的潮流誠意。最後自家演員爭著扛大旗，互相廝殺，風格比較粉絲向。所謂的反轉只強調混亂，變來變去，「誰是真兇」之問，早已淹沒在大量的笑料中。期間最引人入勝，莫過於戲弄《殺神》（John Wick）因一隻狗而屠一座城的幹勁。全片其他噱頭，包括聖誔老人成了《劊樂小丑》（Terrifier）開心派斷肢，叫孩子們粗口橫飛、《訪 ‧ 嚇》(Get Out)那般身陷沙發、《凶器》（Weapons）的詭異兒童，被車撞飛告終。無非是 A 類片（A Lister）和 B 級片混搭，呈現上近乎後者。

 

惡搞的技術：《搞乜鬼奪命雜作》當偽低俗遇上政治正確的碎片時代

《完美物質》（The Substance）不被幸免。（電影劇照）

 

　　但有一說一，《搞乜鬼奪命雜作》的系列續命，，和回頭看八九十年代較為正統的諷刺電影相比，兩者的新鮮感不在同一檔次。縱使那些陳年舊作同樣無厘頭，上演各種低俗和脫線的反差，可能那個年代的產物本身已變為稀奇，加以戲謔呈現，反而是相當輕鬆的傳承。譬如當年荷里活的歌舞片盛世，至今華人導演難以沾邊，是因為文化不同。換作美國的大環境，《烏龍大機密》（Top Secret!）就挪用貓王的氣概，好好地復刻片種特色。有段酒吧熱舞，先不論後現代解構，那種肢體活力，形式上格外陶醉。同樣對應貓王，《搞乜鬼奪命雜作》則利用教會崇拜對比齷齪行為，但求寬恕，拉下面子，誇飾人的劣根性，自然是喜劇所為。但諷刺度和風格化的把戲已不是重點。《烏龍大機密》更諷刺時弊，以冷戰與核武威脅，揭開官僚體制下種種弄權和猜忌，政治意味透進了娛樂性，亦是當初時局的一次過火搬演。當年的想像力原創，且看人體像陶瓷或模型般碎開；來到《搞乜鬼奪命雜作》，最大程度的藐視，則在於挑剔「政治正確」。當各個政黨的刻板印象、個人性取態被過分強調，和現實中美國進步派的選角爭議如出一轍。說《搞乜鬼奪命雜作》不太乖巧，是物以稀為貴的道理。但論到嘲笑的厚度和技藝，我們這碎片化的一代，只流於打嘴砲了。

 

惡搞的技術：《搞乜鬼奪命雜作》當偽低俗遇上政治正確的碎片時代

《搞乜鬼奪命雜作》政治不正確。（電影劇照）

 

Tags:#搞乜鬼奪命雜作#流行文化#惡搞電影#ScaryMovie6
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