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ARMY必看：無痛入手 BTS 金泰亨、田柾國同款時尚單品
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ARMY必看：無痛入手 BTS 金泰亨、田柾國同款時尚單品

先行入手
Onki Chan
先行入手

　　看到 BTS 的大牌代言， ARMY 的銀包又在流淚了嗎？今次特意找來金泰亨、田柾國超親民的同款時尚單品，從千元戶外服飾、百元手織飾品，到細節感滿滿的聯乘牛仔褲，大家一齊無痛入手男神同款！

　　每次打開 IG、Threads，是不是都有一種被 BTS（防彈少年團）的代言照全方位轟炸的感覺？從 Bottega Veneta、Gucci 到 Tiffany、CELINE，防彈七子簡直是要把全球一線精品代言強勢包攬。看著自家 oppa 的華麗穿搭，老實說，身為 ARMY 只能一邊瘋狂儲存高清圖，一邊看著微薄的存款而嘆氣。緊貼本命、追隨偶像的時尚步伐，難道注定是場遙不可及的奢望嗎？

 

ARMY必看：無痛入手 BTS 金泰亨、田柾國同款時尚單品

Source/Snow Peak、Calvin Klein

 

　　ARMY 先不要絕望！想要擁有 BTS 的同款時尚，只要精明入手，其實不需要銀包大出血，亦可以無痛跟上男神們的時尚步伐。隊中的代言王 V（金泰亨）最近為日本戶外品牌 Snow Peak Apparel 演繹的 2026 春夏「Light Moment with V」系列，宣傳照看得全體 ARMY 滿心歡喜！系列中的插畫 T 恤及口袋短褲，不單止不挑身材、極易配搭，最最最重要的一點：是這個系列的價格比起動輒幾萬元的精品大牌親民太多，絕對是今年必收的寶藏單品。若只想買一件具有代表性的精緻飾品，那 V 手上出鏡率極高、經常配戴的編織手繩，絕對是首選！這條手繩來自韓國手工飾品品牌 ccnmade，這個韓國本土小品牌由職人純手工製作，價格極之平易近人，部分商品的收益會捐出作慈善用途，戴上身連心靈都被治癒了。

 

ARMY必看：無痛入手 BTS 金泰亨、田柾國同款時尚單品

Snow Peak Sorona Crayon Tee KRW59,000

Source/Snow Peak

 

ARMY必看：無痛入手 BTS 金泰亨、田柾國同款時尚單品

Snow Peak Mist Chelsea雨靴 KRW149,000

Source/Snow Peak

 

ARMY必看：無痛入手 BTS 金泰亨、田柾國同款時尚單品

Snow Peak Cordura 輕便遮陽帽KRW79,000

Source/Snow Peak

 

ARMY必看：無痛入手 BTS 金泰亨、田柾國同款時尚單品

Source/Snow Peak

 

ARMY必看：無痛入手 BTS 金泰亨、田柾國同款時尚單品

Source/Snow Peak

 

ARMY必看：無痛入手 BTS 金泰亨、田柾國同款時尚單品

Source/Snow Peak

 

　　至於喜歡「黃金忙內」Jungkook（田柾國）的阿米，目光請鎖定他與 Calvin Klein 的首個聯乘系列 「Jung Kook for Calvin Klein」！早自 2023 年起就擔任 CK 全球品牌大使的他，這次更親自參與了整個聯乘系列的設計，全系列推出約 20 件單品，部分服飾還巧妙融入了他標誌性的紋身圖案元素，細節控看了絕對會瘋狂！當中首推 90s 直腳牛仔褲，剪裁完美迎合了當下大熱的復古熱潮。結果新系列才剛開賣，網上不少人氣款式就已瞬間被秒殺。穿上這系列服飾，感覺就像將主唱大人的專屬印記穿在身上，ARMY真的很不心動！

 

ARMY必看：無痛入手 BTS 金泰亨、田柾國同款時尚單品

ccnmade Thin Single Original Necklace KRW58,000

Source/ccnmade

 

ARMY必看：無痛入手 BTS 金泰亨、田柾國同款時尚單品

ccnmade DEAR HEART. REDKRW15,000

Source/ccnmade

 

ARMY必看：無痛入手 BTS 金泰亨、田柾國同款時尚單品

ccnmade Gookhwa Silver Ring KRW16,000

Source/ccnmade

 

ARMY必看：無痛入手 BTS 金泰亨、田柾國同款時尚單品

Jung Kook for Calvin Klein 90s Straight Jeans HKD1,690、90s 牛仔外套 HKD1,990

Source/Calvin Klein

 

ARMY必看：無痛入手 BTS 金泰亨、田柾國同款時尚單品

Jung Kook for Calvin Klein Monologo T-Shirt HKD650 、皮革賽車外套 HKD 4,990)

Source/Calvin Klein

 

ARMY必看：無痛入手 BTS 金泰亨、田柾國同款時尚單品

Jung Kook for Calvin Klein 90s 牛仔外套 HKD1,990

Source/Calvin Klein

 

查詢：Calvin KleinSnow Peakccnmade

 

Tags:#防彈少年團#金泰亨#田柾國#Calvin Klein#Snow Peak#ccnmade#ShoppingGuide#TrendingItems#Fashion#掃貨#潮流趨勢#韓國#BTS#V#JUNGKOOK
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