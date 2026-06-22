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夏日保養提案：Caudalie葡萄籽淨化抗痘精華、NONFICTION全新護髮精華噴霧、Chantecaille五月玫瑰花妍露，由頭到腳的精緻呵護！
Skincare
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夏日保養提案：Caudalie葡萄籽淨化抗痘精華、NONFICTION全新護髮精華噴霧、Chantecaille五月玫瑰花妍露，由頭到腳的精緻呵護！

TEXT:Angel SPHOTO:官方圖片

　　夏日天氣總是讓人懶洋洋，但護膚程序可不能偷懶！要在潮濕悶熱的香港養成好肌膚，絕對是一門學問。今期就讓 DIVA 編輯部為大家推介幾款新登場的護膚好物，讓大家在炎炎夏日下，肌膚依然能保持容光煥發。

 

#1 Caudalie葡萄籽淨化抗痘精華

 

夏日保養提案：Caudalie葡萄籽淨化抗痘精華、NONFICTION全新護髮精華噴霧、Chantecaille五月玫瑰花妍露，，由頭到腳的精緻呵護！

 

　　夏天天氣酷熱，總會讓人想來一口冰凍飲品配油炸食物，縱情過後最麻煩的就是痘痘找上門！今年 Caudalie 推出全新升級版皇牌葡萄籽淨化抗痘精華，相信大家也了解，Caudalie 向來主打溫和配方，不論任何膚質使用都沒有負擔。這款抗痘精華質地水潤不黏膩，即使在潮濕天氣下使用，肌膚也不會有絲毫沉重侷促感。配合潔面啫喱、爽膚水和保濕霜一起使用，即可改善暗瘡困擾，平衡水油，與討厭的痘痘說再見！

 

夏日保養提案：Caudalie葡萄籽淨化抗痘精華、NONFICTION全新護髮精華噴霧、Chantecaille五月玫瑰花妍露，，由頭到腳的精緻呵護！

葡萄籽淨化抗痘精華HK$340/30ml

 

夏日保養提案：Caudalie葡萄籽淨化抗痘精華、NONFICTION全新護髮精華噴霧、Chantecaille五月玫瑰花妍露，，由頭到腳的精緻呵護！

 

查詢/購買：Caudalie

 

#2 Chantecaille 五月玫瑰花妍露

 

夏日保養提案：Caudalie葡萄籽淨化抗痘精華、NONFICTION全新護髮精華噴霧、Chantecaille五月玫瑰花妍露，，由頭到腳的精緻呵護！

 

　　對於敏感肌的編者而言，最怕的不是產品刺激，而是過於濃郁的香氣，因為很多時候，化學香精往往就是引發敏感的元兇。不過，Chantecaille 五月玫瑰系列中的五月玫瑰花妍露，倒為各位敏感肌讀者提供了一個安心之選！當中的花瓣皆於法國新鮮採摘，更富含維他命 C 與抗氧化成分，在深層保濕與舒緩肌膚之餘，更兼具美白功效，讓肌膚提亮，隨時展現水潤光澤！這個夏日，不妨為自己的護膚程序增添這股清新的花妍氣息。

 

夏日保養提案：Caudalie葡萄籽淨化抗痘精華、NONFICTION全新護髮精華噴霧、Chantecaille五月玫瑰花妍露，，由頭到腳的精緻呵護！

Chantecaille  五月玫瑰花妍露旅行裝 $420/ 45 ml

 

查詢/購買：Chantecaille

 

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Tags:#美妝#2026#2026春夏#Editor’s Pick#春夏美妝#NEROLI DREAM#Nonfiction#Chantecaille#Caudalie#Skincare#護髮#精華
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