感受東倫敦優雅一面！星期日限定的 Columbia Road 尋花記

相比起喧鬧的倫敦市中心以及充斥奢華氛圍的西區，東倫敦的確有比較多「hidden gem」讓人慢慢發掘。然而，這些地段不為旅客所認識的最主要原因，大多數是交通配套與營業時間的關係，只能供當地居民「享用」，例如這個非常悠閒慢活的 Columbia Road Flower Market。

位於 Bethnal Green 的這條 Columbia Road，地理上跟 Shoreditch 及 Brick Lane 僅有半小時步行距離。可是，這裏的商店及花市均只限於每逢星期日早上至下午 4 時營業。也許正因如此，Columbia Road 能夠保持到倫敦人的優雅生活感，比起 Brick Lane 少了一份街頭味道，整體市容亦差天共地。

星期日早上 8am 開始，這裏會排滿一整條街的花農檔攤，沿路可見不少途人拿著一束束鮮花走在路上。這不止是約會送禮，個人認為在到朋友家聚飯前，來這裏買束花也剛剛好；5pm 收檔前，現場更會全部特價發售。雖然這裏的花卉不比超市便宜，但勝在種類繁多、款式精緻，算起來還是比香港的花店便宜一截，很多英國人均有送花的日常習慣。

然而，除了滿街花檔，這裏的商店亦是一大重點。形形色色的瓷器、家品、香水、古董以至手工藝品，多得不能盡錄，全部由店面外觀到產品陳設均散發著獨特品味。能夠在這條街設店的商戶似乎都有著一定質素，美感彷彿與生俱來。逛過街後，於酒吧的露天座位享受一杯 Aperol Spritz 或者咖啡，就最完滿不過。

這條街尚有幾間高質素的服裝店，比方說是日本設計、英國製造的 Colenimo，以及販售天橋品牌古著的 Vout，給人一種臥虎藏龍的感覺，大大刺激購物衝動。而且它們均傾向以少量製作的精品模式經營，或者是經過精心策劃的選物店（Select Shop），儘管貨品不多，卻誠意滿滿。

最後，千萬不要錯過這個小路口，裏面隱藏著一個庭園，聚集了幾間小店，以及酒吧餐廳、石像店與一間相當厲害的黑膠店。若果腸胃好的話，還可試試街邊即開的生蠔，坐在路邊享用，感覺確實非常「raw」。

雖然 Bethnal Green 好逛的地方不算多，主角很可能就只有 Columbia Road 這條街，但筆者還是強烈推介這個不可多得的旅遊體驗。