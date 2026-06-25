老錢風天花板：靠領呔起家的 Ralph Lauren 如何完美逆襲?! 2027春夏男裝顛覆傳統

近年全球時裝界掀起一場無聲革命。那股由社交媒體推波助瀾的「老錢風」（Old Money）鋪天蓋地而來，叫不少一味靠大 Logo、玩 Gimmick 的品牌始料不及。然而，在這場品味大洗牌中的大贏家，莫過於一度被時尚圈邊緣化、甚至質疑其風光不再的美國傳統品牌 Ralph Lauren。

事實上，根據近期發布的 2026 年財政報告，品牌全年營收破天荒超越 80 億美元。換言之，這個數字絕非盲目開舖或狂出聯乘企劃的功勞，而是品牌花了足足十年時間，有意識地進行的一場「信用修復工程」。從昔日走進 Outlets 隨處可見、身價暴跌的過季促銷死貨，到今天連最挑剔的中產與潮流指標的 Gen Z 都心甘情願購買當季正價單品， Ralph Lauren 用時間證明了一件事：當大眾開始厭倦刻意經營、流於表面的浮誇「土豪感」，那種不費吹灰之力的內斂與自在感，才是最耐看的 OOTD 終極密碼。

置之死地而後生！

回溯 2015 至 2018 年間，Ralph Lauren 曾陷入一段漫長且面目模糊的低迷期。當時，大幅度的折扣清倉與散貨場，佔據了品牌整體銷售額的半壁江山。曾經的身分象徵，竟淪為一年四季都在減價的代名詞，其命運與同為美式時尚巨頭的 Coach 如出一轍——如今亦同樣成功翻身。

減價無疑是刺激短期營業額的止痛藥，然而長遠而言，卻是品牌定價能力與渴望度的慢性毒藥。當大家都習慣了以六折、七折入手，誰還願意當「水魚」付正價？幸好，現任行政總裁 Patrice Louvet 於 2017 年接掌後痛定思痛，推行了大刀闊斧的「Next Great Chapter」戰略計畫。重新建立品牌價值，要讓大家心甘情願用正價「埋單」。

首先，系統性地減少對 Outlets 的依賴，大幅削減零售促銷頻率，甚至主動收回低質素的批發主導權，將重心移回高級專門店與自家官網。這場逆向操作看似把生意往外推，實則成功拉高了 AUR（Average Unit Retail，每件商品平均售價）——這正是時裝界用來判斷品牌是否真正步入正軌的關鍵指標。加上近年全球消費模式的轉變，消費者購物時變得極度審慎，更傾向於投資一些更有質感的單品，多於一些只穿一季便過時又或是品質差的快時尚單品。Ralph Lauren 正正反映出其「寧缺勿濫、貴精不貴多」的策略相當成功。在剛過去的財政年度中，女裝、外套與手袋系列全線錄得超過兩成的增長。物以罕為貴，反而是最賺錢的生意。

一條領呔砌出的帝國

今天大家眼中的殿堂級品牌，背後其實是一個不折不扣的「美國夢」奮鬥史。創辦人 Ralph Lauren 先生並非出身名門，1960 年代他只是紐約一名普通的領呔售貨員。當時市面上的男士領呔普遍窄少且色調沉悶，他卻反其道而行，大膽設計出寬闊、色彩斑斕且用料講究的精品領呔，瞬間在 Bloomingdale's 等高級百貨公司掀起搶購潮。

1972 年，他正式推出極具指標性的 Polo Shirt 系列，並以 24 種鮮明色彩與乾淨俐落的剪裁，將源自英國貴族的馬球運動（Polo）基因徹底融入美式便服之中。品牌最紅的年代，莫過於 80 至 90 年代，當其時，這匹小馬幾乎征服了全球 Yuppies 與「Old Money」的上流 Dress Code。

對七、八十後而言，Ralph Lauren 承載了他們的集體潮流回憶。回想 90 年代中學生與大專生時代，若身上沒有一兩件 Polo 單品，便代表「唔夠潮」。當時「Hit 到爆」的返學三寶：必定是那對腳踝刺有小馬 Logo 的 Polo 襪、V 領冷衫，以及到現在的中古市場依然極具人氣的經典綠色格仔配馬毛刷掛飾的手袋。雖然這個由 PVC 皮革拼接、帶有強烈英倫與美式學院風的袋款系列已於 1999 年停產，但在今時今日的古著界，其 Camera Bag、水桶袋及奶粉袋（Tote Bag）依然是這一代文青遍尋不獲的寶物。

再者，在被譽為當代「老錢風」（Old Money）與「靜奢風」（Quiet Luxury）天花板 Sofia Richie 的加持、名模 Kendall Jenner、Hailey Bieber 等人不斷以極簡學院風示人，以及歐美影集《傳媒家族繼承人》（Succession）與《王冠》（The Crown）的熱播下，令「老錢風」在這兩年吹得正盛。大眾對無巨大 Logo 但具高辨識度的低調奢華時尚之渴求，讓曾是「老錢風」代表的 Ralph Lauren 成功翻 Hit。再加上品牌接連推出多款大熱手袋，如 Polo ID 殼型手袋以及 Polo Play Pebbled 小牛皮荔枝紋袋款，成為近年最成功的 IT Bag，令 Ralph Lauren 重新爭回一席之地。

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2027 春夏男裝系列盛大登場！

單憑販賣九十年代的學院風集體回憶，在當下的時裝氣候中顯然並不足夠。依靠單一風格生存，向來是時裝品牌的致命傷。當大眾預期 Ralph Lauren 會繼續大玩安全牌「老錢風」之際，品牌在最新交出的 2027 春夏男裝系列中，卻顯示出另一種新視野。

這場高調移師至米蘭私人府邸（Palazzo Ralph Lauren）舉行的盛宴，破天荒將品牌奢華的 Purple Label 與美式經典 Polo Ralph Lauren 兩大系列同台發布，將意式頂級剪裁、低調奢華與街頭的自由氣息無縫接軌。今季的靈魂，藏於那些顛覆傳統紳士 Tailoring 框架的工藝細節之中——品牌攜手日本新銳古著解構品牌 KUON，將跨文化的聯乘帶領到另一個境界。



全場最矚目的焦點，莫過 Purple Label 系列，由日本岩手縣的女性「刺し子」職人團體「Sashiko Gals」以人手一針一線縫製的傳統刺子繡（Sashiko）。這種將修補與拼接發揮至藝術層面的「襤褸」（Boro）工藝，讓原本美式紳士西裝線條，注入了帶有歲月痕跡的工匠靈魂，恰到好處地中和了西裝本身的刻板與嚴肅感。

與此同時，核心支線 Polo Ralph Lauren 亦在今季迎來了蛻變。昔日代表常春藤學院風（Preppy Style）的冷衫被賦予了更寬鬆的現代剪裁。近年不少品牌在討好 Gen Z 的路上往往用力過猛，然而 Ralph Lauren 卻始終氣定神閒。這場 Show 把舊時代的體面，無縫縫合於現代人的生活節奏之中。